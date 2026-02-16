Acasă » Știri » Nuntă secretă în showbiz-ul românesc! Prezentatoarea TV s-a căsătorit cu un celebru fotbalist, chiar de Valentine’s Day

Nuntă secretă în showbiz-ul românesc! Prezentatoarea TV s-a căsătorit cu un celebru fotbalist, chiar de Valentine’s Day

De: David Ioan 16/02/2026 | 19:50
Nuntă secretă în showbiz-ul românesc! Prezentatoarea TV s-a căsătorit cu un celebru fotbalist, chiar de Valentine's Day. Foto: Instagram
Olivia Cucoș, una dintre cele mai vizibile prezentatoare TV din Republica Moldova și fostă concurentă apreciată la emisiunea culinară Chefi la Cuțite, a decis să își unească destinul cu fotbalistul Denis Furtună, jucător la CS Tunari.

Evenimentul a avut loc în mare discreție, chiar de Valentine’s Day, pe 14 februarie, într-un cadru restrâns, alături de familie și prieteni apropiați.

Nuntă secretă în showbiz-ul românesc

Potrivit declarațiilor Oliviei Cucoș, ziua nunții a fost una cu totul specială, atât prin semnificația datei, cât și prin modul în care a fost organizată.

Olivia Cucoş. Foto: Instagram

Cei doi au ales să aibă atât cununia civilă, cât și pe cea religioasă în aceeași zi, o decizie care, spune prezentatoarea, le va permite să marcheze anual un moment dublu important.

„A fost un eveniment deosebit de frumos. Am avut atât cununia civilă, cât și cununia religioasă în aceeași zi, pe 14 februarie, iar acest lucru ne face extrem de fericiți. Am ales această dată specială pentru ca, în fiecare an, să sărbătorim dublu Ziua Îndrăgostiților și să ne reamintim mereu să păstrăm dragostea vie între noi. A fost, de asemenea, o perioadă în care am putut avea părinții aproape și toți oamenii dragi sufletului nostru. Ne-am dorit un eveniment restrâns, intim, așa că am fost aproximativ 30 de persoane”, a declarat Olivia Cucoș.

Prezentatoarea TV a atras atenția și prin ținutele alese pentru această zi, mărturisind că și-a dorit să respecte imaginea pe care o avea încă din copilărie despre momentul în care va deveni mireasă.

„În prima parte a zilei, am purtat o ținută clasică – o rochie simplă, cu o pălărie albă –, iar cea de-a doua ținută a fost rochia visurilor mele, exact așa cum mi-am dorit să fiu în biserică: într-o rochie lungă, cu voal”, a explicat Olivia Cucoș.

Prezentatoarea TV s-a căsătorit cu un celebru fotbalist, chiar de Valentine’s Day

De asemenea, aceasta a precizat și motivul pentru care nu a dorit să amâne cununia religioasă:

„Am decis să nu amânăm cununia religioasă, mai ales că mulți oameni ne-au sfătuit să o facem cât mai repede, pentru a ne uni destinele și în fața lui Dumnezeu”.

Căsătoria celor doi a venit la doar două luni după ce Denis Furtună a cerut-o în căsătorie. Relația lor are însă o istorie de aproximativ șase ani, timp în care drumurile lor s-au intersectat constant, chiar dacă nu au devenit imediat un cuplu.

„Ne cunoașteam de aproximativ 6 ani. Ne-am intersectat pentru prima dată într-o perioadă în care, cum se spune, eram “La firul ierbii”. Fiecare își construia propriul drum, cu visuri și direcții diferite. Nu am avut atunci ocazia să ne apropiem cu adevărat, deși am rămas mereu în același cerc de prieteni și am avut oameni comuni care ne-au ținut cumva conectați de-a lungul timpului. Privind acum înapoi, cred că a fost doar o chestiune de moment și de timp potrivit, universul a știut când să ne aducă cu adevărat împreună”, mărturiseşte Olivia Cucoș.

Totodată, prezentatoarea a rememorat și momentul cererii în căsătorie, care a avut loc în două etape.

„Prima dată m-a cerut de ziua mea, în septembrie, un moment care m-a luat complet prin surprindere. Recunosc, la început am crezut că glumește, că e doar un gest simbolic. Însă câteva săptămâni mai târziu, mi-a făcut o cerere adevărată, de data aceasta cu un inel nou și o atmosferă de vis, la Palatul Mogoșoaia. A fost o zi magică, una din acele amintiri care rămân pentru totdeauna în inimă”, relatează Olivia Cucoș.

