Gabriela Oțil a explicat motivul pentru care toată familia s-a mutat la bloc: „Este foarte periculos, nu știu ce se întâmplă”

De: Anca Chihaie 10/02/2026 | 12:06
Dani Oțil și Gabriela Prisăcariu / Foto: Instagram

Gabriela Oțil și familia sa au făcut recent o schimbare importantă de stil de viață, renunțând la casa din Corbeanca pentru un apartament spațios din nordul Capitalei. Decizia vine după o perioadă îndelungată de căutări și analiză atentă a opțiunilor, mutarea fiind rezultatul unei nevoi practice de optimizare a timpului și a mobilității zilnice.

Deși tendința obișnuită pentru multe familii este tranziția de la viața la bloc către cea la casă, în cazul lor direcția a fost inversă. Factorii determinanți au fost în principal traficul tot mai dificil din zona periurbană, timpul pierdut pe drum și dorința de a avea acces rapid la facilitățile orașului. După aproape doi ani de căutări, familia a găsit un apartament de dimensiuni generoase, comparabil ca suprafață cu locuința anterioară, ceea ce a făcut ca tranziția să fie mai ușor de acceptat.

Gabriela Oțil a explicat motivul pentru care toată familia s-a mutat la bloc

Mutarea a fost realizată inițial sub forma unei etape de testare, locuința fiind închiriată pentru a permite familiei să evalueze pe termen real avantajele vieții urbane. Alegerea zonei de nord a Capitalei nu este întâmplătoare, deoarece majoritatea activităților zilnice ale familiei se desfășoară în această parte a orașului. Proximitatea mijloacelor de transport în comun, în special a metroului, a schimbat semnificativ modul în care este organizată rutina zilnică.

Unul dintre aspectele esențiale care au influențat decizia a fost gestionarea timpului. În perioada în care locuiau în Corbeanca, orice deplasare necesita o planificare riguroasă, iar revenirea acasă pentru obiecte uitate devenea practic imposibilă. Mutarea la bloc a eliminat această presiune logistică, permițând o organizare mai flexibilă a programului zilnic.

„Am foarte multe mesaje legate de mutarea noastră: cum este, dacă ne-am adaptat, dacă l-am mutat pe Tiago la o altă grădiniță și așa mai departe. Este foarte bine, viața la oraș ne priește. Ăăă… glumesc, dar acum, de departe, este cea mai bună decizie pe care puteam să o luăm și mă bucur că ne-am luat inima în dinți și că am făcut pasul acesta. Noi ne dorim de foarte mult timp și am tot căutat apartamente; cred că de aproape doi ani tot căutăm. Vă spuneam că, de obicei, se face invers, de la bloc la casă. Nu trece nimeni de la casă la bloc, pentru că, da, este mai greu, bineînțeles, dar am avut noroc și am găsit un apartament mare, foarte mare, aproape cât casa noastră din Corbeanca, și atunci este foarte bine.
Unde mai pui că acum l-am trimis pe Tiago la bunici cu metroul, pentru că avem aici stații aproape. Bine, s-a dus cu taică-său nu-l trimit singur.

Toată zona noastră de interes se desfășoară aici, în nordul Capitalei, și ne petrecem foarte mult timp aici, și este absolut… doamne, deci este minunat. Ca dimineața să nu mai pleci cu toată casa după tine, pentru că eu îmi puneam de seară toate lucrurile și mă gândeam ce am de făcut a doua zi. Pentru că nu puteam să mă întorc acasă. Odată plecată, nu mai aveam nicio șansă dacă uitam ceva să mă întorc. Era imposibil. Și nu l-am mutat pe Tiago de la grădiniță, nici nu intenționăm acest lucru, pentru că este o grădiniță absolut superbă.

Unde mai pui că facem mai puțin de aici spre grădiniță decât din Corbeanca. Drumul din Corbeanca spre grădiniță, care este în Otopeni, este de 10 minute, pe care noi îl făceam în ultima perioadă în 40 de minute – într-o oră. Ultima dată am făcut o oră și jumătate pentru că am prins un accident. Din nord, spre Otopeni, facem 20 de minute. Vis!

Așa cum vă spuneam, apartamentul este cu chirie pentru că am vrut mai întâi să testăm și să vedem cum sunt lucrurile: dacă ne place sau dacă nu ne place. Îmi place viața la bloc și mai apoi să decidem, nu știu, să vindem casa, să ne cumpărăm ceva și așa mai departe. Dar eu sunt sigură că nu ne vom întoarce în Corbeanca, poate doar când se va da drumul la metrou.”, a spus Gabriela.

