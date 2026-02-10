Acasă » Știri » Sport » EXCLUSIV DINAMO, azi de la 16.45. Se văd „transferurile”!. Gesturile lui Nicolescu și ce urmează la Dinamo

10/02/2026
EXCLUSIV DINAMO, azi de la 16.45. Se văd „transferurile”!. Gesturile lui Nicolescu și ce urmează la Dinamo

„Exclusiv Dinamo” ediție nouă astăzi, de la 16:45. Alexandru Brădescu și Cătălin Mureșanu vin cu detaliile neștiute din interiorul clubului după meciul cu Craiova: cum se văd „transferurile” și ce s-a întâmplat la „oficială” în timpul meciului.

Dăm calificativele pentru jucători, vedem cine merită „garsonieră” și cine ia patru stele. Discutăm scandalurile de la final și ce merită Baiaram după ce a scuipat un suporter.

Aflăm adevărul despre ce se întâmplă cu Boateng și dacă mai vin sau nu jucători.

Azi, marți, de la 16.45, o nouă ediție „Exclusiv Dinamo”, show-ul ProSport dedicat „câinilor roșii”, în direct pe canalul de YouTube ProSport și pe Facebook ProSport.

Pierdeți doar dacă nu vă uitați!

