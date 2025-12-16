Surpriză total neașteptată pentru Drew Barrymore! O fană apare în platou cu rochia ei legendară de la Oscarurile din 1989

Revederea emoționantă a acestei rochii a devenit un moment viral pentru actriță, după ce o fană a recreat celebra ținută Betsey Johnson pe care Drew Barrymore a purtat-o la doar 14 ani, la Premiile Oscar din 1989, relatează revista People.

Drew Barrymore, surprinsă de o fană

Joi, 11 decembrie, The Drew Barrymore Show a publicat pe Instagram și TikTok un clip în care actrița, acum în vârstă de 50 de ani, întâlnește o tânără din public purtând aceeași rochie neagră Betsey Johnson pe care Barrymore o alesese pentru cea de-a 61-a ediție a Premiilor Oscar.

Era o rochie neagră, cu umerii goi și detalii florale roz, purtată de ea când avea doar 14 ani, însoțită pe atunci de Corey Feldman, care avea 17 ani. Fotografiile de la eveniment, prezentate de People, surprind momentul lor de pe covorul roșu în 1989.

Cum a ajuns rochia Betsey Johnson pe covorul roșu al Oscarurilor din ’89

Actrița a rememorat istoria rochiei: „Nu aveam bani. Nu aveam resurse. Nu aveam un stilist”, a spus ea, citată de People. Din acest motiv, la Oscarurile din 1989, Barrymore a luat pur și simplu rochia Betsey Johnson „de pe umeraș” de la ea de acasă și a purtat-o la ceremonie, fără să știe cum va arăta în raport cu celelalte ținute de designer.

Ținuta, neagră, cu umerii goi și decorată cu doi trandafiri la decolteu, a stârnit reacții imediate în platou când actrița a remarcat asemănarea. Ruby, fana care o purta, a spus că ea și mama ei sunt pasionate de moda vintage, în special piese din anii ’90, și că a ales rochia ca omagiu pentru gazdă. Vizibil emoționată, Drew Barrymore i-a mulțumit pentru gest și pentru momentul special.

Amintiri reaprinse și legătura cu Corey Feldman

Aceasta nu este prima data când actrița povestește despre rochia Betsey Johnson. În 2023, când Corey Feldman a apărut în emisiunea ei, cei doi au rememorat participarea lor comună la Oscarurile din 1989. Barrymore și-a amintit că rochia a costat aproximativ 65 de dolari și că, ajunsă pe covorul roșu, a observat cât de modestă părea în comparație cu cei din jur, care purtau creații de firmă.

Ea a descris momentul ca pe o lecție timpurie de modestie, iar rochia a rămas pentru ea o piesă atemporală, încărcată de semnificație, care transcende generațiile și marchează începuturile carierei sale în industria cinematografică.

