Alexia Eram, primul interviu în care vorbește despre noua relație: ”În momentul de față, pot spune asta!” Cu ce o dă pe spate iubitul

Alexia Eram trece printr-o perioadă plină de schimbări din toate punctele de vedere. Fiica Andreei Esca s-a despărțit de Mario Fresh după o relație de opt ani și acum iubește din nou. Tânăra este îndrăgostită de noul ei iubit, un bărbat care are un bussiness cu haine sport, așa cum CANCAN.RO vă dezvăluia, în exclusivitate. Nu s-a mai ferit și l-a sărutat pe iubi cu patos chiar de petrecerea de Halloween…O fi zis că nu o recunoaștem. 🤔 În fine, cert este că tânăra și-a asumat relația, iar acum, tot pentru CANCAN.RO a vorbit în exclusivitate despre noua perioadă din viața ei. Ce îi place influenceriței cel mai mult la relația ei, dar și ce sfaturi a primit de la părinții ei, aflați în rândurile următoare.

Alexia Eram: „Sunt o romantică incurabilă și îmi place să fiu alintată!”

Alexia Eram trăiește una dintre cele mai frumoase perioade. După despărțirea de fostul iubit, Mario Fresh, fiica Andreei Esca pare să fi reînnăscut ca pasărea Pheonix. Am întâlnit-o zâmbitoare și fericită la un eveniment, extinderea magazinului AList Designers Boutique, unde și mama sa a fost, desigur, prezentă. Cu zâmbetul pe buze și dezinvoltura cu care ne-a obișnuit, Alexia Eram ne-a spus cât de fericită este acum și cât de mult îi priește noua perioadă.

„Îmi plac alintăturile în relație, sunt o romantică incurabilă, sunt emotivă și sensibilă. Îmi place să fiu alintată și să alint persoanele dragi. Sunt foarte emotivă, dar am exersat în timp să-mi ascund emoțiile. Jobul meu are ca datorie să nu fiu atât de emotivă și să știu să gestionez anumite situații, dar da, sunt o persoană foarte sensibilă. În momentul de față sunt foarte fericită, pot spune asta”, a spus Alexia Eram, în exclusivitate pentru CANCAN.RO.

Alexia a primit binecuvântarea de la părinții ei: „Întotdeauna am mers să-i întreb dacă este ok”

Așa cum vă dezvăluiam în urmă cu ceva timp, Andreea Esca este încântată de noua cucerire a fiicei sale. I-a dat follow pe Instagram , dar și binecuvântarea de a dormi alături de fiica ei. Relația dintre influenceriță și mama sa este foarte strânsă, astfel că nu ne surprinde că Alexia i-a cerut părerea mamei mereu. Întrebată ce sfaturi a primit de la mama și tatăl ei în relație și îl aplică și ea mai departe, fiica Andreei Esca ne-a spus cât de importantă a fost susținerea lor, dar și cât de mult contează învățămintele părinților.

„Părinții mei sunt un exemplu pentru mine, întotdeauna au fost acolo să mă susțină și să-mi dea sfaturi în orice. Întotdeauna am mers la ei ca să îmi spună da, este ok sau nu, nu este ok. Întotdeauna m-au învățat că trebuie să respect oamenii din jur, că trebuie să muncesc pentru ceea ce am și să fiu întotdeauna onestă cu mine și cu cei din jur”, a spus Alexia Eram pentru CANCAN.RO.

Fiicei Andreei Esca îi merge bine nu doar pe plan sentimental, ci și pe plan profesional. Recent a lansat propriul brand de haine care, de altfel, îi poartă numele.

„Lucrez la acest proiect de aproape un an de zile, abia așteptam să-l lansez și mă bucur foarte tare că în sfârșit toată lumea poate să se bucure de ce am creat. Margot este al doilea nume al meu, a fost și numele străbunicii mele. Nu mă striga nimeni Margot, dar ce credeți. Când cineva pe mama cum o cheamă pe fiica ta, eu spuneam Margot, iar ea spunea în același timp, Alexia. Deci, cred că mie mai mult mi-ar fi plăcut să mi se spună Margot. Mi se pare un nume elegant, frumos și care s-a potrivit perfect cu brandul pe care l-am lansat”, a mai spus fiica Andreei Esca.

