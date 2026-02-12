Familia lui James Van Der Beek a primit 1 milion de dolari în doar câteva ore de la moartea actorului. Fani din întreaga lume au donat bani

Fanii actorului James Van Der Beek au dat dovadă de o solidaritate ieșită din comun după anunțul morții acestuia.

Actorul a murit la 48 de ani pe 11 februarie, în urma unei lupte cu cancerul colorectal. La scurt timp după ce vestea a fost făcută publică, prietenii săi au deschis un cont GoFundMe, cerând ajutor pentru soția sa, Kimberly Van Der Beek, și cei șase copii ai lor, scrie Variety.

Pe 12 februarie, campania a ajuns la 1 milion de dolari. Obiectivul a fost stabilit inițial la 250.000 de dolari, dar a crescut pe parcursul zilei de miercuri la 1,3 milioane de dolari.

„În urma acestei pierderi, Kimberly și copiii se confruntă cu un viitor incert. Costurile îngrijirilor medicale ale lui James și lupta prelungită împotriva cancerului au lăsat familia fără fonduri. Ei muncesc din greu pentru a rămâne acasă și pentru a se asigura că cei mici își pot continua educația și își pot menține o oarecare stabilitate în această perioadă incredibil de dificilă. Sprijinul prietenilor, familiei și al comunității în general va face o diferență enormă”, se arată în mesajul de pe GoFundMe.

Banii strânși „vor ajuta la acoperirea cheltuielilor esențiale de trai, la plata facturilor și la susținerea educației copiilor”, mai transmite organizatorul strângerii de fonduri.

„Fiecare donație, indiferent de mărime, îi va ajuta pe Kimberly și pe familia ei să găsească speranță și siguranță în timp ce își reconstruiesc viața. Vă mulțumim că ați luat în considerare o donație pentru a-i sprijini”, se mai arată în mesaj.

James Van Der Beek a lăsat în urmă șase copii

Van Der Beek a avut șase copii cu soția sa: Olivia, 15 ani, Joshua, 13 ani, Annabel, 12 ani, Emilia, 9 ani, Gwendolyn, 7 ani, și Jeremiah, 4 ani.

Anul trecut, actorul a început să colaboreze cu Propstore pentru a vinde obiecte de colecție din „Dawson’s Creek”, inclusiv recuzită, decoruri și garderobă din perioada în care a jucat în serialul de succes The WB, pentru a ajuta la acoperirea costurilor tratamentului pentru cancer. A fost diagnosticat în 2023 și a dat vestea în anul următor.

