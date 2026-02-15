Nume de băieți la modă în 2026. Nume deosebite pentru copilul tău

Dacă urmează să devii părinte, să fii naș sau vrei să îți ajuți prietenii cu recomandări de nume de băieți la modă în 2026, aceste idei îți vor fi de folos. Există o mulțime de variante din care poți alege, multe dintre acestea având semnificații deosebite.

Nume de băieți populare în 2026

Aceste nume de băieți vor fi din ce în ce mai populare anul acesta. Sunt nume care sună bine, au diferite origini și semnificații și unele dintre ele pot fi predestinate. Iată câteva nume de băieți populare în 2026.

Luca

Matei

Erik

Darius

Victor

Ian

Raul

Mark

Edward

Vladimir

Sebastian

Noel

Marco

Codrin

Ilan

Leo

Traian

Zeus

Achim

Hector

Elias

Constantin

Samuel

Teodor

Nicolas

Iustin

Casian

Evan

Damian

Zian

Rareș

Cele mai frumoase nume de băieți internaționale

Aceste nume de băieți au o sonoritate aparte și sună bine în orice limbă. Mai mult, dacă te gândești ca fiul tău să urmeze o facultate în străinătate, aceste nume vor suna fantastic într-o limbă de circulație internațională precum engleza. Iată câteva idei pe care să ți se notezi:

Kai

Liam

Rowan

Noah

James

Asher/Usher

Aris

Atticus

Theodore

Jayden/Jay

Theo

Oliver

Riley

Quinn

Avery

Remi

Ezra

Harper

Nume de băieți rare și deosebite

Un prenume clasic, atemporal, rămâne mereu actual, însă opțiunile pot deveni repetitive, mai ales în cazul numelor de băieți. Aceste nume sunt, cu siguranță, unice, la fel ca puiul tău. Dacă ești în căutarea acelui nume perfect pentru băiețelul tău, aceste idei sunt unice și rare. În plus, poartă semnificații puternice. Iată câteva idei:

Elias – acest nume provine din limba ebraică și înseamnă „Dumnezeu este veșnic”

Nectarie – un nume de origine grecească cu o semnificație aparte: „nectarul zeilor”. Deși este folosit rar în România, acesta un nume puternic și foarte frumos

Cezar – acest nume emană putere, pentru că este inspirat de împăratul roman Iulius Cezar. Dacă vrei ca băiatul său să fie un lider și un învingător, acest nume este perfect pentru el

Valerian – un nume rar care își are originea în limba latină, unde „Valere” înseamnă puternic, sănătos

Basarab – acesta este un nume impunător datorită istoriei sale și simbolizează forță și curaj.

Amos – are sensul de „purtat de Dumnezeu” și este un nume cu rădăcini religioase. A fost foarte folosit în trecut, iar în prezent începe să revină treptat în preferințele părinților

Cyrus – înseamnă „soare” sau „stăpân” și este un nume vechi, folosit inițial ca nume de familie, dar apreciat astăzi și ca prenume

Dorian – celebrul nume din romanul „Portretul lui Dorian Gray” de Oscar Wilde devine o alegere populară pentru părinți

Ford – acest nume înseamnă literal „vad” (loc puțin adânc de trecere peste apă), însă este asociat frecvent și cu marca auto. Este un nume unic și rar pentru un băiat

Morgan – acesta este un prenume foarte frumos pentru un băiat, amintind adesea de actorul Morgan Freeman

Oren – acest nume are origine ebraică și este inspirat din natură, însemnând „pin” sau „frasin”, simboluri asociate longevității

Oscar – acest nume este provenit din tradiția irlandeză. Oscar înseamnă „iubitor de cerbi” sau „războinic campion” și este folosit de mult timp în diverse culturi

Alte nume rare de băieți

Aron

Artie

Bernard

Bram

Cedar

Hugo

Monty

Otto

Roland

Wallace

Nume de băieți din Biblie

Dacă ești în căutarea unui nume creștin, plin de semnificație religioasă, acestea sunt câteva variante de luat în calcul:

Adam: om sau pământ

Noe: odihnă sau alinare

Isaac: el va râde

Iacob: înlocuitor

Iosif: Dumnezeu va adăuga

Moise: scos din apă

Aaron: înălțat sau puternic

Iosua: Domnul este mântuire

David: iubit

Solomon: pace

Samuel: Dumnezeu a auzit

Ilie: Domnul este Dumnezeul meu

Daniel: Dumnezeu este judecătorul meu

Natan: el a dat

Levi: unit sau atașat

Beniamin: fiul dreptei

Caleb: devotat sau credincios

Ioel: Domnul este Dumnezeu

Ezra: ajutor

Ghedeon: războinic puternic

Ruben: iată, un fiu

Iesei: dar

Cele mai rare nume de băieți din România

Aceste nume sunt destul de rare în România și poartă cu ele o semnificație aparte. Dacă ești în căutarea unui nume unic pentru băiețelul tău, iată câteva idei de notat:

Adelin – nobil, delicat.

Flavius – semnifică blond, cu referire la culoarea părului. Se poate traduce prin „de aur” sau „cu părul galben”

Sabin – optimist

Fabian – sfântul Fabian a fost Papă al Romei și este sărbătorit pe 20 ianuarie

Septimiu – înseamnă al șaptelea

Lorand – un nume cu origini ungurești care înseamnă încununat de lauri

Nichifor – vine de grecescul nike, care înseamnă victorie.

Nume de băieți care înseamnă „puternic”

Numele de copii pot exprima puterea în multe moduri. Numele de băieți de mai jos fie se traduc direct prin „putere”, fie sugerează forță și determinare prin alte semnificații.

Abir Cu sensul „cel puternic” sau „protector”, Abir are rădăcini arabe și ebraice și este un nume cu istorie bogată.

Anders Semnificațiile asociate acestui nume includ „bărbătesc”, „războinic” și „curajos”.

Atreus De origine greacă, Atreus înseamnă „neînfricat”.

Ballard Cu origini britanice și germane, Ballard poate însemna „puternic” sau „curajos”. Inițial a fost nume de familie, dar este folosit tot mai des ca prenume.

Cato Cato înseamnă „înțelept”, „pur” sau „curat” și este asociat și cu personaje istorice și literare.

Conrad De origine germană, Conrad se traduce prin „sfat curajos”.

Conall Nume provenit din folclorul irlandez, Conall înseamnă „puternic” sau „stăpânirea lupului”.

Denzel Cu rădăcini celtice și britanice, Denzel înseamnă „fort” sau „fortăreață”.

Devin Are mai multe semnificații, printre care „divin” sau „asemănător unui zeu”.

Eamon Nume irlandez care înseamnă „protector bogat”.

Etan De origine ebraică, Etan înseamnă „ferm” sau „puternic”.

Evander Înseamnă „om bun” sau „om puternic”.

Everest Cunoscut mai ales ca numele celui mai înalt munte din lume, Everest este asociat cu ideea de rezistență și determinare.

Fortney Cu rădăcini latine, Fortney înseamnă „fortăreață” sau „puternic”.

Griffin Tradus ca „descendent al unui războinic feroce”, numele este asociat și cu creatura mitologică griffon.

Magnus Înseamnă „mare” sau „puternic”.

Makai De origine hawaiiană, Makai înseamnă „spre mare”.

Orion În mitologia greacă, Orion era un vânător puternic, ulterior transformat într-o constelație.

Ravi Cu origini sanscrite, Ravi înseamnă „soare”.

Thaddeus Înseamnă „inimă curajos” sau „prieten”.

Thilo De origine germană, Thilo înseamnă „conducător al oamenilor”.

Zale Cu origini grecești, Zale înseamnă „puterea mării”.

Alte nume puternice pentru băieți

Azaiah Aziel Gerard Harman Kwan Warrick Vahe Valentino

Nume scurte de băieți

Dacă vrei un nume scurt pentru băiatul tău, dar și rar în același timp, iată câteva idei și semnificația din spatele lor:

Ames – „prieten”

Blaze – „flacără”

Dash – „băiat tânăr”

Kade – „din zonele mlăștinoase”

Knox – „deal rotunjit”

Mac – „fiul”

Rafe – „sfatul lupului”

Rex – „rege”

Sky – „cer”

Wells – „izvoare”

Zev – „a străluci”, „cer”, „lup”

Alte nume scurte și neobișnuite pentru băieți