Cum arată felicitările de Crăciun pe care Familia Regală din Marea Britanie le-a trimis în acest an

Și anul acesta casele regale din Europa au creat felicitări de Crăciun personalizate, iar aproape toate familiile regale de pe Bătrânul Continent pus accentul pe noțiunea de familie și de unitate în preajma sărbătorilor de iarnă.

Însă, ca în fiecare an, Familia Regală din Marea Britanie a excelat la acest capitol și a creat mai multe astfel de felicitări personalizate.

Regele Charles și fiii săi, Prințul William și Prințul Harry, au publicat felicitări sau fotografii de Crăciun cu familiile lor de ani de zile, la fel cum au făcut-o generații de membri ai familiei regale britanice înaintea lor. Indiferent dacă fotografia surprinde un eveniment formal sau un moment intim, urările de Crăciun servesc ca o modalitate de a transmite un mesaj publicului cu ocazia sărbătorilor, scrie PEOPLE.

Ce au transmis membrii Familiei Regale de Crăciun

Regele Charles și Regina Camilla au ales o fotografie romantică pentru urările lor de Crăciun din 2025 și au selectat o fotografie realizată pentru a comemora cea de-a 20-a aniversare a nunții lor, în aprilie.

„Vă dorim Crăciun și An Nou Fericit”, este mesajul simplu transmis lângă fotografia realizată de Chris Jackson la Villa Wolkonsky din Roma în timpul călătoriei lor în Italia, din primăvară.

Prințul William și Kate Middleton au adus soarele în fotografia lor de Crăciun din 2025 alături de cei trei copii ai lor, Prințul George, în vârstă de 12 ani, Prințesa Charlotte, în vârstă de 10 ani, și Prințul Louis, în vârstă de 7 ani, și s-au fotografiat stând împreună într-un câmp acoperit cu narcise.

„Urăm tuturor un Crăciun fericit”, este scris în felicitare.

Fotografia a fost realizată de Josh Shinner în aprilie.

Prințul Harry și Meghan Markle au răspândit bucurie cu fotografia lor de sărbători din 2025, care include cea mai intimă fotografie de familie de până acum, alături de copiii lor, Prințul Archie, în vârstă de 6 ani, și Prințesa Lilibet, în vârstă de 4 ani.

„Sărbători fericite! De la familia noastră la familia dumneavoastră”, a scris Ducesa de Sussex pe pagina sa personală de Instagram.

