Un fost viceprimar din Dolj a fost ucis în propria locuință. Cine e principalul suspect

În comuna Vela, județul Dolj, o crimă extrem de violentă a zguduit o întreagă comunitate în noaptea de vineri spre sâmbătă, când un bărbat în vârstă de 56 de ani, cunoscut local ca fost viceprimar, actual consilier local și poștaș, a fost găsit mort în propria locuință, în condiții care au declanșat o anchetă amplă a autorităților.

Descoperirea cadavrului a avut loc sâmbătă dimineață, când femeia cu care victima avea o relație s-a prezentat la locuința acestuia și l-a găsit fără viață în holul casei. Femeia a apelat imediat serviciile de urgență, solicitând sprijin medical și intervenția organelor de cercetare.

Un fost viceprimar din județul Dolj a fost ucis

La scurt timp, la fața locului au ajuns echipe de polițiști și criminaliști, care au demarat cercetările cu scopul de a reconstrui firul evenimentelor petrecute în ultimele ore de viață ale bărbatului. Inspectoratul de Poliție Județean Dolj și reprezentanți ai Parchetului de pe lângă Tribunalul Dolj au coordonat operațiunile, inclusiv ridicarea probelor și analiza imaginilor surprinse de camerele de supraveghere din zonă.

Primele investigații efectuate de anchetatori au indicat un posibil conflict între victimă și un alt bărbat din localitate, stabilit drept principal suspect în acest caz. Surse apropiate cercetării susțin că acesta din urmă îl ajuta pe fostul viceprimar la ferma pe care victima o administra, iar relația profesională dintre cei doi ar fi putut fi un element central în elucidarea motivele crimei.

În interiorul locuinței victimei, anchetatorii au descoperit un topor, despre care se presupune că a fost arma folosită în atac. Analiza criminalistică a acestui obiect și examinarea urmelor de pe corpul victimei au confirmat ipoteza utilizării unui obiect tăietor‑despicător în comiterea faptei.

Ulterior, polițiștii l-au identificat pe principalul suspect, un bărbat de 39 de ani din aceeași localitate, și au stabilit că acesta ar fi pătruns în curtea victimei în seara zilei de 13 februarie. Potrivit probelor strânse până în prezent, suspectul i-ar fi aplicat victimei multiple lovituri cu toporul, rănile provocate fiind incompatibile cu viața.

