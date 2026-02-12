Cine este Alperen Duymaz, protagonistul serialului „Leyla”, care înlocuiește emisiunea lui Cătălin Măruță la Pro TV

Pro TV a început să difuzeze, de luni, serialul turcesc „Leyla”, producție care va ocupa segmentul orar pe care, până săptămâna trecută, îl ocupa emisiunea prezentată de Cătălin Măruță.

Producția îi are ca protagoniști pe Alperen Duymaz și Cemre Baysel. Dar cine este actorul principal din acest nou serial? Alperen Duymaz și-a început cariera ca model și a ajuns să se ocupe cu actoria, el devenind celebru mai ales pentru colaborările sale cu platformele de straming, scrie TV Mania.

Serialul, difuzat recent în Turcia, este versiunea oficială a producției braziliene de succes „Avenida Brasil”, care a făcut furori la nivel mondial în anul 2012, inclusiv în România.

Povestea serialului este bazată pe viața tinerei Leyla, care a suferit în copilărie din cauza mamei sale vitrege, Nur (Gonca Vuslateri). La vârstă adultă, ea revine pentru a se răzbuna pe femeia care i-a făcut atât de mult rău. Însă situația se complică atunci când Leyla se reîntâlnește cu Civan (Alperen Duymaz), marea sa iubire din copilărie, iar tot planul ei este dat peste cap.

Cine este Alperen Duymaz

Originar din Ankara, Alperen Duymaz are 33 de ani și este absolvent al Universității Hacettepe, secția Teatru. S-a făcut remarcat în televiziune începând cu anul 2015, devenind rapid unul dintre cei mai iubiți actori din Turcia

Actorul a apărut și în producții de succes în Turcia realizate de platforme de streaming, precum filmul „Scrum” (Kül). În 2026, el va apărea într-un nou serial, produs de Disney Plus și filmat la Istanbul și Madrid.

El a declarat pentru presa din Turcia că a decis să participe la serialul „Leyla” pentru că a fost foarte impresionat de scenariu.

Când mi-a venit scenariul la „Leyla”, l-am citit foarte repede. Mi-au plăcut mult intriga și povestea. Civan este un om care și-a petrecut copilăria într-o groapă de gunoi, înțelegând cu adevărat realitățile dure ale vieții. Am fost foarte impresionat de acest proiect”, a declarat actorul turc.

