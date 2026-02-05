Care este cel mai nesănătos lapte? Mulți dintre români îl consumă

Laptele este perceput drept un aliment de bază, sănătos. Mulți îl asociază cu aportul de calciu și îl consideră un produs „sigur”. Însă, nu orice tip de lapte se poate înscrie în această categorie, potrivit csid.ro. Care este cel mai nesănătos lapte? Se găsește în orice supermarket și mulți sunt tentați să îl cumpere.

Puțini consumatori știu că nu orice tip de lapte este potrivit pentru consum zilnic și că unele variante pot fi chiar problematice pentru sănătate. Pe rafturile supermarketurilor din România se găsesc produse care deși poartă numele de „lapte” sunt departe de a fi benefice.

Care este cel mai nesănătos lapte

Atunci când vorbim despre tipurile de lapte care nu sunt tocmai sănătoase, două ies în evidență. Este vorba despre laptele nepasteurizat (crud), dar și despre laptele condensat îndulcit. Acest tipuri de lapte pot aduce mai multe probleme decât beneficii.

