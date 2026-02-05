Acasă » Exclusiv » Imaginile virale cu Ruxandra Luca și chirurgul căsătorit au detonat rețelele sociale: ”Oferim gratuit o noapte de cazare”

Imaginile virale cu Ruxandra Luca și chirurgul căsătorit au detonat rețelele sociale: "Oferim gratuit o noapte de cazare"

05/02/2026 | 11:53
Imaginile virale cu Ruxandra Luca și chirurgul căsătorit au detonat rețelele sociale: ”Oferim gratuit o noapte de cazare”
Imaginile surprinse de paparazzi CANCAN.RO (LE POȚI VEDEA AICI), cu Ruxandra Luca și chirurgul căsătorit, aflați în timpul unei partide fierbinți pe bancheta din spate a mașinii, într-o benzinărie, vor rămâne cu siguranța în istoria presei mondene! Cum era de așteptat, ele s-au viralizat, iar reacțiile oamenilor au fost nu doar acide, unele pline de dezamăgire, ci și ironice sau chiar amuzante multe dintre ele. Au existat și oameni care au fost de partea lor, nu au taxat contextul, cât expunerea într-un spațiu public. 
Imaginile surprinse de paparazzi CANCAN.RO și devenite virale în ultimele 24 de ore au aprins rețelele sociale. Clipuri, capturi și dezbateri aprinse au invadat TikTok, Instagram și Facebook, iar reacțiile nu au întârziat să apară.

De la ironii și glume până la mesaje extrem de dure, publicul pare să fi reacționat emoțional, iar în majoritate comentariile au mers în direcția criticilor.

Pentru mulți, șocul a fost dublu. Ruxandra Luca nu este doar o figură TV cunoscută, ci și o femeie care, până anul trecut, a trăit 20 de ani într-o relație stabilă, din care are trei copii.
„Asta e aia care dă lecții de parenting la Răzvan și Dani? Frumos, ce o să zică mai ales fiul ei care este licean.”

„Ce prestanță… demnitate zero… în mașină? Ziua în amiaza mare? Nu are și ea standarde? Dacă tot face… să fie la hotel.”

„«Frumoase» imagini pentru copiii ei. Nu înțeleg de ce a plecat poliția fără să-i amendeze.”

El îi parchează mașina lângă a lui, apoi urmează o nouă sesiune de sărutări arzătoare

Ironia românească nu a lipsit: glume, meme-uri și replici virale

Ca în orice scandal mare, internetul a trecut rapid și la umor:

„Bravo lor, când e dragoste nu contează hotelul.”

„Dacă pacienta e ok și operația a fost reușită, atunci e și mai ok. La mai multe «operații».”

„Acum nu o să mai fie nici el căsătorit.”

Chiar și o firmă de turism a intrat în ”horă”: „Venim în ajutorul celor doi îndrăgostiți și le oferim gratuit o noapte de cazare la un hotel de 5 stele din București.”

Controversa care a aprins spiritele: apelul la 112

Un alt subiect intens discutat a fost apelul la 112 efectuat de Ruxandra Luca:

„A apelat la 112 că ce???”

„Ca să încarce sistemul aiurea… poate cineva chiar avea nevoie de ajutor urgent… poate câteva secunde în plus salvează viața unui om.”

A existat și vocea empatiei. Puțină, dar prezentă. Printre valurile de ironii și critici, au apărut și reacții de milă:

„Doamne, săraca… Nu e bine să judeci. Nu pot să îmi imaginez cum se mai ridică mâine din pat și cum își găsește puterea să își vadă copiii.”

