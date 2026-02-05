Imaginile virale cu Ruxandra Luca și chirurgul căsătorit au detonat rețelele sociale: ”Oferim gratuit o noapte de cazare”

Imaginile surprinse de paparazzi CANCAN.RO și devenite virale în ultimele 24 de ore au aprins rețelele sociale. Clipuri, capturi și dezbateri aprinse au invadat TikTok, Instagram și Facebook, iar reacțiile nu au întârziat să apară.

De la ironii și glume până la mesaje extrem de dure, publicul pare să fi reacționat emoțional, iar în majoritate comentariile au mers în direcția criticilor.

Pentru mulți, șocul a fost dublu. Ruxandra Luca nu este doar o figură TV cunoscută, ci și o femeie care, până anul trecut, a trăit 20 de ani într-o relație stabilă, din care are trei copii.

„Asta e aia care dă lecții de parenting la Răzvan și Dani? Frumos, ce o să zică mai ales fiul ei care este licean.”

„Ce prestanță… demnitate zero… în mașină? Ziua în amiaza mare? Nu are și ea standarde? Dacă tot face… să fie la hotel.” „«Frumoase» imagini pentru copiii ei. Nu înțeleg de ce a plecat poliția fără să-i amendeze.”

Ironia românească nu a lipsit: glume, meme-uri și replici virale

Ca în orice scandal mare, internetul a trecut rapid și la umor: