Acasă » Știri » Ce poți vedea la TVR de Revelion 2026? Duete de legendă cu Irina Loghin, Stela Enache, Paula Seling și Paul ‘Fuego’ Surugiu

Ce poți vedea la TVR de Revelion 2026? Duete de legendă cu Irina Loghin, Stela Enache, Paula Seling și Paul ‘Fuego’ Surugiu

De: Anca Chihaie 17/12/2025 | 17:54
Ce poți vedea la TVR de Revelion 2026? Duete de legendă cu Irina Loghin, Stela Enache, Paula Seling și Paul 'Fuego' Surugiu
Duete de legendă cu Irina Loghin, Stela Enache, Paula Seling și Paul 'Fuego' Surugiu
Galerie foto - poza 1
Galerie foto - poza 2
Galerie foto - poza 3
Galerie foto - poza 4
7 poze
Vezi galeria foto

Noaptea dintre ani aduce anul acesta o ediție de Revelion care promite să rămână în amintirea telespectatorilor. În centrul atenției se află Paul Surugiu, cunoscut publicului drept Fuego, care aduce pe scenă peste 30 de ani de experiență artistică, șlagăre nemuritoare și o energie molipsitoare

Programul „Revelion 2026” va fi difuzat în noaptea dintre ani pe TVR 1, TVR Internațional și TVR Moldova și se anunță a fi un eveniment de referință al sezonului. Telespectatorii sunt invitați să parcurgă o adevărată călătorie printre melodii și povești iubite, savurând momente artistice deosebite, într-un spectacol care reunește generații diferite și stiluri muzicale variate.

Duete de legendă cu Irina Loghin, Stela Enache, Paula Seling și Paul ‘Fuego’ Surugiu

Pentru Fuego, fiecare apariție pe scenă este o mică călătorie în timp. Artistul își amintește cu nostalgie primele momente de fascinație pentru televiziune, încă de la vârsta de trei ani, când urmărea „Teleenciclopedia” și visa să ajungă în fața camerelor de filmat. Ani mai târziu, visul său s-a transformat în realitate, iar de atunci a construit o carieră solidă, cu sute de momente memorabile pe micile ecrane.

Fuego va urca pe scenă alături de artiști de legendă precum Irina Loghin, Stela Enache și Paula Seling. Împreună, aceștia promit momente de duet spectaculoase, reinterpretări ale melodiilor clasice și o atmosferă care aduce împreună generații diferite de iubitori de muzică.

„Anul acesta, fiind un preambul pentru marele proiect de celebrare a celor 70 de ani ai TVR, s-a luat hotărârea de a se realiza un program de divertisment de Revelion la TVR, care va fi difuzat pe TVR 1, cu toate vedetele posturilor, cu artiști și surprize inedite. Eu am câteva apariții interesante, aparte!

Voi juca un „rol” interesant, cel al nehotărâtului! Mai apoi voi cânta câteva din cele mai iubite șlagăre ale mele din cei 30 de ani de carieră și voi avea o serie de duete dedicate cumva proiectului „Drag de România mea!”, despre care vom vorbi. Astfel, mă veți vedea în duet alături de mama mea de cântec, doamna Irina Loghin, de doamna Stela Enache și desigur, de minunata Paula Seling! Va fi frumos și la trecerea dintre ani, cu noi toți!”, a spus Fuego.

Simona Florescu, arc peste timp la Festivalul de Muzică Ușoară de la Mamaia. A revenit după patru decenii de la obținerea Marelui Trofeu. Cine a apărut pe scenă alături de artistă

Cine a câștigat Trofeul Festivalului Național de Muzică Ușoară Mamaia 2025, în valoare de 50.000 de lei

Tags:

Recomandarea video

Iți recomandăm
Schimbarea majoră a lui Irinel Columbeanu, după ce s-a botezat: „Am înțeles că îl vor și ajuta pe viitor.” Ce religie are acum?
Știri
Schimbarea majoră a lui Irinel Columbeanu, după ce s-a botezat: „Am înțeles că îl vor și ajuta pe…
Bianca Drăgușanu a cauzat un accident în parcarea unui mall! Ce s-a întâmplat când s-a dat jos: „Nu cumva voiai să mă iei și la bătaie?”
Știri
Bianca Drăgușanu a cauzat un accident în parcarea unui mall! Ce s-a întâmplat când s-a dat jos: „Nu…
Cel mai lung drum drept din Europa nu are nicio curbă pe zeci de kilometri. Drumul este obiectiv turistic
Mediafax
Cel mai lung drum drept din Europa nu are nicio curbă pe zeci...
Chinezii construiesc cel mai mare baraj din lume în Tibet. Valoarea se apropie de 200 de miliarde de dolari
Gandul.ro
Chinezii construiesc cel mai mare baraj din lume în Tibet. Valoarea se apropie...
Andreea Bălan, apariție extravagantă la TVR. Iubita lui Victor Cornea a făcut senzație cu rochia ei
Prosport.ro
Andreea Bălan, apariție extravagantă la TVR. Iubita lui Victor Cornea a făcut senzație...
Bradul de Crăciun al Alexiei Eram a stârnit controverse în mediul online: „Atâta fandoseală”. Cum arată acesta
Adevarul
Bradul de Crăciun al Alexiei Eram a stârnit controverse în mediul online: „Atâta...
Administrația Trump presează Europa să renunțe la planul de finanțare a Ucrainei din active rusești: „Nu mai sunt liderul lumii libere”
Digi24
Administrația Trump presează Europa să renunțe la planul de finanțare a Ucrainei din...
Guvernul impune termen limită pentru taxe și impozite locale
Mediafax
Guvernul impune termen limită pentru taxe și impozite locale
Parteneri
Cum arăta Denise Rifai înainte să fie celebră. Tatăl arab îi punea reguli stricte
CE SE ÎNTÂMPLĂ DOCTORE?
Cum arăta Denise Rifai înainte să fie celebră. Tatăl arab îi punea reguli stricte
FOTO. Mădălina Ghenea, imaginile momentului într-un echipament alb care i-a evidențiat formele
Prosport.ro
FOTO. Mădălina Ghenea, imaginile momentului într-un echipament alb care i-a evidențiat formele
Poveştile de iubire care au rămas doar o amintire! Imagini tari cu Gina Pistol, Răzvan Fodor sau Andra Măruţă şi foştii parteneri
Ciao.ro
Poveştile de iubire care au rămas doar o amintire! Imagini tari cu Gina Pistol, Răzvan...
Drama Cosminei Boboc, câștigătoarea MasterChef 2025. Tatăl ei a murit în timpul emisiunii, după ce mama și bunica se stinseseră cu un an înainte
Click.ro
Drama Cosminei Boboc, câștigătoarea MasterChef 2025. Tatăl ei a murit în timpul emisiunii, după ce...
Putin insistă că nu va ataca Uniunea Europeană: „Sunt minciuni și simple aberații”. Declarațiile în întregime ale dictatorului rus
Digi 24
Putin insistă că nu va ataca Uniunea Europeană: „Sunt minciuni și simple aberații”. Declarațiile în...
Elon Musk are o veste proastă pentru cei bogați: „Banii vor deveni irelevanți”. El spune că în 10-15 ani, munca va fi opțională
Digi24
Elon Musk are o veste proastă pentru cei bogați: „Banii vor deveni irelevanți”. El spune...
Decizie oficială UE: Mașinile pot avea, în continuare, motoare diesel și pe benzină!
Promotor.ro
Decizie oficială UE: Mașinile pot avea, în continuare, motoare diesel și pe benzină!
BANCUL ZILEI. ION: – Părinte, am voie să mă uit după femei cu posteriorul mare?
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. ION: – Părinte, am voie să mă uit după femei cu posteriorul mare?
Cea mai așteptată sculă PARKSIDE fără fir revine la Lidl. Idei de cadouri pentru meșteri
go4it.ro
Cea mai așteptată sculă PARKSIDE fără fir revine la Lidl. Idei de cadouri pentru meșteri
Mai multe fosile uimitoare s-au dovedit a fi cu totul altceva
Descopera.ro
Mai multe fosile uimitoare s-au dovedit a fi cu totul altceva
Criticii de specialitate au decis: iată cele mai bune jocuri video ale anului 2025
Go4Games
Criticii de specialitate au decis: iată cele mai bune jocuri video ale anului 2025
Chinezii construiesc cel mai mare baraj din lume în Tibet. Valoarea se apropie de 200 de miliarde de dolari
Gandul.ro
Chinezii construiesc cel mai mare baraj din lume în Tibet. Valoarea se apropie de 200...
Urmărește Cancan.ro pe Google News
ULTIMA ORĂ
Schimbarea majoră a lui Irinel Columbeanu, după ce s-a botezat: „Am înțeles că îl vor și ajuta ...
Schimbarea majoră a lui Irinel Columbeanu, după ce s-a botezat: „Am înțeles că îl vor și ajuta pe viitor.” Ce religie are acum?
Prețul pe care l-a plătit celebra actriță pentru succesul internațional: „Nu dispare, îl ...
Prețul pe care l-a plătit celebra actriță pentru succesul internațional: „Nu dispare, îl cari cu tine în fiecare zi”
Regele Instagramului, scos pe ușa din dos! Dan Bilzerian spune că tatăl său i-a furat imperiul
Regele Instagramului, scos pe ușa din dos! Dan Bilzerian spune că tatăl său i-a furat imperiul
Bianca Drăgușanu a cauzat un accident în parcarea unui mall! Ce s-a întâmplat când s-a dat jos: ...
Bianca Drăgușanu a cauzat un accident în parcarea unui mall! Ce s-a întâmplat când s-a dat jos: „Nu cumva voiai să mă iei și la bătaie?”
Nick Reiner, surprins de camere cu puțin înainte de a-și ucide părinții. Unde a mers fiul lui Rob ...
Nick Reiner, surprins de camere cu puțin înainte de a-și ucide părinții. Unde a mers fiul lui Rob Reiner înainte de crimă
Regele Charles l-a primit pe Nicușor Dan la Palatul Buckingham! Imaginea cu momentul istoric a fost ...
Regele Charles l-a primit pe Nicușor Dan la Palatul Buckingham! Imaginea cu momentul istoric a fost postată de Președintele României
Vezi toate știrile
×