Acasă » Știri » Cât câștigi cu o vulcanizare mobilă. Cât costă deplasearea doar pentru o intervenție

Cât câștigi cu o vulcanizare mobilă. Cât costă deplasearea doar pentru o intervenție

De: David Ioan 16/02/2026 | 19:16
Cât câștigi cu o vulcanizare mobilă. Cât costă deplasearea doar pentru o intervenție
Cât câștigi cu o vulcanizare mobilă. Cât costă deplasearea doar pentru o intervenție

O vulcanizare mobilă poate deveni o afacere extrem de profitabilă, mai ales în oraşele aglomerate, unde timpul este prețioş, iar șoferii preferă intervențiile rapide în detrimentul deplasării până la service.

Costurile unei astfel de afaceri sunt relativ reduse comparativ cu potențialul de câștig. Cheltuielile principale includ combustibilul, mentenanța autoutilitarei și întreținerea echipamentelor de vulcanizare.

Cât câștigi cu o vulcanizare mobilă

Veniturile generate depind în primul rând de tariful de deplasare, care în Capitală pornește de regulă de la aproximativ 220 lei doar pentru intervenție, la care se adaugă costurile serviciilor efective.

Chiar și o simplă operațiune precum înlocuirea unei valve poate aduce încă 10 lei, iar verificarea presiunii anvelopelor este tarifată la 10 lei. În funcție de numărul de solicitări zilnice, o vulcanizare mobilă poate ajunge la venituri consistente, mai ales în perioadele de vârf, cum sunt schimbările sezoniere de anvelope din primăvară și toamnă, când cererea crește considerabil.

Câştigurile pe care le aduce o vulcanizare mobilă

Totodată, câştigurile sunt influenţate și de serviciile suplimentare pe care operatorul le poate oferi. Înlocuirea senzorilor TMPS costă 15 lei, curățarea butucului este de 5 lei pe roată, iar deblocarea unui prezon decalibrat ajunge la 100 lei.

Schimbarea roții de rezervă costă 50 lei, iar reparațiile de pană sunt printre cele mai solicitate intervenții. O reparație de pană pentru autoturisme costă 100 lei pe roată, iar pentru autoutilitare 120 lei pe roată, incluzând demontarea și montarea roții, dejantarea și jantarea anvelopei, vulcanizarea și echilibrarea.

Cât costă deplasearea doar pentru o intervenție

Acest gen de servicii rapide, care sunt totodată şi esențiale, pot genera venituri constante, mai ales în zonele cu trafic intens sau în apropierea centrelor logistice.

În ceea ce privește înlocuirea anvelopelor, tarifele sunt la fel de avantajoase pentru operator. Pentru autoturisme, înlocuirea unei anvelope costă 100 lei pe roată, atât pentru maşinile obişnuite, cât şi pentru autoutilitare.

Pachetele de schimbat anvelope sunt diferențiate în funcție de dimensiune: între 12 și 15 inch costă 130 lei, între 16 și 19 inch costă 150 lei, iar între 20 și 24 inch tariful ajunge la 210 lei.

Pentru autoutilitare, schimbul complet este de asemenea 210 lei. Totuşi, pentru anvelopele de tip Runflat se aplică o taxă suplimentară de 10 lei pe roată, fapt care crește și mai mult valoarea fiecărei intervenții.

Cu toate acestea, marja de profit rămâne ridicată, deoarece majoritatea intervențiilor sunt scurte, bine plătite și pot fi realizate în serie pe parcursul unei zile. De asemenea, în perioadele aglomerate, o vulcanizare mobilă poate efectua chiar și zece intervenții zilnic, facând imposibil ca afacerea să fie falimentară.

CITEŞTE ŞI: Cât costă un kilogram de cireșe în piețele din România. Sunt importate din Argentina

Când se curăță pomii primăvara, de fapt. Mulți o fac mult prea devreme

Tags:

Recomandarea video

Iți recomandăm
Doliu în sportul românesc! Fotbalistul de doar 29 de ani a murit, răpus de o boală nemiloasă
Știri
Doliu în sportul românesc! Fotbalistul de doar 29 de ani a murit, răpus de o boală nemiloasă
„Ai Aflat! cu Ionuț Cristache” începe miercuri, 18 februarie, de la ora 15.00, live pe Gândul. Invitat: Silviu Predoiu
Știri
„Ai Aflat! cu Ionuț Cristache” începe miercuri, 18 februarie, de la ora 15.00, live pe Gândul. Invitat: Silviu…
Nicușor Dan, despre delegația României la Washington: „Prezența noastră clarifică relația bilaterală după dubiile din 2024”
Mediafax
Nicușor Dan, despre delegația României la Washington: „Prezența noastră clarifică relația bilaterală după...
Produsul de lux ieftinit cu 44% în LIDL. Costă doar 49.99 lei
Gandul.ro
Produsul de lux ieftinit cu 44% în LIDL. Costă doar 49.99 lei
FOTO. Transformarea Larisei Iordache. Cum arată după ce a născut
Prosport.ro
FOTO. Transformarea Larisei Iordache. Cum arată după ce a născut
Iubire mare între două handbaliste de la CSM București. Una dintre ele acceptase inelul de logodnă de la un bărbat
Adevarul
Iubire mare între două handbaliste de la CSM București. Una dintre ele acceptase...
Soldații SUA sunt copleșiți de atât de multe date de pe câmpul de luptă, încât e nevoie de inteligența artificială pentru sortare
Digi24
Soldații SUA sunt copleșiți de atât de multe date de pe câmpul de...
„Care activitate? Că aia de judecată, sigur nu”. Șefa Inspecției Judiciare răspunde după ce mai mulți magistrați s-au plâns că nu mai au acces la alte dosare decât cele în care lucrează. Cum au, de fapt, acces procurorii la dosare
Mediafax
„Care activitate? Că aia de judecată, sigur nu”. Șefa Inspecției Judiciare răspunde după...
Parteneri
Ce s-a ales de Mircea Radu, fostul prezentator de la „Din dragoste”? E complet transformat la 56 de ani
CE SE ÎNTÂMPLĂ DOCTORE?
Ce s-a ales de Mircea Radu, fostul prezentator de la „Din dragoste”? E complet transformat...
FOTO. Două handbaliste de top de la CSM București se iubesc! Ce au dezvăluit jucătoarele de Sf. Valentin
Prosport.ro
FOTO. Două handbaliste de top de la CSM București se iubesc! Ce au dezvăluit jucătoarele...
Amante celebre din showbiz-ul românesc! Unele au ajuns în faţa altarului, altele au rămas doar cu amintirea
Ciao.ro
Amante celebre din showbiz-ul românesc! Unele au ajuns în faţa altarului, altele au rămas doar...
Desertul pe care îl recomandă Carmen Brumă pentru o digestie sănătoasă și sațietate pe termen lung: „Foarte sănătos”. Este gustos și se prepară extrem de simplu
Click.ro
Desertul pe care îl recomandă Carmen Brumă pentru o digestie sănătoasă și sațietate pe termen...
Un aliat al lui Putin amenință puterile europene cu represalii dacă vor confisca nave din „flota fantomă” a Rusiei
Digi 24
Un aliat al lui Putin amenință puterile europene cu represalii dacă vor confisca nave din...
Robert Negoiță a primit rezultatul testului antidrog de la INML. Ce au stabilit legiștii
Digi24
Robert Negoiță a primit rezultatul testului antidrog de la INML. Ce au stabilit legiștii
Foto / Controalele cu radarul pistol scot la iveală mai mult decât depășirea vitezei legale. Ce au găsit polițiștii în trafic
Promotor.ro
Foto / Controalele cu radarul pistol scot la iveală mai mult decât depășirea vitezei legale....
BANCUL ZILEI. BULĂ: -Eram cu iubita în pat, când am primit un mesaj...
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. BULĂ: -Eram cu iubita în pat, când am primit un mesaj...
România și Bulgaria lansează un sistem unic pe Dunăre. Ce pot detecta noile drone
go4it.ro
România și Bulgaria lansează un sistem unic pe Dunăre. Ce pot detecta noile drone
Ce vrea să construiască NASA pe Soare?
Descopera.ro
Ce vrea să construiască NASA pe Soare?
Ce performanță a atins fotbalistul de la FCSB în EA SPORTS FC 26
Go4Games
Ce performanță a atins fotbalistul de la FCSB în EA SPORTS FC 26
Produsul de lux ieftinit cu 44% în LIDL. Costă doar 49.99 lei
Gandul.ro
Produsul de lux ieftinit cu 44% în LIDL. Costă doar 49.99 lei
Urmărește Cancan.ro pe Google News
ULTIMA ORĂ
Doliu în sportul românesc! Fotbalistul de doar 29 de ani a murit, răpus de o boală nemiloasă
Doliu în sportul românesc! Fotbalistul de doar 29 de ani a murit, răpus de o boală nemiloasă
„Ai Aflat! cu Ionuț Cristache” începe miercuri, 18 februarie, de la ora 15.00, live pe Gândul. ...
„Ai Aflat! cu Ionuț Cristache” începe miercuri, 18 februarie, de la ora 15.00, live pe Gândul. Invitat: Silviu Predoiu
Mihai Trăistariu, înscris la Insula Iubirii 2026. Ce răspuns a primit de la Antena 1
Mihai Trăistariu, înscris la Insula Iubirii 2026. Ce răspuns a primit de la Antena 1
Se închid școlile mâine, 18 februarie 2026. Ce județe au decis să suspende cursurile din cauza condițiilor ...
Se închid școlile mâine, 18 februarie 2026. Ce județe au decis să suspende cursurile din cauza condițiilor meteo
Care este cea mai bună pâine feliată din supermarket, potrivit celebrei nutriționiste Mihaela Bilic
Care este cea mai bună pâine feliată din supermarket, potrivit celebrei nutriționiste Mihaela Bilic
Meko intră în direct la Dan Capatos Show și face dezvăluiri fără precedent! După ce Bodi a rupt ...
Meko intră în direct la Dan Capatos Show și face dezvăluiri fără precedent! După ce Bodi a rupt tăcerea, scandalul escaladează!
Vezi toate știrile
×