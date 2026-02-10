Acasă » Știri » Dezastrul continuă: Ce se întâmplă la Pro TV după plecarea lui Cătălin Măruță

Dezastrul continuă: Ce se întâmplă la Pro TV după plecarea lui Cătălin Măruță

De: Anca Chihaie 10/02/2026 | 11:01
Dezastrul continuă: Ce se întâmplă la Pro TV după plecarea lui Cătălin Măruță
Cătălin Măruță/sursă foto: captură video

Prima zi fără emisiunea lui Cătălin Măruță în grila Pro TV nu a adus schimbări majore în ierarhia audiențelor de după-amiază, dar a confirmat o realitate pe care piața TV o observă de mai mult timp: intervalul 15.00–17.00 rămâne unul extrem de competitiv, iar postul din Pache Protopopescu continuă să se confrunte cu presiune puternică din partea rivalilor direcți.

Vineri, 6 ianuarie 2026, a fost ultima zi de emisie a lui Cătălin Măruță în postura de moderator la Pro TV. După 18 ani de difuzare zilnică, emisiunea „La Măruță” a fost scoasă din grila de programe.

Ce se întâmplă la Pro TV după plecarea lui Cătălin Măruță

Conform datelor de audiență pentru luni, 9 februarie 2026, Pro TV a ocupat poziția a doua în ambele segmente orare în care, până recent, era difuzată emisiunea „La Măruță”. Modificarea grilei a adus în locul formatului de divertisment două producții diferite ca stil: serialul turcesc „Leyla” și producția românească „Lecții de viață”. Rezultatele obținute de acestea nu s-au îndepărtat semnificativ de performanțele înregistrate anterior de emisiunea înlocuită.

În intervalul 15.00–16.00, Antena 1 s-a poziționat pe primul loc, cu o cotă de piață de 20,6%, dominând clar segmentul. Pro TV, cu difuzarea serialului „Leyla”, a înregistrat un share de 15%, în timp ce Kanal D s-a clasat foarte aproape, cu 14,6%. Diferențele relativ mici dintre locurile doi și trei indică o competiție strânsă pentru publicul activ, dar și o fragmentare accentuată a audienței în acest interval.

Situația s-a inversat în ora următoare. Între 16.00 și 17.00, Kanal D a trecut pe prima poziție, atingând 17,9% cotă de piață. Pro TV a rămas pe locul secund, de această dată cu „Lecții de viață”, care a obținut 14%. Antena 1 a coborât pe locul al treilea, cu 12,9%. Schimbarea liderului de la o oră la alta evidențiază volatilitatea publicului de după-amiază și mobilitatea preferințelor telespectatorilor.

Datele sunt raportate pentru publicul comercial național cu vârste între 21 și 54 de ani, categoria considerată de referință pentru piața de publicitate. În acest segment, rezultatele Pro TV din prima zi fără emisiunea lui Cătălin Măruță se aliniază performanțelor anterioare, când programul de divertisment se situa, în mod obișnuit, în intervalul 14–15 puncte de share.

Ce va face Cătălin Măruță începând de pe 6 februarie 2026, când se va difuza ultima emisiune: ”Un lucru pe care mi-l doream!”

Încă o lovitură pentru Pro TV, după plecarea lui Cătălin Măruță. Momentul cheie în care totul s-a năruit

Tags:

Recomandarea video

Iți recomandăm
Categoria de români care va rămâne fără certificatele de handicap. Ilie Bolojan a anunțat controale majore
Știri
Categoria de români care va rămâne fără certificatele de handicap. Ilie Bolojan a anunțat controale majore
Alin Borcan este furios pe Sibel! Susține că soția lui a făcut întrerupere de sarcina: „E bolnavă și a luat pastilă de-aia”
Știri
Alin Borcan este furios pe Sibel! Susține că soția lui a făcut întrerupere de sarcina: „E bolnavă și…
Bolojan: Mecanismul de stabilire a taxelor locale va fi modificat
Mediafax
Bolojan: Mecanismul de stabilire a taxelor locale va fi modificat
Lumea muzicii de petrecere, terorizată de cel mai sângeros cuțitar din București. „Briceagul meu taie și roboții!”
Gandul.ro
Lumea muzicii de petrecere, terorizată de cel mai sângeros cuțitar din București. „Briceagul...
Românca și-a dat demisia din televiziune pentru iubitul fotbalist! A „fugit” alături de el în străinătate și pregătesc o nuntă mare în Oltenia
Prosport.ro
Românca și-a dat demisia din televiziune pentru iubitul fotbalist! A „fugit” alături de...
Ce se ascunde sub șantierul Autostrăzii Vestului. Descoperirea impresionantă la săparea primului tunel de la Holdea
Adevarul
Ce se ascunde sub șantierul Autostrăzii Vestului. Descoperirea impresionantă la săparea primului tunel...
Elevi care au urmărit serialul „Squid Game” ar fi fost executați în Coreea de Nord, susține Amnesty International
Digi24
Elevi care au urmărit serialul „Squid Game” ar fi fost executați în Coreea...
Medicii amenință cu greva generală
Mediafax
Medicii amenință cu greva generală
Parteneri
Imagini uitate cu Raluca Bădulescu când avea 121 de kilograme. Cum arăta înainte de operația de micșorare a stomacului
CE SE ÎNTÂMPLĂ DOCTORE?
Imagini uitate cu Raluca Bădulescu când avea 121 de kilograme. Cum arăta înainte de operația...
FOTO. Campioana din România e „Regina” platformei pentru adulți după ce a făcut o avere uriașă!
Prosport.ro
FOTO. Campioana din România e „Regina” platformei pentru adulți după ce a făcut o avere...
Sună periculos, trage fusta mai jos! Vedetele din România s-au aplecat prea mult și s-a văzut tot
Ciao.ro
Sună periculos, trage fusta mai jos! Vedetele din România s-au aplecat prea mult și s-a...
Bancnota de 2.000 de lei cu eclipsa totală de Soare din 1999 a devenit o adevărată comoară. Cu cât se vinde în 2026
Click.ro
Bancnota de 2.000 de lei cu eclipsa totală de Soare din 1999 a devenit o...
Titlu delirant în presa rusă: „Moarte României!” Experți militari ruși sugerează bombardarea Bucureștiului: „E o reacție adecvată”
Digi 24
Titlu delirant în presa rusă: „Moarte României!” Experți militari ruși sugerează bombardarea Bucureștiului: „E o...
A fost Jeffrey Epstein agent Mossad? Noile documente publicate de SUA adâncesc misterul: „Oricine poate fi spion”
Digi24
A fost Jeffrey Epstein agent Mossad? Noile documente publicate de SUA adâncesc misterul: „Oricine poate...
EXCLUSIV | Blindate românești: Firma care va produce 200 de vehicule/an
Promotor.ro
EXCLUSIV | Blindate românești: Firma care va produce 200 de vehicule/an
BANCUL ZILEI. BULĂ: -Am fost aseară la o tipă… A stins becul și mi-a zis: „Profită de mine!”
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. BULĂ: -Am fost aseară la o tipă… A stins becul și mi-a zis:...
„Fuga” este cheia: Răspunsul suprinzător dat de comandantul trupelor franceze din România
go4it.ro
„Fuga” este cheia: Răspunsul suprinzător dat de comandantul trupelor franceze din România
Ceva fără precedent a fost găsit într-o galaxie!
Descopera.ro
Ceva fără precedent a fost găsit într-o galaxie!
Hacking și shooting cum nu ați mai văzut! Puteți juca demo-ul chiar acum
Go4Games
Hacking și shooting cum nu ați mai văzut! Puteți juca demo-ul chiar acum
Lumea muzicii de petrecere, terorizată de cel mai sângeros cuțitar din București. „Briceagul meu taie și roboții!”
Gandul.ro
Lumea muzicii de petrecere, terorizată de cel mai sângeros cuțitar din București. „Briceagul meu taie...
Urmărește Cancan.ro pe Google News
ULTIMA ORĂ
Categoria de români care va rămâne fără certificatele de handicap. Ilie Bolojan a anunțat controale ...
Categoria de români care va rămâne fără certificatele de handicap. Ilie Bolojan a anunțat controale majore
Alin Borcan este furios pe Sibel! Susține că soția lui a făcut întrerupere de sarcina: „E bolnavă ...
Alin Borcan este furios pe Sibel! Susține că soția lui a făcut întrerupere de sarcina: „E bolnavă și a luat pastilă de-aia”
Mulți copii sunt mutați la școlile de stat din România. Motivul pentru care părinții aleg să renunțe ...
Mulți copii sunt mutați la școlile de stat din România. Motivul pentru care părinții aleg să renunțe la cele private
Gabriela Oțil a explicat motivul pentru care toată familia s-a mutat la bloc: „Este foarte periculos, ...
Gabriela Oțil a explicat motivul pentru care toată familia s-a mutat la bloc: „Este foarte periculos, nu știu ce se întâmplă”
Francesca și TJ Miles au devenit părinți! Artista nu s-a putut opri din plâns înainte de a naște. ...
Francesca și TJ Miles au devenit părinți! Artista nu s-a putut opri din plâns înainte de a naște. Avem imaginile
De la hiturile clasice la „The Sun”: Haddaway revine cu forță și ajunge pentru prima dată la ...
De la hiturile clasice la „The Sun”: Haddaway revine cu forță și ajunge pentru prima dată la București în 2026
Vezi toate știrile
×