Cât câștigi cu o vulcanizare mobilă. Cât costă deplasearea doar pentru o intervenție

O vulcanizare mobilă poate deveni o afacere extrem de profitabilă, mai ales în oraşele aglomerate, unde timpul este prețioş, iar șoferii preferă intervențiile rapide în detrimentul deplasării până la service.

Costurile unei astfel de afaceri sunt relativ reduse comparativ cu potențialul de câștig. Cheltuielile principale includ combustibilul, mentenanța autoutilitarei și întreținerea echipamentelor de vulcanizare.

Cât câștigi cu o vulcanizare mobilă

Veniturile generate depind în primul rând de tariful de deplasare, care în Capitală pornește de regulă de la aproximativ 220 lei doar pentru intervenție, la care se adaugă costurile serviciilor efective.

Chiar și o simplă operațiune precum înlocuirea unei valve poate aduce încă 10 lei, iar verificarea presiunii anvelopelor este tarifată la 10 lei. În funcție de numărul de solicitări zilnice, o vulcanizare mobilă poate ajunge la venituri consistente, mai ales în perioadele de vârf, cum sunt schimbările sezoniere de anvelope din primăvară și toamnă, când cererea crește considerabil.

Totodată, câştigurile sunt influenţate și de serviciile suplimentare pe care operatorul le poate oferi. Înlocuirea senzorilor TMPS costă 15 lei, curățarea butucului este de 5 lei pe roată, iar deblocarea unui prezon decalibrat ajunge la 100 lei.

Schimbarea roții de rezervă costă 50 lei, iar reparațiile de pană sunt printre cele mai solicitate intervenții. O reparație de pană pentru autoturisme costă 100 lei pe roată, iar pentru autoutilitare 120 lei pe roată, incluzând demontarea și montarea roții, dejantarea și jantarea anvelopei, vulcanizarea și echilibrarea.

Cât costă deplasearea doar pentru o intervenție

Acest gen de servicii rapide, care sunt totodată şi esențiale, pot genera venituri constante, mai ales în zonele cu trafic intens sau în apropierea centrelor logistice.

În ceea ce privește înlocuirea anvelopelor, tarifele sunt la fel de avantajoase pentru operator. Pentru autoturisme, înlocuirea unei anvelope costă 100 lei pe roată, atât pentru maşinile obişnuite, cât şi pentru autoutilitare.

Pachetele de schimbat anvelope sunt diferențiate în funcție de dimensiune: între 12 și 15 inch costă 130 lei, între 16 și 19 inch costă 150 lei, iar între 20 și 24 inch tariful ajunge la 210 lei.

Pentru autoutilitare, schimbul complet este de asemenea 210 lei. Totuşi, pentru anvelopele de tip Runflat se aplică o taxă suplimentară de 10 lei pe roată, fapt care crește și mai mult valoarea fiecărei intervenții.

Cu toate acestea, marja de profit rămâne ridicată, deoarece majoritatea intervențiilor sunt scurte, bine plătite și pot fi realizate în serie pe parcursul unei zile. De asemenea, în perioadele aglomerate, o vulcanizare mobilă poate efectua chiar și zece intervenții zilnic, facând imposibil ca afacerea să fie falimentară.

