Regele Instagramului, scos pe ușa din dos! Dan Bilzerian spune că tatăl său i-a furat imperiul

De: Daniel Matei 17/12/2025 | 18:43
Sursa foto: Profimedia

Influencerul Dan Bilzerian dă din nou în judecată compania de țigări electronice și alcool Ignite, pe care a fondat-o, susținând că a fost dat afară pe nedrept și împiedicat să înființeze o nouă companie concurentă.

Dan Bilzerian spune că mișcarea a fost inițiată de reprezentanți ai tatălui său, Paul Bilzerian, prin intermediul companiei sale, International Investments Ltd. Deși Dan Bilzerian nu este acționar majoritar la Ignite International Brands Ltd., el este cel mai mare acționar individual, cu o participație de 46,5% cu drept de vot în cadrul companiei, conform petiției depuse la Curtea Supremă a provinciei canadiene Columbia Britanică pe 10 noiembrie, scrie Courthouse News Service.

Ignite vinde produse cu nicotină și alcool, inclusiv vaporizatoare de unică folosință, pliculețe de snus și băuturi alcoolice tari, dar a vândut și produse din canabis în trecut.

„Din 2018, marca personală a petiționarului, «Ignite», precum și numele, asemănarea, personalitatea și povestea vieții acestuia au reprezentat esența afacerii companiei, iar el a fost imaginea publică a acesteia. Petiționarul a permis companiei să utilizeze numele, imaginea, semnătura și mărcile sale distinctive, cu bună-credință – fără costuri pentru companie – în scopul comercializării produselor companiei și stimulării vânzărilor și creșterii acesteia”, susține Dan Bilzerian în noua petiție.

Sursa foto: Instagram

Ce susține Dan Bilzerian

Dan Bilzerian este un jucător profesionist de poker și influencer pe rețelele sociale, numit de unii „Regele Instagramului”, acuzat de răspândirea teoriilor conspirației antisemite, alături de Andrew Tate.

Un acord al acționarilor din decembrie 2023 a prevăzut demiterea tuturor directorilor, cu excepția lui Dan Bilzerian, lăsându-l pe aceasta unic director al companiei. Bilzerian spune, însă, că acest lucru nu a durat mult.

Mai puțin de șase luni mai târziu, International Investments i-a scris lui Dan Bilzerian, informându-l că mandatul său de președinte încetează, povestește el. Scrisoarea a fost semnată de Greg Gilpin-Payne, care este proprietarul International Investments pe hârtie, dar despre care Dan susține că este un împuternicit care acționează în numele tatălui său, Paul Bilzerian.

Dan spune că tatăl său se bazează pe procuri pentru a evita autoritățile din SUA, unde a fost condamnat pentru fraudă fiscală și fraudă îmobiliară în 1989.

Dan Bilzerian susține că decizia de concediere este ilegală și contestă afirmația International Investments potrivit căreia ar reprezenta 51,8% din acționarii Ignite și spune că a refuzat să demisioneze. Câteva zile mai târziu, el spune că Ignite a difuzat un anunț despre noii săi directori, anunț în care el era descris ca „fost director”.

Conflict vechi între influencer și tatăl său

Printre noii directori s-ar număra Gilpin-Payne și Scott Rohleder, contabilul lui Paul Bilzerian, despre care Dan Bilzerian susține, de asemenea, că este un împuternicit al tatălui său.

Într-o serie de petiții în instanță din Columbia Britanică, Dan Bilzerian a solicitat să fie repus în funcție în funcția de președinte al companiei – dar acest lucru s-a întors împotriva sa atunci când a încercat să înființeze o companie concurentă de vape, Sex Addict.  Deoarece Dan Bilzerian încerca să fie repus în funcție, Ignite a obținut o ordonanță judecătorească împotriva Sex Addict, care prevedea că datoria sa era față de Ignite. Una dintre cererile pentru repunerea în funcție este încă în discuție, procesul fiind stabilit pentru ianuarie 2027, după ce un judecător a respins încercarea lui Dan Bilzerian de a modifica sau de a încheia cazul, ceea ce a dus la depunerea petiției săptămâna aceasta.

„Ca urmare a acestor proceduri conexe, reclamantul nu a primit nicio hotărâre judecătorească cu privire la legalitatea evenimentelor din iunie 2024”, afirmă Dan Bilzerian în noua sa petiție.

În 2024, Dan Bilzerian a intentat acțiuni în justiție împotriva companiei tatălui său la o instanță federală din Nevada. Cazul a fost respins din motive de jurisdicție.

La doar câteva luni după înlăturarea lui Dan Bilzerian din fosta sa companie, Paul Bilzerian, Rohleder și Ignite au fost acuzați de fraudă și conspirație în legătură cu condamnarea lui Paul din 1989 și cu amenzile ulterioare impuse Comisiei pentru Valori Mobiliare și Burse, pentru care autoritățile spun că acesta încă datorează 180 de milioane de dolari.

