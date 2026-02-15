Cum se transferă pensia din străinătate în România. Cum se calculează și care este regula

Italia continuă să fie, de aproape douăzeci de ani, una dintre principalele destinații de muncă pentru cetățenii români. Estimările arată că peste un milion de persoane au lucrat sau lucrează în prezent pe teritoriul italian, iar aproximativ 600.000 de contracte active aparțin românilor.

Pe măsură ce o parte dintre acești lucrători se apropie de vârsta de pensionare, apare tot mai des întrebarea legată de modul în care sunt valorificate contribuțiile și cum pot fi obținute pensiile la întoarcerea în România.

Cum se transferă pensia din străinătate în România

Regulile aplicate în astfel de situații sunt stabilite la nivel european și sunt prevăzute în Regulamentul (CE) nr. 883/2004 privind coordonarea sistemelor de securitate socială. Conform acestui cadru legislativ, perioadele de muncă realizate în statele membre ale Uniunii Europene se cumulează pentru a stabili dreptul la pensie. Astfel, niciun an de contribuție nu este pierdut, indiferent de țara în care a fost lucrat.

Mecanismul de totalizare permite, de exemplu, ca un român cu 10 ani lucrați în România și 7 ani în Italia să îndeplinească stagiul minim necesar pentru pensionare, chiar dacă în România pragul de 15 ani nu ar fi fost atins fără contribuțiile din străinătate.

După cumularea perioadelor, persoana devine eligibilă pentru pensie, însă fiecare stat plătește doar partea corespunzătoare anilor lucrați pe teritoriul său. Acest sistem, cunoscut sub denumirea de „pro rata temporis”, asigură distribuirea proporțională a prestațiilor.

Schimbul de informații între instituțiile de pensii din statele UE se realizează prin platforma electronică EESSI, care a înlocuit comunicarea tradițională pe hârtie. Această digitalizare a redus semnificativ timpul de procesare.

În 2024, numărul cererilor de transfer al pensiei a crescut cu aproximativ 18%, semn al revenirii în țară a tot mai multor români care au lucrat în diaspora.

Pentru acordarea unei pensii din Italia, legislația italiană prevede o vârstă standard de pensionare de 67 de ani și un stagiu minim de 20 de ani. Dacă aceste condiții nu sunt îndeplinite, anii lucrați în Italia sunt luați în calcul la stabilirea pensiei din România.

Cum se calculează și care este regula

Totodată, există și situații particulare pentru persoanele care au început să contribuie după 1 ianuarie 1996, pentru care valoarea pensiei trebuie să depășească un anumit prag minim. Italia oferă și opțiuni de pensionare anticipată, precum „Quota 103” sau pensionarea bazată exclusiv pe vechime.

Pentru deschiderea dosarului de pensie sunt necesare documente precum carnetul de muncă, adeverințele de vechime, actele privind condițiile speciale de muncă, diplomele de studii sau livretul militar.

Mulți români aleg să apeleze la patronatele italiene, organizații care oferă sprijin administrativ gratuit și colaborează direct cu INPS și Casa Națională de Pensii Publice.

Transferul pensiei în România se poate face direct într-un cont bancar deschis la o instituție financiară din țară. Beneficiarul trebuie să obțină documentul cu IBAN-ul, să completeze declarația de transfer disponibilă pe site-ul Casei Naționale de Pensii și să depună actele la Casa Teritorială de Pensii.

Din 2008, plățile internaționale sunt procesate prin Citibank Europe plc., sucursala România, iar sumele pot fi virate în euro sau lei.

În ansamblu, sistemul european garantează că perioadele de muncă realizate în străinătate rămân valabile, iar pensia este acordată proporțional de fiecare stat în care persoana a contribuit.

CITEŞTE ŞI: Pensionarii care nu mai primesc pensie după 31 martie. Documentul care trebuie trimis ca să nu se suspende plata

Pensionarii din aceste orașe din România, 574 lei în plus la pensie. Cine beneficiază