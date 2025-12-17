Ce poți vedea la TVR de Revelion 2026? Duete de legendă cu Irina Loghin, Stela Enache, Paula Seling și Paul ‘Fuego’ Surugiu

Noaptea dintre ani aduce anul acesta o ediție de Revelion care promite să rămână în amintirea telespectatorilor. În centrul atenției se află Paul Surugiu, cunoscut publicului drept Fuego, care aduce pe scenă peste 30 de ani de experiență artistică, șlagăre nemuritoare și o energie molipsitoare

Programul „Revelion 2026” va fi difuzat în noaptea dintre ani pe TVR 1, TVR Internațional și TVR Moldova și se anunță a fi un eveniment de referință al sezonului. Telespectatorii sunt invitați să parcurgă o adevărată călătorie printre melodii și povești iubite, savurând momente artistice deosebite, într-un spectacol care reunește generații diferite și stiluri muzicale variate.

Duete de legendă cu Irina Loghin, Stela Enache, Paula Seling și Paul ‘Fuego’ Surugiu

Pentru Fuego, fiecare apariție pe scenă este o mică călătorie în timp. Artistul își amintește cu nostalgie primele momente de fascinație pentru televiziune, încă de la vârsta de trei ani, când urmărea „Teleenciclopedia” și visa să ajungă în fața camerelor de filmat. Ani mai târziu, visul său s-a transformat în realitate, iar de atunci a construit o carieră solidă, cu sute de momente memorabile pe micile ecrane.

Fuego va urca pe scenă alături de artiști de legendă precum Irina Loghin, Stela Enache și Paula Seling. Împreună, aceștia promit momente de duet spectaculoase, reinterpretări ale melodiilor clasice și o atmosferă care aduce împreună generații diferite de iubitori de muzică.

„Anul acesta, fiind un preambul pentru marele proiect de celebrare a celor 70 de ani ai TVR, s-a luat hotărârea de a se realiza un program de divertisment de Revelion la TVR, care va fi difuzat pe TVR 1, cu toate vedetele posturilor, cu artiști și surprize inedite. Eu am câteva apariții interesante, aparte! Voi juca un „rol” interesant, cel al nehotărâtului! Mai apoi voi cânta câteva din cele mai iubite șlagăre ale mele din cei 30 de ani de carieră și voi avea o serie de duete dedicate cumva proiectului „Drag de România mea!”, despre care vom vorbi. Astfel, mă veți vedea în duet alături de mama mea de cântec, doamna Irina Loghin, de doamna Stela Enache și desigur, de minunata Paula Seling! Va fi frumos și la trecerea dintre ani, cu noi toți!”, a spus Fuego.

