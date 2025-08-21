Secrete murdare din dormitorul unui fost premier: Aventuri cu jurnaliste, divorțuri și un copil din flori!

Deși par diferiți de oamenii obișnuiți, politicienii au aceleași calități și aceleași defecte pe care le are orice om obișnuit, iar în ultimii ani, mulți oameni politici au fost implicați în scandaluri sexuale sau au ieșit în evidență prin viețile lor tumultuoase. De la Bill Clinton la actualul rege Charles al Marii Britanii, aceștia au ținut primele pagini ale ziarelor de scandal din întreaga lume.

Iar din categoria oamenilor politici care au apărut în ziare pentru alte motive decât cele legate de activitatea politică se numără și un fost premier britanic. Este vorba despre Boris Johnson, care a fost în centrul mai multor scandaluri legate de viața sa privată. De la aventuri extraconjugale la acuzații din partea propriei fiice, Johnson a fost în ultimii ani o adevărată vedetă a tabloidelor.

Un nou documentar difuzat de Channel 4, intitulat „Ascensiunea și decăderea lui Boris Johnson”, va explora suișurile și coborâșurile carierei politice a fostului premier, precum și potențialul unei reveniri în forță a acestuia pe scena politică. Fostul prim-ministru a părăsit funcția în mijlocul controversei numite „Partygate”, după ce a ieșit la iveală că membrii personalului Partidului Conservator au organizat adunări în 2020 și 2021, încălcând restricțiile de sănătate publică instituite în timpul pandemiei de coronavirus, amintește The Mirror.

În afara vieții politice, viața amoroasă a lui Johnson s-a dovedit a fi la fel de colorată și de agitată precum cariera sa de politician. Aventurile sale extraconjugale au făcut furori de-a lungul anilor, iar trecutul fostului premier a fost subiectul multor discuții în Marea Britanie și nu numai.

Boris Johnson, un Casanova atipic

Pe când avea doar 23 de ani, Boris Johnson s-a căsătorit pentru prima dată, cu Allegra Mostyn-Owen. Relația lor nu a durat prea mult, însă. Cei doi au divorțat după ce în presă au apărut informații despre aventura lui cu femeia care avea să-i devină cea de-a doua soție, prietena lui din copilărie Marina Wheeler.

Marina a rămas însărcinată cu primul dintre cei patru copii ai lor înainte ca divorțul lui Johnson de Allegra să fie finalizat. După prima lor despărțire, Johnson s-a reunit cu Allegra în februarie 1990 și a divorțat în 1993, cu doar două săptămâni înainte de a se căsători cu Marina Wheeler. La cinci săptămâni după căsătoria cu Marina, s-a născut Lara Lettice.

Allegra a descris mai târziu, destul de direct, ziua nunții lor ca fiind „sfârșitul relației, nu începutul”. Dar se pare că au rămas în relații bune, adăugând că Johnson „este bai bun ca fost decât ca soț”.

Johnson și avocata Marina Wheeler au avut împreună patru copii: Lara Lettice, Milo Arthur, Cassia Peaches și Theodore Apollo. Cuplul a rămas căsătorit timp de 25 de ani, în ciuda vieții amoroase turbulente a lui Boris. Lara și-a descris odată tatăl drept un „egoist nenorocit”.

La șapte ani de la căsătoria sa cu Marina, avocata a aflat că Boris avea o aventură cu jurnalista Petronella Wyatt, pe vremea când acesta era șeful ei. În 2004, știrile susțineau că aceasta a făcut un avort, lucru pe care Boris l-a negat ferm.

„Nu am avut o aventură cu Petronella. Este o prostie completă. Este o piramidă inversată a prostiilor”, spunea, la un moment dat, Boris Johnson.

Ulterior, însă, existența unei relații între cei doi a fost demonstrată, iar Petronella a povestit că Johnson avea nevoie de validare prin numărul mare de partenere.

Fostul premier a rămas pe prima pagină a tabloidelor

În 2006, în presă s-a scris că Marina a fost alertată cu privire la o presupusă aventură a soțului ei cu jurnalista Anna Fazackerley, lucru care nu a fost nici confirmat, nici infirmat. De asemenea, a ieșit la iveală că Marina ar fi rămas însărcinată pe când Boris era încă însurat cu Allegra.

În 2009, Johnson a avut un copil cu consultanta în artă Helen Macintyre. Se pare că Wheeler l-a dat afară din nou din casa familiei la acea vreme. În 2010, presa dezvăluia că Johnson este tatăl fiicei lui Macintyre. O încercare de a păstra secretă paternitatea a eșuat când o instanță a decis că informația e de interes public.

Într-un interviu acordat publicației Sunday Mirror, Jennifer Arcuri a susținut că a avut o relație cu prim-ministrul, care era primar al Londrei la acea vreme. Femeia de afaceri, care este cu 21 de ani mai tânără, a susținut că relația dintre ei a durat patru ani.

Jennifer a spus că Johnson era încă însurat cu Marina când presupusa lor aventură a început, în 2012.

În 2018, Marina l-a dat în cele din urmă pe Boris afară de acasă și a cerut divorțul. Fiica sa, Lara, a fost citată spunând: „Mama a terminat cu el. Nu-l va primi niciodată înapoi”.

Nu este clar când s-au întâlnit prima dată Johnson și actuala sa soție, Carrie Johnson, deși probabil a fost în 2012, când ea a lucrat la campania lui pentru funcția de primar al Londrei. Cei doi au intrat în istorie ca fiind primul cuplu necăsătorit care a locuit oficial împreună pe Downing Street, pe vremea când doamna Johnson era încă Carrie Symonds. Cei doi s-au căsătorit într-o ceremonie discretă la Catedrala Westminister în mai 2021, urmată de o nuntă mai elaborată un an mai târziu. Cei doi au împreună trei copii. În total, fostul premier britanic are nouă copii și trei căsnicii la activ.

