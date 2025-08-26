Delirul lui Britney Spears continuă! Ce spune despre ultimul mariaj: „E ciudat că am fost căsătorită”

În ultima perioadă, Britney Spears a început să se facă din nou remarcată în mediul online, însă nu întotdeauna din cele mai bune motive. Recent, artista a început să facă o serie de dezvăluiri din viața privată pe rețelele sociale, comportament care nu a fost tocmai apreciat de toată lumea.

Acum ea a scris despre ultima sa căsătorie, cu Sam Asghari, pe care a descris-o ca fiind „o tâmpenie”. Cântăreața a scris despre cel de-al treilea mariaj al său spunând că s-a căsătorit cu modelul pentru a-și distrage propria atenție de la înstrăinarea de fiii ei, Sean și Jayden, arată TMZ.

Conform spuselor artistei, nunta a avut loc în „cei mai grei ani” din viața ei, deoarece aceasta nu ar mai fi putut comunica la acea dată cu băieții ei, Sean Preston și Jayden James, născuți din căsătoria cu Kevin Federline în 2005, respectiv 2006.

„E ciudat că eu și Sam am fost căsătoriți, dar aproape că am simțit o distragere falsă a atenției care să mă ajute să fac față situației”, a scris ea pe Instagram.

Britney Spears pare să regrete căsnicia cu Sam Asghari

Britney și Sam s-au căsătorit în iunie 2022, iar la nuntă au fost prezente vedete precum Madonna, Selena Gomez, Drew Barrymore sau Paris Hilton. Fericirea celor doi nu a durat mult, deoarece Britney și Sam s-au despărțit anul următor, finalizându-și divorțul în 2024.

Britney a indicat însă că se află într-o situație mai bună în prezent, spunându-le fanilor că, după ce a lăsat în urmă problemele personale, a adoptat chiar și o relație mai sănătoasă cu mâncarea.

Sursa citată notează că, din câte se pare, Britney este, într-adevăr, într-o situație mai bună acum. Recent, ea a fost surprinsă alături de fiul ei mai mic, Jayden.

Însă artista nu pare să treacă prin momente cu totul în regulă. În ultima perioadă, ea a atras atenția cu videoclipuri în care dansa prin casă, însă ținutele sale nepotrivite și limbajul folosit în imagini nu au fost pe placul tuturor. Multe persoane au criticat-o pe vedetă pentru comportament, spunând că aceasta nu ar fi învățat nimic din perioada tumultuoasă pe care a traversat-o în trecut.

