Mii de români vor fi concediați. Cine sunt cei vizați

Un nou val de concedieri se conturează în România, continuând tendința începută spre finalul anului trecut, când tot mai multe companii au început să reducă personalul pentru a-și controla costurile.

Creșterea taxelor și impozitelor, combinată cu scăderea cererii și lipsa comenzilor, pune presiune pe mediul de afaceri, iar primele sectoare afectate sunt IT-ul și industria componentelor auto.

Mii de români vor fi concediați

Potrivit declarațiilor oficiale, această situație ar putea continua și în 2026, poate chiar și în 2027. Ministrul Economiei, Irineu Darău, a confirmat recent că în domeniile automotive și IT este foarte probabil ca disponibilizările să continue în următorii doi ani.

De asemenea, a explicat că scăderea cererii pentru mașini noi și impactul Inteligenței Artificiale asupra activităților din IT contribuie la restrângerea operațiunilor.

Analiștii susțin această perspectivă, atrăgând atenția asupra datoriilor mari acumulate de unele companii, care pot ajunge rapid în insolvență și pot genera noi valuri de concedieri.

În industria auto, restructurările sunt deja vizibile. Uzina Automobile Dacia din Mioveni va începe, de la 1 martie, prima campanie de plecări colective voluntare din acest an, în contextul accelerării robotizării și al reducerii planificate a producției. Angajații au fost informați despre calendarul programului și despre compensațiile financiare oferite celor care aleg să plece.

Primele de concediere sunt diferențiate în funcție de vechime. Cei cu până la doi ani de activitate pot primi 25.000 de lei net, angajații cu 2–4 ani pot încasa 63.000 de lei, iar cei cu 4–8 ani primesc 113.000 de lei.

Pentru salariații cu peste 16 ani de vechime, compensațiile pot ajunge la 210.000 de lei. O categorie specială, formată din angajați cu boli profesionale sau invalidități rezultate din accidente de muncă, va primi 240.000 de lei.

În Bistrița-Năsăud, un important producător de piese și accesorii auto a anunțat concedieri masive: peste 250 de angajați vor fi disponibilizați începând cu martie 2026, din cauza problemelor financiare.

Județul se confruntă deja cu un val de restructurări, după ce doi mari angajatori au anunțat în total 340 de disponibilizări. RAAL, companie cu două fabrici în Bistrița și Prundu Bârgăului, va reduce personalul cu 250 de oameni dintr-un total de 1.538, potrivit AJOFM Bistrița-Năsăud.

Cine sunt cei vizați

Este a doua concediere colectivă majoră din județ în 2026. La începutul anului, firma Betak, aflată în insolvență din decembrie 2025, a anunțat că va disponibiliza 90 de angajați din totalul de 179. În ambele cazuri, salariații vor intra în șomaj începând cu 3 martie 2026.

Nici industria componentelor auto din Arad nu trece printr-o perioadă mai bună. O companie cunoscută din domeniu a notificat AJOFM că va concedia 465 de angajați începând cu luna martie, procesul urmând să se încheie în august.

Acest anunț vine după ce Leoni a finalizat un amplu program de restructurare la finalul anului trecut, iar Aptiv Ineu și-a închis fabrica în 2025, afectând aproximativ 900 de salariați. În iunie 2025, și Astra Rail Industries și-a încetat activitatea, lăsând fără loc de muncă 699 de persoane.

Impactul acestor concedieri succesive se vede deja în piața muncii din Arad: rata șomajului a crescut cu 11% în 2025, ajungând la 2,01%, adică 3.847 de persoane, conform datelor AJOFM. Specialiștii avertizează că restructurările din industria auto afectează nu doar angajații direcți, ci și economia locală, prin reducerea veniturilor și scăderea consumului.

În sectorul IT, disponibilizările au continuat pe tot parcursul anului trecut, pe fondul optimizărilor de costuri, reorganizărilor globale și scăderii cererii pentru anumite servicii.

Estimările publice arată că peste 2.800 de angajați au fost afectați în 2025, fără a include cazurile neraportate oficial. Totodată, datele oficiale indică 2.863 de persoane vizate de concedieri, desființări de posturi sau restructurări de departamente.

Economistul-șef al Confederației Patronale Concordia, Ionuț Lolea, a declarat că în industria IT au dispărut „2.500–3.000 de angajați de la începutul anului trecut”, subliniind că trendul va continua.

„Acum nu mai crește nici ca număr de angajați, nici ca cifră de afaceri, ci chiar scade”, a spus acesta.

CITEŞTE ŞI: ANAF a făcut anunțul. Ce se va întâmpla în 2026 sub presiunea constrângerilor bugetare

Fabrica mare din România care face concedieri. Au fost primite deja preavizele