Când se curăță pomii primăvara, de fapt. Mulți o fac mult prea devreme

Toaletarea pomilor fructiferi rămâne una dintre lucrările esențiale ale începutului de primăvară, fiind decisivă pentru dezvoltarea armonioasă a livezilor și pentru obținerea unor producții de calitate.

Specialiștii subliniază că momentul ales pentru efectuarea tăierilor influențează direct sănătatea pomilor și nivelul viitoarei recolte.

Când se curăță pomii primăvara, de fapt

Perioada optimă pentru tăierea pomilor fructiferi este situată, în general, între sfârșitul iernii și debutul primăverii, atunci când temperaturile se stabilizează peste pragul de -5 grade Celsius.

În mod obișnuit, intervalul recomandat se întinde de la mijlocul lunii februarie până spre finalul lunii martie, însă acesta poate varia în funcție de condițiile climatice specifice fiecărei regiuni.

Zonele mai calde permit începerea lucrărilor mai devreme, în timp ce regiunile reci impun o amânare până la diminuarea riscului de îngheț.

Specialiștii atrag atenția că tăierile trebuie realizate înainte de pornirea vegetației, respectiv înainte ca mugurii să înceapă să se umfle. În acest fel, pomii își pot direcționa energia către formarea de lăstari viguroși și către producerea unor fructe de calitate superioară.

Toaletarea corectă aduce numeroase beneficii: stimulează creșterea de ramuri sănătoase, permite o aerisire mai bună a coroanei, reduce riscul apariției bolilor și dăunătorilor și contribuie la obținerea unor fructe mai mari și mai gustoase. Un pom netuns tinde să își risipească resursele în ramuri inutile, ceea ce duce la producții mai mici și de calitate inferioară.

Mulți o fac mult prea devreme

În timpul lucrărilor de tăiere, se îndepărtează ramurile uscate, rupte sau afectate de boli, lăstarii orientați spre interiorul coroanei, ramurile care se intersectează și se freacă între ele, precum și lăstarii prea viguroși, care consumă inutil resursele pomului.

Uneltele folosite trebuie să fie bine ascuțite și dezinfectate, pentru a preveni transmiterea agenților patogeni. Rănile mai mari pot fi protejate cu mastic horticol.

Printre greșelile frecvente se numără tăierea excesivă, care poate slăbi pomul, dar și toaletarea întârziată, efectuată după pornirea vegetației, moment în care pomul pierde o parte din resurse.

Specialiștii recomandă consultarea unor ghiduri de specialitate sau a unui pomicultor, mai ales în cazul persoanelor fără experiență, deoarece fiecare specie și fiecare vârstă a pomului necesită o abordare diferită.

Pentru rezultate optime, toaletarea trebuie completată cu fertilizare adecvată, tratamente fitosanitare preventive și irigare corespunzătoare. Îngrijirea constantă rămâne cheia obținerii unor pomi fructiferi sănătoși și productivi.

