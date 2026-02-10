Alertă în România! Tudosan Marinela a dispărut fără urmă. Cine o vede, să sune la 112

Este alertă de dispariție în România! În seara zilei de 9 februarie, în jurul orei 20:00, polițiștii din cadrul Poliției orașului Cernavodă au fost sesizați cu privire la dispariția voluntară a lui Tudosan Marinela, în vârstă de 41 de ani, din localitatea Satu Nou, județul Constanța. Aceasta a plecat de la domiciliu fără a anunța și nu a revenit până în prezent.

Potrivit raportului, plecarea a avut loc în seara de 8 februarie, în jurul orei 22:00. Persoana dispărută a decis să plece de acasă pe cont propriu, fără a lăsa indicii despre destinația sa. De atunci, familia și autoritățile încearcă să dea de urma sa.

Tudosan Marinela are o statură de aproximativ 1,60 metri, greutatea de 50 kilograme, părul roșcat și ochii căprui. La momentul dispariției, aceasta purta o geacă roz, pantaloni maro și adidași albi, detalii care ar putea ajuta la identificarea sa rapidă.

Oricine poate oferi informații relevante este rugat să contacteze imediat numărul de urgență 112 sau Dispeceratul Inspectoratului de Poliție Județean Constanța, la telefon 0241.611.364. Conform Legii 190/2018, articolul 7, informațiile privind persoanele dispărute pot fi publicate de mass-media pentru interes public, fără a încălca reglementările GDPR, menținându-se echilibrul între dreptul la informare și protecția datelor personale.

Ce trebuie să faci dacă o vezi pe Tudosan Marinela

Procedura este prevăzută în Legea 141/2010 cu privire la semnalarea persoanelor dispărute.