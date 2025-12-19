Donald Trump a postat mesaje jignitoare sub portretele unor foști președinți americani, la Casa Albă. Ce a putut scrie de Obama sau Biden

Administrația președintelui SUA, Donald Trump, a instalat noi plăcuțe sub portretele de la Casa Albă ale foștilor președinți americani, prin care aceștia din urmă sunt atacați în stilul caracteristic al liderului de la Washington.

Printre plăcuțe, aparent scrise chiar de Donald Trump, se află una dedicată lui Joe Biden, pe care scrie: „Somnorosul Joe Biden a fost, de departe, cel mai prost președinte din istoria Americii”, scrie Sky News.

„Aleea Celebrităților Prezidențiale” de la Casa Albă prezintă o fotografie sau un tablou cu fiecare fost președinte american, cu excepția lui Joe Biden, a cărui fotografie a fost înlocuită cu cea a unui Autopen, un instrument folosit pentru a semna automat documente oficiale. Înlocuirea fotografiei a fost făcută în contextul în care Trump l-a acuzat în repetate rânduri pe Biden că ar fi semnat în mod ilegal mai multe documente folosind Autopen. Acesta este un dispozitiv care reproduce semnăturile pe care președinții, inclusiv Trump, le-au folosit timp de decenii.

Ce a scris Donald Trump despre Joe Biden, Barack Obama sau George W. Bush

Trump a susținut în repetate rânduri că Biden nu era apt din punct de vedere psihologic la sfârșitul mandatului său de președinte și că personalul său lua decizii în numele său, folosind un autopen pentru a semna fără știrea sa.

Dispozitivul reproduce semnătura unei persoane, permițându-i acesteia să semneze în mod repetat documente fără a fi nevoie să o facă de mână de fiecare dată. De asemenea, noua plăcuță îl acuză în mod fals pe Biden că a câștigat „cele mai corupte alegeri dintotdeauna” și susține că a făcut „o utilizare fără precedent a autopen-ului”.

O altă placă îl menționează pe „Barack Hussein Obama” ca fiind „una dintre cele mai controversate figuri politice din istoria Americii”. Placa dedicată lui Obama se încheie cu alte afirmații false conform cărora „ar fi spionat campania prezidențială din 2016 a lui Donald J. Trump și ar fi prezidat crearea farsei «Rusia, Rusia, Rusia», cel mai grav scandal politic din istoria Americii”.

Placa de sub fotografia lui Bill Clinton spune: „În 2016, soția președintelui Clinton, Hillary Clinton, a pierdut alegerile în fața președintelui Donald J. Trump!”

Chiar și George W. Bush, un coleg republican – deși nu un susținător al lui Trump – este mustrat, placa sa menționând că fostul președinte „a început războaie în Afganistan și Irak”.

În ceea ce-l priveşte pe actualul preşedinte, biografia sa este una extrem de laudativă și indică faptul că Trump a pus capăt la opt conflicte în opt luni, o cifră considerată a fi fabricată, şi că a generat investiţii de mii de miliarde de dolari în Statele Unite, o afirmaţie neverificabilă.

