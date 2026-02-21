Acuzații la adresa emisiunii Românii au Talent, după Golden Buzz-ul oferit pensionarei de 83 de ani: „Ați devenit și mai penibili”

Fanii emisiunii Românii au Talent critică dur emisiunea. Jurații au decis să dea un Golden Buzz unei pensionare, dar spectatorii postului PRO TV spun că nu a fost acordat datorită talentului concurentei.

Ultima ediție a emisiunii Românii au Talent a fost criticată de cei care au urmărit concursul. Aceștia spun în mediul online că jurații s-au pripit atunci când au decis să dea Golden Buzz unei pensionare. Fanii susțin că juratul Bobonete nu a dat Golden Buzz-ul pe merit, pentru talentul bătrânei, ci pentru povestea de viață a acesteia.

Doina Andronachi, o pensionară de 83 de ani, a fost la cunoscuta emisiune de talente pentru a-și îndeplini visul de când era tânără. Pasiunea ei pentru muzică a însoțit-o până la această vârstă, însă regretul ei cel mai mare este că nu și-a fructificat pasiunea și nu a mers la Conservator.

„Eu am muzica în sânge. Cânt în permanență. Regret că nu am mers la Conservator. Îmi doream să ajung pe scenă, să mă asculte lumea. Pentru mine, aici, la Românii au Talent, începe o nouă viață”, a transmis Doina Andornachi.

Femeia a interpretat în stil propriu o piesă a Angelei Similea, iar momentul a fost apreciat de toți jurații.

Cine i-a dat pensionarei Golden Buzz la RAT

Chiar dacă toți jurații au rămas impresionați de interpretarea Doinei Andronachi, cel care a decis că trebuie să meargă direct în semfinală a fost juratul Mihai Bobonete. El a spus că apreciază nu doar cum a cântat femeia, dar și umorul ei. Pentru că a rămas atât de plăcut surprins, acesta a mai menționat că nu are nici un dubiu că trebuie să îi ofere această șansă la semifinală.

„M-am simțit foarte bine de când ați venit. Sunteți plină de umor. Este genul acela de moment în care ar fi nedrept să judecăm prin da și nu. De aceea, ca să nu avem niciun dubiu și nici să nu-mi pun colegii într-o situație ciudată, o să vă dau Golden Buzz să ne vedem în semifinală”, a spus Mihai Bobonete.

Ce spun fanii emisiunii Românii au Talent

După ce juratul a luat această decizie, internauții au reacționat imediat în mediul online. Aceștia susțin că pensionara nu merita Golden Buzz și că alți concurenți trebuiau trimiși în semifinală. Ei mai spun că emisiunea a devenit penibilă și că patru de „da” erau suficienți pentru momentul bătrânei.

„Ați devenit și mai penibili, nu dați la cei cu rotile, nu dați la cuplul din Ucraina, nu dați băiatului de 9 ani… Hai să fim serioși… respect pentru vârsta doamnei, dar patru de DA erau prea suficiente, deși nu știu ce va face mai departe…”, spune unul dintre fanii emisiunii.

Povestea de viață a Doinei Andronachi

Viața femeii nu a fost ușoară nici măcar în tinerețe. Mama ei s-a confruntat mult timp cu o boală foarte gravă, iar ulterior părinții ei au divorțat. Anii au trecut, iar în 2011, soțul Doinei a murit și ea a rămas să își crească fiica singură. În ciuda sorții grele cu care s-a confruntat, femeia a rămas o persoană veselă, plină de umor și de pasiuni, muzica fiind cea mai mare.

