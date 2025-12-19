Au fost publicate rezultatele autopsiei lui Rob Reiner. De ce au murit, de fapt, regizorul și soția sa

Regizorul Rob Reiner și soția sa, Michele, au murit din cauza mai multor răni provocate de obiecte tăietor-înțepătoare, potrivit Biroului de Medicină Legală al comitatului Los Angeles.

Alte afecțiuni semnificative au contribuit la moartea lor, se arată în raportul inițial. Medicii legiști au stabilit data de 14 decembrie ca fiind ziua în care soții Reiner au murit și le-au clasificat drept omucideri.

Medicul legist a stabilit că moartea celor doi reprezintă un caz de „omucidere”, potrivit înregistrărilor publicate miercuri, indicând că decesul lor a fost provocat de o altă persoană. Leziunile provocate de obiecte ascuţite sunt cele cauzate de obiecte ascuţite sau cu vârf. La o conferinţă de presă marţi, procurorul districtual din Los Angeles a afirmat că Nick Reiner a folosit un cuţit pentru a-şi ucide părinţii.

Nick Reiner, surprins de camere cu puțin înainte de a-și ucide părinții

Nick Reiner, acuzat că și-a ucis părinții, celebrul regizor Rob Reiner și soția sa, producătoarea Michele Singer Reiner, a fost văzut trecând pe lângă o benzinărie din apropierea vilei părinților săi din Brentwood, în orele dinaintea uciderii acestora, scrie presa de peste Ocean.

Într-o înregistrare video de pe camerele de supraveghere obținută de The Post, scenaristul în vârstă de 32 de ani a fost surprins trecând pe lângă o benzinărie cu puțin timp înainte de crimă. Benzinăria este situată la doar câteva străzi distanță de casa regizorului și a soției sale.

Familia a discutat deschis despre îndelungatele lupte ale lui Nick Reiner cu abuzul de substanțe înainte de lansarea filmului său semi-autobiografic din 2015, „Being Charlie”. Tatăl și fiul au făcut echipă pentru a scrie și regiza filmul despre un adolescent dependent de substanțe și drumul său dificil spre recuperare.

Mezina cuplului, Romy, a găsit cadavrele părinților săi în casa lor din Brentwood, o enclavă a celebrităților de la Hollywood, plină de conace, buticuri și restaurante în partea de vest a orașului Los Angeles, au confirmat mai multe surse. Cei doi au suferit multiple răni prin înjunghiere, a relatat CBS News. Cauza morții lor nu a fost oficial dezvăluită.

