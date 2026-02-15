Acuzații grave după ce au fost dezvăluiți cei 10 finaliști Eurovision 2026: ”Își cumpără vizualizări!”

TVR a dezvăluit joi, 12 februarie 2026, lista celor 10 finaliști care vor reprezenta România în finala Selecției Naționale Eurovision 2026. Aceștia vor concura pentru șansa de a urca pe scena internațională de la Viena, unde România va evolua în cadrul semifinalei cu numărul doi pe 14 mai, urmând ca finala Eurovision să aibă loc pe 16 mai.

Juriul a selectat 10 artiști care s-au calificat în finală, însă un loc suplimentar va fi acordat în baza votului publicului. Astfel, pe lângă cei 10 finaliști desemnați de jurați, un al 11-lea participant va fi ales în funcție de numărul de vizualizări pe canalul YouTube oficial al TVR. Această procedură oferă o șansă suplimentară artiștilor care au reușit să atragă atenția publicului online, independent de votul profesional.

Antonio Pican și-a cumpărat vizualizări?

Cei 10 finaliști confirmați până în acest moment sunt: Alexandra Căpitănescu, Alejandro Zandes & Emil Rengle, Edward Maya x Lavbbe x Costi, Emy Alupei, HVNDS, Monica Odagiu, Olivia Addams, Robert Lukian, Vanu și Yguana. Aceștia vor concura pentru titlul de reprezentant al României la Eurovision, în cadrul finalei Selecției Naționale.

În ceea ce privește artiștii care nu au reușit să se califice, unii au continuat să atragă atenția publicului pe platformele digitale. Un exemplu recent a fost a lui Antonio Pican, deși nu a intrat în finală, a înregistrat o creștere rapidă a vizualizărilor pe YouTube. Clipul său a atins peste 220.000 de vizualizări într-un interval scurt, generând speculații printre fani. Fenomenul a atras discuții despre modul în care artiștii gestionează prezența online și impactul acesteia asupra percepției publice.

„Spune-ne si nouă, Antonio, ce s-a înâamplat acum 5 minute când ai crescut cu 4k în 30 de secunde și ajunsesei la 240k și acum ai scăzut la 208k. ”, „Am văzut… E oribil ce face băiatul ăsta. Trebuie să fii corect, chiar dacă pierzi sau câştigi.” „E un nimeni fără voce care crede că dacă ajunge în finală o să mai fie el relevant în România în vreun mod sau altul”, au transmis internauții.

Un utilizator pe platforma TikTok a analizat evoluția numărului de vizualizări ale videoclipului publicat de Antonio Pican și a prezentat public o comparație cronologică a datelor observate pe parcursul aceleiași dimineți. Potrivit materialului publicat online, creatorul de conținut a verificat performanța clipului la intervale diferite de timp și a evidențiat o creștere accelerată a numărului de vizualizări într-un interval relativ scurt, fenomen pe care l-a corelat cu discuțiile apărute în spațiul digital despre modul de promovare al pieselor participante la Selecția Națională organizată de TVR.

„Domnul Antonio Pican, explică-mi și mie cum la ora 7 aveai 64.000 de visualizări, apoi la ora 9 aveai 70.000, uite-ți perfect, și acum la ora 11.30 ai 124.000. Bă băiatule, TVR, ceva, pe bune, își cumpără vizualizări.”, a spus un tiktoker pe pagina sa.

