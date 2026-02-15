Acasă » Știri » Antrenor celebru, surprins în timp ce era sărutat cu patos de 3 fane. Imaginile s-au viralizat!

De: David Ioan 15/02/2026 | 17:53
Fostul antrenor al lui Real Madrid, Carlo Ancelotti, a fost surprins în cadrul Carnavalului din Rio de Janeiro, unde a fost fotografiat primind simultan un sărut din partea a trei femei.

Imaginea cu celebrul antrenor a devenit rapid virală pe rețelele sociale și a generat numeroase comentarii.

Carlo Ancelotti, surprins în ipostaze inedite la Carnavalul din Rio

Tehnicianul italian, în vârstă de 66 de ani, a fost numit selecționer al Braziliei vara trecută și se pregătește pentru Campionatul Mondial din 2026. Prezența sa la celebrul carnaval a atras atenția publicului internațional, iar momentul surprins în fotografie a fost intens distribuit.

Carlo Ancelotii. Foto: X

Reacțiile fanilor nu au întârziat să apară. Mulți au glumit pe seama situației, afirmând că Ancelotti „trăiește viața la maximum” sau că „acum se înțelege de ce a ales Brazilia”. Alții au comentat că antrenorul nu va mai părăsi țara, sugerând că atmosfera de petrecere i se potrivește perfect. Au existat și comparații amuzante, unii utilizatori întrebând retoric „când a devenit Ancelotti Hugh Hefner”.

În ciuda momentului viral, Ancelotti nu a fost singur la eveniment. Acesta a participat la carnaval alături de soția sa, Mariann Barrena McClay, cu care este căsătorit din 2014. Cei doi s-au cunoscut în perioada în care italianul antrena Chelsea în Premier League.

Reacțiile fanilor după apariția virală

Considerat unul dintre cei mai titrați antrenori din istoria fotbalului, cu peste 30 de trofee câștigate, Ancelotti pare stabil în proiectul său cu naționala Braziliei, în ciuda speculațiilor privind viitorul său.

Manchester United l-a avut pe lista de posibili antrenori după despărțirea de Ruben Amorim, însă ultimele informații indică faptul că italianul ar urma să își prelungească acordul cu Selecao până în 2030.

Această prelungire l-ar menține la cârma Braziliei până la finalul Cupei Mondiale din 2030, competiție ce va fi găzduită de Spania, Portugalia și Maroc. Manchester United a ratat astfel încă o țintă importantă, după ce și Thomas Tuchel, un alt selecționer vizat, a semnat recent o prelungire cu naționala Angliei până în 2028.

