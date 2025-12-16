Acasă » Știri » Știri externe » Scandal în lumea modei. Miss Finlanda a rămas fără titlu după ce s-a pozat într-o ipostază considerată rasistă

16/12/2025
Miss Finlanda, Sarah Dzafce, s-a confruntat cu reacții negative după ce în mediul online a apărut o fotografie în care aceasta își trage colțurile ochilor, un gest considerat ca fiind o ofensă adresată persoanelor de origine est-asiatică.

Imaginea a devenit virală după ce a apărut pe rețelele de socializare finlandeze cu descrierea „Mâncând cu un chinez”, și a atras critici rapide din partea comunităților asiatice din Finlanda și din străinătate, scrie Yahoo.

Presa finlandeză a relatat că fotografia a circulat inițial pe platformele locale, unde a înfuriat imediat utilizatorii care au identificat gestul drept o insultă la adresa asiaticilor. Voice.fi a subliniat cum Dzafce părea să se afle la un restaurant când a fost făcută poza și că referința explicită la o persoană chineză din descrierea imaginii a intensificat reacția. Pe măsură ce fotografia s-a răspândit pe TikTok și pe alte platforme importante, apelurile publice la responsabilitate au crescut, mulți utilizatori întrebându-se dacă ea ar putea continua să reprezinte Finlanda la concursurile internaționale de frumusețe.

Cum se apără fosta Miss Finlanda

Dzafce a abordat controversa într-un interviu acordat publicației Seiska, cerându-și scuze și negând că gestul ar fi fost menit să vizeze persoanele asiatice.

„M-am sprijinit de masă, mi-am frecat tâmplele și mi-am întins ochii pentru că mi-a ușurat presiunea. Textul respectiv nu este scris de mine și nu are nicio legătură cu scopul meu”, a declarat ea.

Dzafce a descris momentul ca fiind un răspuns la o durere de cap. Ea a declarat pentru publicație că o prietenă a făcut fotografia, a găsit expresia amuzantă și pus descrierea respectivă fără știrea ei.

Directorul național al concursului Miss Finlanda, Sunneva Sjögren, a vorbit ulterior despre incident, declarând că organizația regretă „comportamentul neadecvat” al tinerei, explicând în același timp că intenționează să monitorizeze evoluția competiției. Inițial, Sjögren nu a anunțat măsuri disciplinare și a indicat că Dzafce își va păstra titlul, însă, ulterior, titlul de Miss Finlanda i-a fost retras, la doar câteva luni după câștigarea sa.

