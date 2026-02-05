Acasă » Știri » Cum au fost umiliți de un polițist Ruxandra Luca și iubitul: „A, deci sunteti concubina dânsului”

Cum au fost umiliți de un polițist Ruxandra Luca și iubitul: „A, deci sunteti concubina dânsului"

De: Irina Vlad 05/02/2026 | 10:21
Cum au fost umiliți de un polițist Ruxandra Luca și iubitul: A, deci sunteti concubina dânsului
Cum au fost umiliți de un polițist Ruxandra Luca și iubitul: "A, deci sunteti concubina dânsului"
După episodul din benzinărie, când CANCAN.RO a surprins-o pe Ruxandra Luca în plin act de amor cu iubitul chirurg (care este puțin căsătorit) – vezi AICI imagini, este mai mult decât sigur că prezentatoarea de la Antena 1 nu este deranjată de statutul „iubitului”, însă nu acceași părere o avea și în trecut.

La fix un an de la divorțul de fostul ei soț, Ruxandra Luca s-a decis să pună punctul pe „i” și și-a dat frâu liber sentimentelor, indiferent de consecințe. Rolul de mama e una, rolul de iubită e altceva, iar de statutul de soție nici că a vrut să audă vreodată. Un motiv numai bun pentru ca experta în parenting de la de la Neața cu Răzvan și Dani să își facă viața prin stânga și prin dreapta. S-a detașat complet de fostul soț, iar acum a dat iama la alt soț, cum s-ar spune, devenind personajul principal în amantlâcul anului – vezi AICI partida de amor din benzinărie.

Cum a fost Ruxandra Luca „umilită” de un polițist

În postura actuală de femeie care trăiește o poveste de dragoste cu năbădăi, în trecut, Ruxandra Luca s-a arătat extrem de deranjată atunci când era etichetată drept concubina iubitului ei. Într-una dintre postările sale de pe blog-ul personal, matinala de la Neatza a povestit cu lux de amănunte ce a pățit într-o secție de poliție.

Ruxandra Luca și „domnul M.”/ sursă foto: social media

Întâmplarea a avut loc înainte ca Ruxandra Luca să devină mamă și expertă în parenting, undeva la începutul anilor 2000, atunci când se iubea cu numitul „domnul Gheorghe”. Ajunși la o secție de poliție pentru a da o declarație, Ruxandra Luca a fost pusă față în față cu un adevăr pe care abia a putut să îl suporte, cel puțin spus din gura unui necunoscut: statutul de concubină. Vedeta s-a arătat deranjată de faptul că a fost numită așa și a povestit întreaga întâmplare în mediul online.

Acum mulți ani, înainte de copii, am mers cu M. să dăm nu știu ce declarație la poliție. Oamenii de acolo din cale afară de amabili:

-Domnule, doamna, poftiți! Vă rog, luați loc!

Eu, impresionată: Vai, mulțumim!

M., adică domnul Gheorghe, dă buletinul și începe sa scrie acolo, în declarație, tot ce trebuia. Între timp, polțtistul nu mă scotea din doamna Gheorghe. Vine și rândul meu să prezint buletinul, moment în care îl văd pe polițist cum își schimbă atitudinea și se uita cruciș:

-Aici scrie Luca, nu v-ați schimbat actele după căsătorie?

-Pai nu, că nu suntem căsătoriți.

-A, deci sunteți concubina dânsului. Cu accent pe „concubină” și cu o privire plină de subînțeles către „dânsul”.

-Domnule polițist, eu sunt iubita.

-Doamnă! Adică domnișoară, dacă nu sunteți căsătoriți, sunteți concubină. Punct.

-Dar…

-Punct.

Ruxandra Luca a profitat de moment și i-a aruncat domnului M. o privire mai mult decât cu subînțeles, pe ideea „ca ar face bine să o ia de nevastă”, moment în care „subsemnatul” a privit-o nepăsător, după care și-a văzut de ale lui. Legenda spune că Ruxandra Luca nu a scăpat nici acum de statutul de concubină (de data asta neoficială), însă acum termenul pare să nu mai fie atât de deranjant la ureche. Oricum nu e problemă, pentru că așa cum ea mărturisea, nici nu își dorea să îmbrace rochia de mireasă vreodată.

Acum să știți că și concubinajul ăsta e fix ca o căsătorie, și cu bune și cu rele, și cu părinteală și cu timp în doi, și cu certuri și cu romantism. Doar că atunci când ne certăm mai rău, ne amenințăm cu despărțirea, nu cu divorțul.

În altă ordine de idei, deși nu mi-am dorit și nu m-am visat vreodată mireasă, dacă e să se întâmple fericitul eveniment, zic să fie cât încă arăt decent în rochie albă și în general. Să ne auzim cu bine!, a concluzionat Ruxandra Luca.

Chirurgul (căsătorit) a ”operat-o” pe bancheta din spate a mașinii pe frumușica de la Neatza! Au ieșit scântei amoroase într-o benzinărie

Cum ironiza Ruxandra Luca, în 2024, bărbații căsătoriți care comit adulter: „Să duceți totuși ceva și soției”

×