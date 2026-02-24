A început procesul în cazul morții regizorului Rob Reiner. Fiul său, Nick, a pledat nevinovat în fața instanței

Fiul regizorului Rob Reiner a pledat nevinovat pentru uciderea părinților săi, care au fost uciși în casa lor din Los Angeles în luna decembrie.

Nick Reiner, în vârstă de 32 de ani, a apărut în fața unui tribunal din Los Angeles, acuzat de moartea părinților săi, Rob și Michele, care au fost găsiți cu multiple răni produse prin înjunghiere în casa lor din zona Brentwood, în decembrie.

Nick Reiner riscă să fie condamnat la închisoare pe viață, fără posibilitatea de eliberare condiționată, sau pedeapsa cu moartea dacă este găsit vinovat. Procurorii susțin că Reiner și-a înjunghiat mortal tatăl și mama într-un dormitor al casei lor, înainte de a fugi. Reiner, care este reținut, va apărea din nou în instanță pe 29 aprilie, scrie BBC.

Rob Reiner, în vârstă de 78 de ani, și soția sa, Michele Singer Reiner, în vârstă de 70 de ani, au fost găsiți morți în casa lor de către fiica lor pe 14 decembrie. Cei doi a murit din cauza „multiplelor răni provocate de obiecte înțepătoare”, potrivit medicului legist.

Nick Reiner a fost arestat în Los Angeles în aceeași zi. Presa americană a relatat că el și tatăl său participaseră la o petrecere în seara precedentă și că s-au certat. El se confruntă cu două acuzații de crimă de gradul întâi.

Rob Reiner a regizat filme precum This Is Spinal Tap, Prințesa Mireasă, Când Harry a întâlnit-o pe Sally și Stand By Me.

Michele Singer Reiner a fost actriță, fotografă și producătoare, precum și fondatoarea Reiner Light, o agenție de fotografie și companie de producție.

„Îngrozit” de propriul fiu. Ce mărturisiri a făcut Rob Reiner la petrecerea de Crăciun a lui Conan O’Brien, chiar înainte de crimă

Regretatul regizor Rob Reiner ar fi spus că este „îngrozit” că fiul său, Nick, l-ar putea „răni”, în ultimele sale cuvinte rostite la petrecerea de sărbători organizată de Conan O’Brien, înainte ca el și soția sa să fie găsiți morți în casă.

Una dintre vedetele prezente la slujba de pomenire a regizorului și soției sale i-a lăsat pe ceilalți participanți în lacrimi atunci când a dezvăluit ultimele cuvinte pe care Rob le-ar fi rostit la petrecere.

„Sunt îngrozit de Nick. Nu pot să cred că o să spun asta, dar mi-e frică de fiul meu. Cred că propriul meu fiu mă poate răni”, își amintește vedeta.

