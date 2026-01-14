Mirela Vaida, mărturisiri fără filtru despre viața dincolo de televiziune: „Sunt o mamă isterică”

Mirela Vaida vorbește deschis, cu sinceritate dezarmantă, despre carieră, sacrificii și rolul de mamă. Într-un interviu acordat în exclusivitate pentru CANCAN.RO, prezentatoarea se descrie drept „o mamă isterică”, povestește despre cele mai grele momente din viața ei și despre lecțiile pe care vrea să le transmită copiilor săi.

Cu o carieră de peste două decenii în televiziune, Mirela Vaida își deschide sufletul într-un interviu emoționant. De la începuturile grele la București și până la traumele pierderii a două sarcini, prezentatoarea vorbește despre succes, sacrificii, credință și rolul de mamă, fără măști și fără ocolișuri.

CANCAN.RO: Cum a fost 2025 pentru tine și cu ce gânduri ai început noul an?

Mirela Vaida: 2025 a fost un an neașteptat de bun, cu multe proiecte pe plan muzical, dar și cu multe emisiuni care au prins la public și au avut succes, atât cele sociale, cât și cele de divertisment, cu muzică de folclor și petrecere românească. Mă bucea cu oamenii mă face fericită, deci 2025 a fost un an bun din toate punctele de vedere. ură acest aspect! Rămân omul clasic, care preferă televiziunea în locul ecranelor telefoanelor. Eu, în platou, încă mă întâlnesc cu oameni, ne îmbrățișăm, ne strângem mâinile.

Mă revăd cu vedetele, alături de care am deja relații de multi ani, le știu viața, familia, problemele, bucuriile. Anul trecut a fost despre oameni! M-am întâlnit cu persoane din diaspora, am avut foarte multe evenimente în afara țării. Pe mine întâlnirea cu oamenii mă face fericită, deci 2025 a fost un an bun din toate punctele de vedere.

CANCAN.RO: Aproape două decenii petrecute în fața camerei, în fața publicului. Care a fost cel mai mare moment de „wow” din cariera ta?

Mirela Vaida: Lucrez în televiziune din 2004, deci am 22 de ani pe micile ecrane! Un moment important din cariera mea a fost atunci când am plecat de la Etno, într-o noapte. Ulterior, adevăratul moment WOW a fost atunci când am ajuns, foarte repede, practic de pe o zi pe alta, la Antena 1.

Vorbim de o fată care a început modest în televiziune, pe un post de folclor, căci acolo mi-am făcut mâna în televiziune și am câștigat primii bani, chiar în studenție, care a ajuns în televiziunea mare foarte repede. Mi-am dat seama că toți pașii pe care i-am făcut au reprezentat formarea mea. Peste noapte, când am fost chemată în televiziunea mare, am simțit că zbor. Când am filmat primul promo pentru Antena 1, în care le ziceam oamenilor că începem împreună emisiunea Mireasă pentru fiul meu, m-au cuprins emoțiile! M-am simțit, cu adevărat, mare. Atunci am simțit că am reușit!

„Am plâns mult din cauza etichetelor”

CANCAN.RO: Care a fost cea mai nedreaptă etichetă pe care ai primit-o de la public sau presă și cum te-a făcut să te simți?

Mirela Vaida: Am primit foarte multe etichete, voi știți foarte bine. Inițial am fost afectată! Mult am plâns pentru fiecare etichetă. Totuși, mi-am dat seama că acestea vin tot datorită succesului. Oamenii mă recunosc pe stradă oriunde mă duc! Și dacă m-am dus la Londra, tot m-am întâlnit cu români, care m-au recunoscut și au spus: “Uite-o pe doamna Mirela!”. Deci eu sunt doamna Mirela orice ar fi!

De multe ori, persoanele te confundă cu subiectele pe care le faci. Ei se uită la ele, sunt dependenți de aceste subiecte, dar te strigă după numele personajului din emisiune. Sigur că am suferit la început, mi s-a părut nedrept, dar după mi-am dat seama că aceasta este o formă de a mă identifica, iar dacă nu ar fi, nu s-ar povesti! M-am maturizat și am înțeles cum lucrează showbizul și cum gândesc oamenii. Nu mă mai supăr pe ei! Sunt fericită atunci când mă întâlnesc cu persoane peste tot în lume, care mă recunosc și îmi urmăresc emisiunile. Aceasta este cea mai mare bucurie! Da, sunt nedrepte etichetele, dar toți cei care m-au cunoscut, mai devreme sau mai târziu, și-au dat seama ce fel de om sunt.

CANCAN.RO: Ai povestit că începuturile la București au fost grele din punct de vedere financiar. Care este lecția pe care ai învățat-o atunci și pe care ți-ai dori să o știe și tinerii de azi?

Mirela Vaida: Eu am plecat la București aproape fără voia părinților. Eram studentă la două facultăți de prestigiu din Iași. Intrasem cu bursă de merit atât la Facultatea de Litere, cât și la Drept. Se intra foarte greu la amândouă! În toamnă le-am spus părinților că vreau la București, unde nu aveam nimic, nu aveam familie, nu aveam casă, masă, nimic, iar ei s-au supărat foarte tare. Tata nu a vorbit cu mine 4 luni! Am plecat în octombrie și am vorbit, din nou, în ianuarie.

A fost foarte supărat pentru că i-a plecat fata de acasă. Totuși, eu mi-am luat viața în piept. Nu aveam bani să mă descurc, stăteam într-un cămin cu 6 fete în aceeași cameră, iar baia era pe hol. Îmi trimitea mama 200 de lei, cu aceștia bani trebuia să mă descurc o lună întreagă. Desigur, am învățat, am avut și bursă în facultate, dar mi-am făcut și proprii bani pentru că începusem să cânt. De nevoie, mi-am căutat un loc de muncă și m-am angajat în televiziune, la Național TV, în al treilea an de facultate. Ajunsesem să câștig mai mult ca mama, care era învățătoare cu vechime de peste 30 de ani. Mi-am dat seama că așa trebuie să fie totul!

Nevoia te învață și te împinge să muncești. Acum sunt mamă și o spun cu toată sinceritatea, nu mă lasă inima să îmi las copiii nici până la poartă dacă nu îi urmăresc cu privirea. Totuși, le-aș spune tuturor să se rupă de confort, să plece în lume, să îndrăznească, să își întindă aripile, iar când le va fi mai greu să se gândească că așa se vor maturiza și forma, iar nevoia le va pune pâinea în mână. Nu există reușită fără sacrificiu! Cred în continuare că, dacă rămâi acasă la mama și la tata, unde ai totul, nu vei reuși să te descoperi și să vezi ce potențial ai. Sigur că nu toți vor fi de acord cu mine, dar așa le-aș spune și copiilor mei să facă, oricât de mult aș plânge.

„Doar prin credință am reușit să îmi revin”

CANCAN.RO: Ai trecut prin trauma pierderii a două sarcini înainte de a deveni mamă, iar azi ai trei minuni. Cum ai reușit să te redresezi după acele momente cumplite și să îți păstrezi speranța?

Mirela Vaida: Doar prin credință am reușit să îmi revin! Slăbisem foarte mult după atâta plâns. M-am dus la sală, la un moment dat, după pierderea unei sarcini. M-a văzut o colegă și mi-a zis că nu arăt bine deloc. Eram atât de slabă din cauza durerii și a suferințelor! M-am rugat încontinuu, am fost la toate Mânăstirile. Am știut că Dumnezeu nu mă va lăsa! Apoi s-a întâmplat minunea.

Într-o vară am aflat că sunt însărcinată. Îmi era foarte frică, pierdusem deja două sarcini, nu voiam să spun nimănui, nici măcar părinților. Am ținut secretul până în toamnă, când doctorii au zis că am trecut de tot ce a fost mai greu. Mi-au spus că am un copil sănătos și că o fetiță se va naște! Acesta a fost punctul de maximă fericire pentru mine, dar a venit cu mari sacrificii! Am așteptat mai mult copiii, de asta am și făcut 3. Aș mai fi făcut, dar am așteptat să crească micuții și nu mai este la fel de ușor. Încurajez oamenii să facă copii, aceasta este cea mai mare bucurie!

„Sunt o mamă isterică!”

CANCAN.RO: Ce fel de mamă este Mirela Vaida? Știm că ești o bucătăreasă strălucită, dar dincolo de ce știm de pe rețelele de socializare și TV, cum te-ai caracteriza ca mamă?

Mirela Vaida: Isterică! (râde) Sunt o mamă isterică. Eu nu țip pentru că sunt rea, dar nu știu să vorbesc altfel. Mi se pare că dacă nu ridic tonul, nu am prezență. Cred că este un defect profesional, sunt obișnuită cu Teatrul de revistă, vorbesc tare pentru ca oamenii să mă audă până în ultimul rând. Mi-au spus copiii într-o zi, când m-am calmat, că pare că nu sunt eu și mă vor așa cum mă știu. Mi-am revenit! Altfel, gătesc foarte mult, stau și câte 6 ore în bucătărie în picioare, fără să obosesc!

Iubesc să gătesc, iar micuții mei adoră să mănânce tot ce le pregătesc. Toți suntem fericiți. Sunt o mamă care vrea să controleze totul, care nu se relaxează dacă micuții ei nu se îmbracă gros sau cum trebuie. Părinții mei nu au făcut așa, m-au lăsat liberă. Au făcut foarte bine, dar trăiam într-o altă eră. Eu nu pot să fiu așa, vreau să știu tot, unde se duc, la ce oră vin, le zic să aibă grijă, să nu se lovească și tot așa. Nu vreau să vă mint, eu vă zic exact cum sunt.

CANCAN.RO: Într-o lume dominată de tehnologie și ecrane, care este politica la voi în casă?

Mirela Vaida: Și la noi e cu ecrane! Nu vreau să frustrez copiii și să le spun stop de tot. Mi se pare că nu îmi mai permit să fac asta. Părinții mei au fost așa cu mine, nu am avut televizor până la liceu. Nu au vrut să îmi pună cablu și nu aveam la ce să mă uit. M-a frustrat treaba aceasta! Colegii mei de la școală întotdeauna povesteau despre filme și emisiuni, iar eu nu știam nimic. Partea bună a fost că am învățat și mi-am dezvoltat apetitul pentru citit, pe care îl am și astăzi.

Citesc în fiecare seară câteva pagini sau câteva capitole dintr-o carte bună și merg la fiecare târg de carte. Totuși, tehnologia este și la noi în casă. Copiii mei se uită la desene animate, la filme pentru adolescenți, băieții se mai joacă. Nu au telefoanele lor și au un timp limitat de petrecut în fața ecranelor. Dacă iau note mici sau fac ceva, îi mai pedepsim prin a le lua gadget-urile, dar recunosc că le-am dat acces. Nu au social media, nu se uită pe YouTube, nu dețin propriile telefoane, se uită controlat la desene animate și îi mai lăsăm să se mai joace pe PlayStation alături de colegi, dar asta se întâmplă de obicei în weekenduri sau seara, când ne relaxăm. Nici nu vreau să îi pun în fața unei realități care pe ei, ca generație, îi va defini.

CANCAN.RO: Copiii tăi o cunosc pe Mirela cea de succes, împlinită și celebră. Ce lecție de viață ai vrea să le transmiți, din toată experiența ta, astfel încât să fie pregătiți pentru a face față situațiilor grele?

Mirela Vaida: Copiii mei mă cunosc ca pe o mamă modestă, naturală și normală. Aceasta este lecția pe care le-o transmit! Ei merg la o școală de stat, dintr-o comună, aflată într-un județ din România. E o școală normală, cu tot felul de copii. Îmi place să îi văd așa! Aceasta este lumea în care trăim. De multe ori îi las să meargă și cu transportul școlar. Normalitatea este lecția pe care vreau ca ei să o învețe, alături de modestie, bun simț, muncă, cinste, corectitudine și bunătate. Acestea sunt lucruri care nu dau greș niciodată!

CANCAN.RO: Ce așteptări ai de la 2026 și nu numai? Care sunt dorințele tale cele mai arzătoare în acest moment al vieții tale?

Mirela Vaida: Sper să fim sănătoși, să avem putere de muncă, să fim optimiști, să avem parte de pace în lume și să ne facem meseria cu pasiune, oricare ar fi aceasta. Atunci când ești pasionat de ce faci, nu simți că muncești! Aceasta este cheia fericirii. În rest, să ne bucurăm de fiecare zi și să îi mulțumim Lui Dumnezeu pentru tot ce avem.

