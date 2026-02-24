340 lei în minus la pensie, de la 1 ianuarie 2027, pentru toți pensionarii din România?

Ministrul Muncii, Florin Manole, a declarat recent că nu există motive pentru care pensiile nu ar trebui indexate la 1 ianuarie 2027.

Afirmația vine în contextul în care indexările prevăzute pentru 1 ianuarie 2025 și 1 ianuarie 2026 au fost anulate, lucru care a generat nemulțumiri în rândul pensionarilor.

Pensiile s-ar putea micşora cu 340 de lei, începând cu 1 ianuarie 2027

Florin Manole a subliniat că, din perspectiva ministerului pe care îl conduce, legislația este clară, iar mecanismul de actualizare a pensiilor trebuie aplicat conform formulei stabilite.

Conform legii, pensiile ar trebui majorate la începutul anului 2027 cu rata inflației din 2025, estimată la 10%, la care se adaugă 50% din creșterea salariului mediu brut, aproximată la 2%. În total, indexarea ar ajunge la 12%. În prezent, pensia medie este de 2.818 lei, iar o astfel de creștere ar însemna un plus de aproximativ 340 de lei pentru fiecare beneficiar.

În timp ce ministrul Muncii transmite un mesaj optimist, ministrul Finanțelor, Alexandru Nazare, adoptă o poziție mult mai prudentă. Acesta a avertizat că discuțiile despre o eventuală majorare generalizată a pensiilor sunt premature în acest moment.

„Este prematur să discutăm despre dezghețare în acest moment. Îmi doresc să fim în situația în care pe baza execuției bugetare din 2026, să putem arăta o îmbunătățire semnificativă a situației din care am venit. Altfel, ar fi doar promisiuni sau angajamente”, a declarat Alexandru Nazare, la TVR.

Ar putea fi afectaţi toţi pensionarii din România

Ministrul Finanțelor a explicat că o creștere a tuturor pensiilor, posibilă doar prin indexare, poate fi aplicată doar dacă situația bugetară o permite. Acesta a subliniat că datoria publică a României a ajuns la 60%, un nivel record care limitează capacitatea Guvernului de a susține noi cheltuieli.

Totodată, Alexandru Nazare a afirmat că pensionarii „s-au săturat de promisiuni care s-au dovedit nesustenabile” și a refuzat să garanteze majorări de pensii sau salarii.

Oficialul de la Finanțe a mai precizat că pentru indexarea pensiilor în 2027 ar fi necesare aproximativ 15 miliarde de lei, sumă pe care statul trebuie să o identifice fără a afecta echilibrul bugetar. De asemenea, acesta a atras atenția că în trecut au fost operate creșteri fără acoperire financiară, iar această practică nu mai poate continua.

Deși pensionarii au beneficiat de o creștere medie de 520 de lei în urma recalculării din septembrie 2024, efectul acesteia s-a diminuat rapid din cauza lipsei indexărilor ulterioare și a inflației.

