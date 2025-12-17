TikTok știe exact ce îți place: peste 120.000 de clipuri au fost analizate!

De ce feed-ul tău e plin de pisici, iar al altora de politică, jocuri video sau sport? O amplă analiză arată cum algoritmul TikTok îți „citește” gusturile mai bine decât crezi, potrivit The Washington Post.

TikTok învață totul despre tine fără să-ți dai seama

Dacă ai avut vreodată senzația că TikTok-ul te cunoaște prea bine, nu e doar o impresie. Conform investigației realizate de Washington Post, jurnaliștii au analizat datele a peste 1.100 de utilizatori și aproximativ 120.000 de videoclipuri pentru a înțelege cum decide aplicația ce ajunge sau nu pe ecranul tău. De fiecare dată când stai câteva secunde în plus pe un clip, îl apreciezi, dai skip sau lași un comentariu, TikTok reține aceste semnale și le compară cu ale altor utilizatori cu obiceiuri similare. Pe baza lor, platforma începe să îți construiască un feed tot mai personalizat, care ajunge rapid să reflecte gusturile tale.

Astfel, ajungi fără să îți dai seama într-o anumită „zonă” a TikTok-ului: pisici, gaming, lifestyle, politică sau divertisment. Analiza arată că unele tipuri de conținut sunt strâns legate între ele. De exemplu, utilizatorii care urmăresc multe clipuri cu pisici ajung să vadă mai des și conținut muzical sau clipuri din zona LGBTQ+. În schimb, sportul, filmele sau jocurile video tind să se grupeze în alte bule distincte.

De ce vezi mereu același gen de clipuri?

Pentru a explica acest mecanism, The Washington Post a creat o hartă a TikTok-ului bazată exclusiv pe istoricul de vizionare. Clipurile văzute de utilizatori cu gusturi similare apar apropiate, iar cele pe care nu le-ai întâlnit niciodată sunt împrăștiate departe. Algoritmul extrage constant conținut din această hartă, livrându-ți constant același tip de clipuri.

Un alt factor important este genul. Potrivit analizei, femeile primesc mai frecvent materiale video despre relații, îngrijire personală sau cărți, în timp ce bărbații văd mai multe clipuri despre jocuri video sau mașini. Deși algoritmul analizat nu a primit informații despre genul utilizatorilor, el a identificat singur acest tipar.

Practic, platforma TikTok nu numai că îți arată fix ce îți place, ci îți construiește o lume digitală personalizată, din care este greu să ieși dacă nu îți schimbi intenționat preferințele.

