Dezastrul continuă: Ce se întâmplă la Pro TV după plecarea lui Cătălin Măruță

Prima zi fără emisiunea lui Cătălin Măruță în grila Pro TV nu a adus schimbări majore în ierarhia audiențelor de după-amiază, dar a confirmat o realitate pe care piața TV o observă de mai mult timp: intervalul 15.00–17.00 rămâne unul extrem de competitiv, iar postul din Pache Protopopescu continuă să se confrunte cu presiune puternică din partea rivalilor direcți.

Vineri, 6 ianuarie 2026, a fost ultima zi de emisie a lui Cătălin Măruță în postura de moderator la Pro TV. După 18 ani de difuzare zilnică, emisiunea „La Măruță” a fost scoasă din grila de programe.

Ce se întâmplă la Pro TV după plecarea lui Cătălin Măruță

Conform datelor de audiență pentru luni, 9 februarie 2026, Pro TV a ocupat poziția a doua în ambele segmente orare în care, până recent, era difuzată emisiunea „La Măruță”. Modificarea grilei a adus în locul formatului de divertisment două producții diferite ca stil: serialul turcesc „Leyla” și producția românească „Lecții de viață”. Rezultatele obținute de acestea nu s-au îndepărtat semnificativ de performanțele înregistrate anterior de emisiunea înlocuită.

În intervalul 15.00–16.00, Antena 1 s-a poziționat pe primul loc, cu o cotă de piață de 20,6%, dominând clar segmentul. Pro TV, cu difuzarea serialului „Leyla”, a înregistrat un share de 15%, în timp ce Kanal D s-a clasat foarte aproape, cu 14,6%. Diferențele relativ mici dintre locurile doi și trei indică o competiție strânsă pentru publicul activ, dar și o fragmentare accentuată a audienței în acest interval.

Situația s-a inversat în ora următoare. Între 16.00 și 17.00, Kanal D a trecut pe prima poziție, atingând 17,9% cotă de piață. Pro TV a rămas pe locul secund, de această dată cu „Lecții de viață”, care a obținut 14%. Antena 1 a coborât pe locul al treilea, cu 12,9%. Schimbarea liderului de la o oră la alta evidențiază volatilitatea publicului de după-amiază și mobilitatea preferințelor telespectatorilor.

Datele sunt raportate pentru publicul comercial național cu vârste între 21 și 54 de ani, categoria considerată de referință pentru piața de publicitate. În acest segment, rezultatele Pro TV din prima zi fără emisiunea lui Cătălin Măruță se aliniază performanțelor anterioare, când programul de divertisment se situa, în mod obișnuit, în intervalul 14–15 puncte de share.

