El a plecat la Survivor, ea e epuizată emoțional! Bella Santiago: „A fost cel mai dureros sacrificiu”

Anul 2026 o găsește pe Bella Santiago mai deschisă ca oricând. Departe de soțul ei, plecat la Survivor, cu dorul de familie și cu presiunea succesului pe umeri, artista vorbește, în exclusivitate pentru CANCAN.RO, despre oboseală, sacrificii, bani, frici, dar și despre visul de a-și construi casa și familia mult visate.

Deși din exterior pare că succesul i-a adus totul, Bella Santiago spune că drumul ei a fost presărat cu multe provocări, dor și momente de epuizare emoțională. La început de an, artista a acceptat să vorbească deschis despre ce a pierdut, ce a câștigat și ce își dorește cu adevărat de la 2026.

Soțul artistei participă la Survivor România 2026

Soțul Bellei Santiago, Nicu Grigore, îi este alături atât în viață, cât și în carieră. Cei doi au atras atenția publicului după participarea la „Power Couple România”, unde și-au testat relația în probe solicitante, iar acum Nicu se află într-o nouă provocare TV, fiind concurent la „Survivor România”, experiență pe care artista o trăiește de la distanță, cu emoție și mândrie.

CANCAN.RO: Bella, cum te prinde începutul lui 2026: obosită, recunoscătoare sau cu frică de ce urmează? Care a fost primul gând pe care l-ai avut pe 1 ianuarie?

Bella Santiago: M-a prins recunoscătoare, dar sincer, și puțin obosită. A fost un an intens, cu multă muncă și multe emoții adunate. Pe 1 ianuarie, primul meu gând a fost: „Doamne, mulțumesc că sunt aici și că am mai primit o șansă.” Nu m-am gândit la succes, ci la sănătate, liniște și puterea de a merge mai departe. Mai ales acum, când trebuie să fiu puternică departe de soțul meu, care este în Republica Dominicană, la Survivor. El luptă cu jungla, iar eu lupt în lumea asta fără el.

CANCAN.RO: Care a fost cel mai greu moment din anul trecut, despre care nu prea ai vorbit, și te-a făcut să simți că ai ajuns la limită?

Bella Santiago: Au fost momente în care am simțit că trag de mine mai mult decât pot. Unul dintre cele mai grele a fost atunci când am realizat că trebuie să fiu puternică pentru toată lumea, chiar și atunci când eu nu mai aveam energie. Sunt lucruri pe care nu le-am arătat public, pentru că am vrut să par mereu bine, dar în interior eram epuizată emoțional.

CANCAN.RO: Ce ai pierdut în 2025, chiar dacă din exterior a părut că îți merge foarte bine?

Bella Santiago: Am pierdut momente simple, liniștite, care nu se mai întorc. Din afară pare că succesul compensează tot, dar sunt lucruri pe care niciun succes nu le poate înlocui.

„Am vrut să par mereu bine, dar în interior eram epuizată emoțional”

CANCAN.RO: Oamenii cred că după X Factor viața ta a devenit perfectă. Care e adevărul din spatele succesului pe care nu îl știu?

Bella Santiago: Adevărul este că succesul vine cu multă presiune. După X Factor a început adevărata muncă: frica de a nu dezamăgi, de a rămâne relevantă, de a fi mereu „la nivel”. Nimic nu e perfect, doar că unele lupte se duc în tăcere.

CANCAN.RO: Ai simțit vreodată presiunea banilor sau teama că succesul poate dispărea peste noapte? Care a fost cel mai dureros sacrificiu financiar făcut pentru cariera ta?

Bella Santiago: Da, de foarte multe ori. Am trăit cu teama că totul se poate opri brusc. Cel mai dureros sacrificiu a fost să investesc tot ce aveam în muzică, fără nicio garanție. Au fost momente în care nu știam ce va urma, dar am ales să cred în visul meu.

CANCAN.RO: Cât de greu îți este, la început de an, să fii departe de familia ta din Filipine? Ai fost vreodată tentată să lași tot și să te întorci acasă?

Bella Santiago: Este foarte greu. Dorul nu dispare niciodată. Au existat momente în care m-am gândit la asta, dar România a devenit a doua mea casă și aici am construit o viață.

CANCAN.RO: Ce te-a învățat România despre tine ca femeie, nu doar ca artist?

Bella Santiago: M-a învățat să fiu puternică, să nu-mi fie frică să spun ce simt și să lupt pentru mine. M-a învățat că pot să o iau de la zero, într-o țară străină, și să cresc.

CANCAN.RO: Cum e să lucrezi zi de zi cu soțul tău? V-a pus cariera relația la încercare și ce nu se vede din exterior, dar e esențial ca să funcționeze?

Bella Santiago: Nu e greu sa lucrez cu sotul meu. Ce nu se vede este munca din spate: comunicarea, răbdarea, respectul și faptul că știm când să lăsăm scena deoparte și să fim doar soț și soție.

CANCAN.RO: Care este frica ta cea mai mare la început de 2026 și ce rană din trecut simți că încă nu s-a vindecat?

Bella Santiago: Nu cred că mai am frici mari. Am trecut prin foarte multe obstacole încă de când eram mică, iar toate acestea m-au pregătit. Nu mi-e frică de ce urmează, doar sunt pregătită pentru orice.

CANCAN.RO: Ce ai vrea să spui la final de 2026? Ce așteptări ai de la anul care tocmai a început?

Bella Santiago: Mi-aș dori să pot spune: „Am fost sinceră cu mine și am fost fericită.” Nu îmi doresc perfecțiune, ci echilibru. Vreau un an cu muzică adevărată, cu oameni frumoși lângă mine și cu mai multă liniște în suflet. Și, bineînțeles, mi-aș dori ca soțul meu să se întoarcă acasă cu trofeul de la SURVIVOR ca sa putem să terminăm casa noastră și poate să facem gemeni.

