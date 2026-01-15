Vedeta de la Neatza s-a despărțit după 20 de ani de relație și a început un nou capitol: „Mi s-a confirmat ceea ce știam deja”

Ruxandra Luca traversează una dintre cele mai intense perioade ale vieții sale. Într-un interviu exclusiv CANCAN.RO, vedeta își deschide sufletul și vorbește despre separarea de partenerul ei, despre rolul de mamă, presiunea online și felul în care a învățat să se pună, din nou, pe lista de priorități.

După aproape 20 de ani de relație, prezentatoarea rubricii de parenting de „Neatza cu Răzvan și Dani” s-a separat de tatăl celor trei copii ai săi și a ales să scrie un capitol nou în viața ei. Mamă grijulie și profesionistă dedicată, Ruxandra vorbește deschis despre toate aceste schimbări în exclusivitate pentru CANCAN.RO, despre cum a depășit momentele grele, ce a învățat despre sine, cum îi explică copiilor realitatea și ce își dorește cu adevărat de la 2026.

CANCAN.RO: Ruxandra, cum te găsește începutul acestui an? Care a fost primul gând pe care l-ai avut pe 1 ianuarie despre tine?

Ruxandra Luca: Că sunt bine, liniștită, iubită. A fost cea mai lină trecere între ani din toată viața mea. Fără pic de fast, dar cu bine în suflet.



Schimbări majore după separarea de tatăl copiilor

CANCAN.RO: Anul trecut a venit cu schimbări majore în viața ta personală. Cum te simți acum, după separarea de partenerul tău, și care a fost cel mai greu lucru de acceptat?

Ruxandra Luca: Schimbările au venit de mult în viața noastră. Anul trecut, în preajma sărbătorilor de iarnă, a fost doar momentul în care am simțit să las online câteva gânduri, care au dus la multe discuții, adesea, fără vreo legătură cu realitatea trăită de mine.

CANCAN.RO: Ce ai descoperit despre tine în perioada asta în care lucrurile nu au mai fost „așezate” și ai fost nevoită să te readaptezi?

Ruxandra Luca: Mi s-a confirmat ceea ce știam deja, că pot. Mă uit în oglindă, mă uit la copiii mei și realizez că direcția e una singură: înainte.

CANCAN.RO: Cum le-ați explicat copiilor schimbările din viața voastră?

Ruxandra Luca: Am fost mereu onestă cu copiii, ei mă știu fix așa cum sunt eu, cu bune și cu rele. Vorbim mult, nu mă feresc să îmi arăt trăirile în fața lor, nu evit să vorbesc despre ce simt. La fel fac și ei. Iar relația asta deschisă cred eu că ne ajută să trecem peste orice.

„Nesimțirea trebuie taxată”

CANCAN.RO: Ești adesea judecată pentru felul în care arăți și pentru stilul vestimentar. Ești pusă la zid că „arăți prea bine”. Cât de tare dor comentariile din online și care a fost cel mai dur mesaj primit?

Ruxandra Luca: Orice comentariu negativ doare. Unele dor mai tare, altele mai puțin, cert e ca nu-ți prea vine să sari în sus de bucurie când oamenii aleg să dea cu tine de pământ, absolut gratuit. Dar nici nu trec peste, așa cum mi se mai sugerează. Cred că nesimțirea trebuie taxată și mai cred că simplul fapt ca am un cont public sau ca oamenii ma stiu de la tv sau din online nu le dă dreptul să mă calce în picioare. Am o atitudine civilizată față de cei cu care interacționez și aștept același lucru de la ei, e simplu. Online și în viața reală. Partea bună e ca majoritatea urmăritorilor mei, peste 95% sunt oameni de bun simț, cu care mă aflu pe aceeași lungime de undă. Femeile mă urmăresc pe mine, să știți, nu bărbații. Și mie tot femei îmi place să urmăresc, le admir, mă inspiră.

CANCAN.RO: Care e adevărul din spatele imaginii tale: disciplină, sacrificiu sau presiune și ce NU faci, de fapt, deși multă lume crede că faci?

Ruxandra Luca: Muncesc mult ca să fiu sănătoasă și în formă, tot mai mult, e tot mai greu, recunosc. Dar nu mă las. Bag sport, chit că n-am chef, chit că aș dormi sau aș sta cu fundul în sus, merg la antrenament. Mănânc ce trebuie și ce știu eu că îmi face bine. Asta e o preocupare mai recentă. Am înțeles anumite lucruri și am hotărât să fac niște schimbări în alimentația mea, care, până acum, au dus la câteva kilograme în minus și multe discuții pe tema asta. Mă rog, am făcut și greșeli, treaba cu nemâncatul, de exemplu, e ceva rău.

CANCAN.RO: Ce le-ai spune mamelor care simt că s-au pierdut în rolul de mamă și care a fost momentul în care ai ales să te pui din nou pe tine pe lista de priorități?

Ruxandra Luca: Niciodată nu m-am dat complet la o parte. Ca au fost momente în care copiii au avut mai mare nevoie de mine, mai ales în primele luni și ani de viață, ok, le-am înțeles și le-am tratat ca atare. Însă timp pentru mine mi-am făcut mereu, timp să mă îngrijesc, în primul rând. A contat mereu cum mă văd eu, cum mă simt în pielea mea, trebuia să fiu bine cu mine, pe cat posibil, ca să pot aduce bine și echilibru în relația cu copiii. Oricum, în ultimii doi ani, am făcut cel mai mult pentru mine, mai tot ce am visat vreodată, dar nu am putut, din diverse motive, care au ținut de timp, bani, curaj, susținere. Și, credeți-mă, se simte al naibii de bine să faci din tine o prioritate.

În același timp, perioada asta mi-a amintit cat mi-am dorit acești copii, iar fiecare zi cu ei e un reminder că ador să le fiu mamă. Nicicând nu m-am bucurat mai mult de ei. Și de mine. Ceea ce le doresc din suflet tutoror mamelor.

CANCAN.RO: Ce vrei să păstrezi din anul trecut, ce lași definitiv în urmă și ce îți dorești, cu adevărat, pentru tine în 2026?

Ruxandra Luca: Ce-aș vrea să păstrez este iubirea oamenilor dragi, mâna aia de oameni care sunt cei mai apropiați sufletului meu. Ce-aș lăsa în urmă… stresul și nesomnul. Pentru mine îmi doresc ce mi-am dorit mereu, să fiu fericită. Pentru că merit. Mi-a luat ceva timp să înțeleg asta.

