Județul din România cu cei mai mulți burlaci. Motivul pentru care bărbații refuză să se însoare

15/02/2026 | 16:30
Ziua Îndrăgostiților a trecut, așa că e timpul să ne întoarcem atenția asupra burlacilor. Un oraș din România se află pe locul 1 în ceea ce privește bărbații singuri, iar motivul este unul neașteptat. La asta nu te gândeai! 

Potrivit datelor oficiale de la ultimul recensământ (RPL 2021), acest județ se află pe primul loc la numărul total de bărbați necăsătoriți. Este vorba despre un oraș mare din România! Aici, bărbații au alte preocupări pe care le pun înaintea căsătoriei.

Nu vă mai ținem mult în suspans și vă spunem că este vorba despre Iași, acolo unde 45.5% din numărul total de bărbați sunt necăsătoriți, potrivit datelor oficiale. Populația masculină totală în Iași este de aproximativ 374.325, iar numărul celor necăsătoriți este de aproximativ 170.000. 

La un simplu calcul, având în vedere că procentul celor necăsătoriți este de 44.5%, me dăm seama de faptul că aproape unul din doi bărbați din județul Iași nu a fost niciodată căsătorit oficial. 

Acum intervine partea interesantă. De ce? Care este motivul real pentru acest oraș plin de burlaci? 

Ei bine, există trei motive principale: 

  1. Structura de vârstă din oraș. Iași este județul cu cea mai tânără populație din România (vârsta de medie 39,2 ani). Astfel, cu cât populația, cu cât populația este mai tânără, cu atât ponderea celor necăsătoriți este mai mare. 
  2. Prezența centrului universitar, pentru că 50.000 de studenți și mii de tineri absolvenți locuiesc în Iași. Astfel, aceștia preferă să amâne căsătoria pentru carieră sau studii. 
  3. Migrația: Județul atrage tineri din toată regiunea Moldovei, care rămân ”burlaci” pe parcursul primilor ani de stabilitate economică în oraș. 

