Imaginile virale cu Ruxandra Luca și chirurgul căsătorit au detonat rețelele sociale: ”Oferim gratuit o noapte de cazare”

De la ironii și glume până la mesaje extrem de dure, publicul pare să fi reacționat emoțional, iar în majoritate comentariile au mers în direcția criticilor.
„Ce prestanță… demnitate zero… în mașină? Ziua în amiaza mare? Nu are și ea standarde? Dacă tot face… să fie la hotel.”
„«Frumoase» imagini pentru copiii ei. Nu înțeleg de ce a plecat poliția fără să-i amendeze.”
„Bravo lor, când e dragoste nu contează hotelul.”
„Dacă pacienta e ok și operația a fost reușită, atunci e și mai ok. La mai multe «operații».”
„Acum nu o să mai fie nici el căsătorit.”
Chiar și o firmă de turism a intrat în ”horă”: „Venim în ajutorul celor doi îndrăgostiți și le oferim gratuit o noapte de cazare la un hotel de 5 stele din București.”
Un alt subiect intens discutat a fost apelul la 112 efectuat de Ruxandra Luca:
„A apelat la 112 că ce???”
„Ca să încarce sistemul aiurea… poate cineva chiar avea nevoie de ajutor urgent… poate câteva secunde în plus salvează viața unui om.”
A existat și vocea empatiei. Puțină, dar prezentă. Printre valurile de ironii și critici, au apărut și reacții de milă:
„Doamne, săraca… Nu e bine să judeci. Nu pot să îmi imaginez cum se mai ridică mâine din pat și cum își găsește puterea să își vadă copiii.”
CITEȘTE ȘI – Vedeta de la Neatza a dat iama-n magazin cu părul ciufulit și fără make-up. Imaginea perfectă a rămas pe Instagram!
NU RATA – Vedeta de la Neatza s-a despărțit după 20 de ani de relație și a început un nou capitol: „Mi s-a confirmat ceea ce știam deja”
Cine deţine informaţii despre acest subiect este rugat să ne scrie la pont@cancan.ro, să ne sune la 0741 CANCAN (226.226) sau să ne scrie direct pe WhatsApp.