Județul din România cu cei mai mulți burlaci. Motivul pentru care bărbații refuză să se însoare

Ziua Îndrăgostiților a trecut, așa că e timpul să ne întoarcem atenția asupra burlacilor. Un oraș din România se află pe locul 1 în ceea ce privește bărbații singuri, iar motivul este unul neașteptat. La asta nu te gândeai!
Potrivit datelor oficiale de la ultimul recensământ (RPL 2021), acest județ se află pe primul loc la numărul total de bărbați necăsătoriți. Este vorba despre un oraș mare din România! Aici, bărbații au alte preocupări pe care le pun înaintea căsătoriei.
Nu vă mai ținem mult în suspans și vă spunem că este vorba despre Iași, acolo unde 45.5% din numărul total de bărbați sunt necăsătoriți, potrivit datelor oficiale. Populația masculină totală în Iași este de aproximativ 374.325, iar numărul celor necăsătoriți este de aproximativ 170.000.
La un simplu calcul, având în vedere că procentul celor necăsătoriți este de 44.5%, me dăm seama de faptul că aproape unul din doi bărbați din județul Iași nu a fost niciodată căsătorit oficial.
Acum intervine partea interesantă. De ce? Care este motivul real pentru acest oraș plin de burlaci?
Ei bine, există trei motive principale:
VEZI ȘI:
Prof. Dr. Leon Dănăilă: „Minim 6-7 ore de somn în 24 de ore”. Cum ajută muzica lui Mozart creierul să se liniștească
Obiceiurile banale care pot reduce cu 40% riscul de demență. Erau în rutina noastră zilnică, dar mulți am renunțat la ele