Degetele «ca niște cârnați» ale Regelui Charles au devenit virale! Ce probleme de sănătate ascund

Degetele umflate ale Regelui Charles al Marii Britanii au devenit de câțiva ani buni subiect de discuție, iar acum, după ce monarhul a anunțat că tratamentul său împotriva cancerului dă rezultate, publicul a început să discute din nou despre asta.

Însă subiectul nu este unul deloc nou. Degetele umflate ale Regelui Charles atrag din nou atenția publicului, în timp ce monarhul se pregătește pentru un program încărcat de Crăciun, care îi va aduce mâinile din nou în vizor, scrie RadarOnline.com.

Monarhul în vârstă de 77 de ani a fost subiectul unei curiozități cu privire la degetele sale „care arată ca niște cârnați” încă de la încoronarea sa din 2023, când fotografiile cu el semnând documente oficiale au stârnit discuții intense în mediul online.

Pe măsură ce se apropie sezonul festiv și Regele revine la angajamentele publice în contextul succesului tratamentului pentru cancer, atenția a fost din nou îndreptată către starea degetelor sale, o caracteristică remarcată de mult timp și chiar acceptată și adusă în discuție de Charles însuși.

Însuși regele a glumit pe seama acestui lucru

Fascinația publicului față de acest subiect datează de ani de zile. În timpul pregătirilor pentru încoronare, camerele de filmat l-au surprins pe Charles chinuindu-se alături de fiul său cel mare, Prințul William, acum în vârstă de 43 de ani, să încheie o robă ceremonială.

Într-o filmare publicată ca parte a unui documentar, Regele a glumit despre „degetele ca niște cârnați”, o expresie pe care a folosit-o anterior în public. Această descriere foarte plastică a devenit de atunci parte a folclorului regal, reapărând în mod regulat pe rețelele de socializare și apărând chiar pe un steag inedit la festivalul Glastonbury.

Care ar putea fi cauza?

Charles nu a arătat prea multă iritare față de atenția acordată subiectului. În 2012, după ce a debarcat dintr-un zbor lung spre Australia, el chiar a râs de această caracteristică a mâinilor sale. Dar ce se ascunde, de fapt, în spatele degetelor umflate ale suveranului britanic?

Conform biografiei suveranului, intitulată „Omul care va deveni rege”, scrisă de Howard Hodgson, regele a glumit odată într-o scrisoare privată scrisă după nașterea lui William.

„Nu vă pot spune cât de entuziasmat și mândru sunt. Chiar arată surprinzător de bine și are degete ca niște cârnați, la fel ca ale mele”, scria Charles la acea vreme.

Specialiștii în medicină spun că aspectul degetelor lui Charles nu este neobișnuit, în special la persoanele în vârstă. Medicul de familie Chun Tang, director medical la Pall Mall Medical din Manchester, spune că degetele umflate pot avea o serie de explicații.

„Adesea, degetele umflate sunt un simptom al retenției de apă, care poate fi cauzată de numeroase afecțiuni. Această afecțiune apare din cauza inflamației și poate fi rezultatul artritei, al infecțiilor bacteriene multiple sau chiar al tuberculozei. Alte posibilități includ niveluri ridicate de sare, reacții alergice, efecte secundare medicamentoase, leziuni și boli autoimune”, spune specialistul.

Palatul Buckingham nu a confirmat niciodată dacă Regele suferă de vreo afecțiune specifică ce i-ar putea provoca umflarea degetelor. Consilierii de la Palat au refuzat în mod constant să comenteze detalii medicale dincolo de confirmarea faptului că Charles continuă tratamentul pentru cancer. O sursă regală a declarat că Charles este conștient de mult timp de interesul public față de mâinile sale umflate, spunând: „A tratat-o ​​cu ușurință de ani de zile și nu consideră că este ceva de care să-i fie jenă.”

