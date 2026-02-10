Acasă » Știri » De ce Bianca Drăgușanu nu merge gratis la podcasturi. Șatena a izbucnit: „Îmi iau amendă 250 de lei”

De ce Bianca Drăgușanu nu merge gratis la podcasturi. Șatena a izbucnit: „Îmi iau amendă 250 de lei"

De: Simona Tudorache 10/02/2026 | 14:38
De ce Bianca Drăgușanu nu merge gratis la podcasturi. Șatena a izbucnit: „Îmi iau amendă 250 de lei”
Bianca Drăgușanu vrea un milion de euro de la Moș Crăciun. sursă - social media
Bianca Drăgușanu pune preț pe imagine, de aceea nu face nimic gratis. Vedeta nu acceptă să meargă la podcasturi dacă nu este remunerată, deoarece nu vrea să își piardă timpul inutil.

Bianca Drăgușanu susține că fiecare apariție necesită o anumită pregătire, un anumit machiaj, plus că riscă o amendă dacă nu parchează unde trebuie.

De ce Bianca Drăgușanu nu merge gratis la podcasturi

Iubita lui Gabi Bădălău mărturisește că nu mai face lucrurile ca în trecut, de aceea cine o vrea trebuie să plătească. Bianca nu își dorește ca cineva să câștige bani pe spusele ei, iar ea să nu se aleagă cu nimic.

„Eu le-am explicat: tu te duci acasă, după o zi în care eu mă machiez, trebuie să caut loc de parcare, nu găsesc, îmi iau amendă 250 de lei, că n-am avut unde să parchez, vin la tine, îți povestesc ție niște lucruri la sentiment, de unele conștientă fiind că o să fie virale. Nu mai fac lucrurile prost, cum le făceam înainte. Și atunci le spun: băi, frate, tu de pe urma mea câștigi bani, ceea ce e logic, că toți muncim. Dar eu, din ce motiv să vin gratis la tine, cum vin toate leșinatele? Că toate leșinatele se duc gratis. Pe mine mă cunoaște lumea. În concluzie, dacă aș putea să dau timpul înapoi, cu siguranță, nu aș mai spune multe lucruri”, a spus Bianca Drăgușanu, pe internet.

Bianca Drăgușanu primește critici și când slăbește, dar și când se îngrașă

Vedeta se declară dezamăgită de atitudinea oamenilor, care o crităcă ba că e grasă, ba că e prea slabă. Bianca Drăgușanu susține că luptă cu multe mentalități, dar nu dramatizează. Vedeta ia lucrurile așa cum vin și se adaptează la fiecare situație.

„Am observat că oamenii, în general, dau cu hate, dar nu doar mie. M-ați criticat pentru că sunt slabă. Eu sunt slabă pentru că așa am vrut eu să fiu, iar eu sunt de o viață la dietă, mai exact de pe la vreo 20 de ani, când m-ați criticat că sunt grasă. Atunci când m-ați criticat pentru că sunt o grasă, mi-am dorit să fiu slabă. Acum mă criticați pentru că sunt slabă. Dar voi mă criticați pentru că nu puteți să fiți ca mine”, a declarat vedeta, pe Instagram.

