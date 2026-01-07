Acasă » Știri » Știri externe » Primarul din Crans-Montana recunoaște că autoritățile au fost neglijente. Localul care a luat foc nu mai fusese controlat de cinci ani

Primarul din Crans-Montana recunoaște că autoritățile au fost neglijente. Localul care a luat foc nu mai fusese controlat de cinci ani

Primarul din Crans-Montana, stațiunea din Elveția unde 40 de persoane au murit și 116 au suferit arsuri grave după ce un incendiu a distrus un bar chiar înainte de Anul Nou, a recunoscut că localul nu a avut parte de verificări privind respectarea normelor de siguranță timp de cinci ani.

Într-o conferință de presă, organizată la cinci zile după tragedie, primarul orașului Crans-Montana, Nicolas Feraud, a declarat că nu au fost efectuate inspecții periodice de siguranță din 2019 la barul Le Constellation.

„Ne pare foarte rău. Nu am avut nicio indicație că verificările nu au fost efectuate. Regretăm acest lucru. Suntem datori față de familii și ne vom asuma responsabilitatea”, a declarat edilul.

Primarul a declarat, de asemenea, că nu va demisiona, spunând că el și oficialii din cadrul Primăriei au fost aleși de locuitorii din Crans-Montana și că trebuie să fie acolo pentru a-i ajuta pe oamenii afectați de tragedie.

„Nu demisionez, nu, și nu vreau să o fac. Nu părăsim nava acum”, a spus el.

Autoritățile au declarat că cred că incendiul a izbucnit atunci când oamenii care sărbătoreau Anul Nou au ridicat sticle de șampanie cu scântei atașate, dând foc spumei fonoizolante de pe tavanul subsolului barului.

O adevărată tragedie a avut loc în Elveția, în noaptea dintre ani. Peste 40 de persoane au murit și alte 100 au fost rănite în urma unei explozii care a avut loc într-un bar din stațiunea de schi de lux Crans-Montana, din Alpii elvețieni. Unul dintre proprietarii Le Constellation, barul în care a avut loc tragedia, a făcut acum primele declarații. Ce spune aceasta despre tot ce s-a întâmplat?

Explozia a fost devastatoare și a făcut numeroase victime. Oamenii au încercat să iasă în grabă, iar lipsa unor ieșiri de siguranță adecvate a agravat situația. Peste 100 de persoane au fost rănite și au fost transportate la spital, iar medicii au confirmat peste 40 de decese.

CITEȘTE ȘI:

Primele declarații ale patronului barului din Elveția, care a ars în Crans Montana: ”Nu putem dormi, nu putem mânca”

Povestea fotbalistului care și-a salvat iubita din flăcările care au cuprins clubul din Crans-Montana. La doar 19 ani, este în stare gravă în spital

