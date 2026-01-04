Acasă » Știri » Știri externe » Povestea fotbalistului care și-a salvat iubita din flăcările care au cuprins clubul din Crans-Montana. La doar 19 ani, este în stare gravă în spital

Povestea fotbalistului care și-a salvat iubita din flăcările care au cuprins clubul din Crans-Montana. La doar 19 ani, este în stare gravă în spital

De: Daniel Matei 04/01/2026 | 22:10
Sursa foto: Instagram

Tragedia produsă în clubul elvețian Le Constellation din Crans-Montana continuă să producă suferință în rândul familiilor și apropiaților celor care se aflau în local în momentul izbucnirii incendiului.

Printre persoanele rănite se află și Tahirys Dos Santos, un fotbalist de doar 19 ani al formației FC Metz, care și-a riscat viața pentru a-și salva iubita din flăcări. El a ignorat pur și simplu pericolul și, de dragul iubitei sale, a intrat în clădirea în flăcări, suferind arsuri severe și o lovitură puternică la cap.

El a reușit, totuși, să își salveze iubita, blocată în interiorul clădirii, riscând să-şi piardă viaţa, potrivit agentului său, Christophe Hutteau.

„Tahirys se afla la primul etaj al barului când a izbucnit incendiul. A reuşit să scape din flăcări şi şi-a dat seama că prietena lui era încă înăuntru. S-a întors să o salveze din flăcări. Pe lângă faptul că a fost o victimă, Tahirys este un erou, s-ar putea spune”, a povestit Hutteau pentru presa franceză.

Dos Santos este în prezent tratat într-un spital din Stuttgart, Germania, în aşteptarea transferului la Spitalul Mercy din Metz, Franţa. Familia şi prietenii săi îi sunt alături, iar clubul său, FC Metz, menţine legătura regulată cu agentul şi familia sa pentru a monitoriza starea sa.

Zeci de morți după tragedia din Crans-Montana

O adevărată tragedie a avut loc în Elveția, în noaptea dintre ani. Peste 40 de persoane au murit și alte 100 au fost rănite în urma unei explozii care a avut loc într-un bar din stațiunea de schi de lux Crans-Montana, din Alpii elvețieni. Unul dintre proprietarii Le Constellation, barul în care a avut loc tragedia, a făcut acum primele declarații. Ce spune aceasta despre tot ce s-a întâmplat?

Explozia a fost devastatoare și a făcut numeroase victime. Oamenii au încercat să iasă în grabă, iar lipsa unor ieșiri de siguranță adecvate a agravat situația. Peste 100 de persoane au fost rănite și au fost transportate la spital, iar medicii au confirmat peste 40 de decese.

