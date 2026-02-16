Ce le-a cerut Carmen Tănase producătorilor de la Românii au Talent: „Nu mi-a dat nimeni”

Sezonul 16 al emisiunii “Românii au Talent“ este în desfășurare la PRO TV. Acest sezon vine cu o noutate în rândul juraților. Actrița Carmen Tănase s-a alăturat echipei, în locul actorului Dragoș Bucur.

Carmen Tănase a povestit despre experiența sa în juriul “Românii au Talent“ și a dezvăluit că a avut chiar și o cerință producătorilor. Aceasta spune că și-ar fi dorit să aibă mai multe ocazii de a da Golden Buzz-uri. Se pare că este singurul ei regret de la emisiune, după cum a mărturisit chiar ea.

“M-au emoționat tare, dacă am dat Golden Buzz. Am regretat că n-am avut mai multe Golden Buzz-uri! Aș fi vrut să am vreo 10. Eu chiar am cerut dispensă, dar nu mi-a dat nimeni“, a declarat jurata pentru Libertatea.

Carmen Tănase, despre experiența Românii au Talent

Golden Buzz-ul poate oferi șansa unui concurent de a fi trimis direct în semifinală. Acesta se poate da doar o singură dată de fiecare jurat, dar și de cei doi prezentatori Pavel Bartoș și Smiley.

Artista spune că s-a integrat foarte bine în emisiune și că este foarte apropiată de toți colegii ei jurați. Carmen Tănase a mai declarat și că este o persoană care ține la glume, mai ales la cele ale colegului ei Mihai Bobonete.

“Eu mă înțeleg foarte bine cu toți, că-i iubesc pe toți și îi respect pe toți. Mă înțeleg bine! Eu, în general, mă înțeleg bine cu oamenii. Nu doar așa… Cine știe ce să fie și să-mi sară mie capacul, dar nu e cazul, că-s prietenă cu toți! Nu, nu. Și țin la glumă, la tăvăleală. Și până acum a fost nimic… Stai să vezi ce urmează! Cu Bobonete, în general. Cu colegul de bancă! Eu îl iubesc foarte mult pe Bobonete, umorul lui îl ador. Și, repet, sunt un om care ține la glume, adică nu…“, a explicat Carme Tănase.

Până când o vedem pe Carmen Tănase în juriu la “Românii au Talent“

Întrebată dacă fanii emisiunii o vor vedea și în sezonul următor, Carmen Tănase a făcut o glumă spunând că și peste 250 de sezoane va veni drept jurat la emisiune.

“250 de sezoane! Am făcut o socoteală, așa…Vin în baston“, a spus actrița.

