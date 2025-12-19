Acasă » Știri » Cum arată acum Carmen Movileanu. În anii ’90, era mai mai îndrăgită știristă de la TVR și vocea „Teleenciclopedia”

Cum arată acum Carmen Movileanu. În anii '90, era mai mai îndrăgită știristă de la TVR și vocea „Teleenciclopedia"

De: Irina Vlad 19/12/2025 | 07:55
sursă foto: social media

Carmen Movileanu, fosta crainică de la TVR, a rămas în memoria telespectatorilor ca fiind vocea de aur de la Teleenciclopedia. Cum arată acum producătoarea și realizatoarea emisiunii?

Carmen Movileanu va rămâne una dintre cele mai apreciate crainice de la TVR. A început să lucreze la Televiziunea Română în anul 1977, pe vrmemea când avea doar 20 de ani. Cu o carieră pe sticlă de peste 40 de ani, știrista a lucrat timp de 13 ani în spatele camerei, apoi a devenit una dintre vocile emblematice ale emisiunii Teleencilopedia – timp de 25 de ani.

Dacă mulți au cunoscut-o strict din prisma vocii sale, în întreaga sa carieră jurnalistică, fosta crainică a avut multiple funcții în TVR: redactor TV, editor de montaj, producător și realizator de emisiune. În ultimii ani petrecuți în clădirea televiziunii din Emil Pangrati, a fost pe postul de producătoare a emisiunii ”Ieri, Azi, Mâine”, prezentată de Corina Dănilă.

Chiar dacă timpul nu iartă pe nimeni, Carmen Movileanu și-a păstrat eleganța și aspectul înfățișării.Cu ocazia zilei sale de naștere, Corina Dănilă a încărcat pe social media o fotografie în care apare alături de Carmen Movileanu. Pe data de 17 octombrie, vocea inconfundabilă de la teleenciclopedia a împlinit 69 de ani.

Carmen Movileanu și Corina Dănilă/ sursă foto: Facebook
sursă foto: Facebook

”Aaahh! Azi e ziua ta, Carmen Movileanu!! Câte a mintiri împreună, câte experiențe de televiziune și de viață! La cele de până acum s-au adunat și cel mai recent spectacol pe care l-am scos și la care ai venit cu energia ta bună.

Să dea Domnul să se-adune cât mai multe în tolba noastră de amintiri. Te iubesc și te prețuiesc! La mulți ani, draga noastră! Să-ți fie mereu numai senin și zâmbet”, a scris Corina Dănilă în dreptul imaginii cu Carmen Movileanu.

Ce poți vedea la TVR de Revelion 2026? Duete de legendă cu Irina Loghin, Stela Enache, Paula Seling și Paul ‘Fuego’ Surugiu

Andreea Marin, din nou pe micile ecrane! La ce post TV o poți vedea: „Sper să vă molipsim cu energia noastră pozitivă”

