Dana Roba s-a întors la iubitul infidel, pe care l-a scos cu jandarmii din casă: „Cu tine m-aș căsători oricând!”

Dana Roba și-a uimit fanii din nou! Make-up artista i-a mai oferit o șansă bărbatului despre care nu mai voia să audă cu puțin timp în urmă și despre care spunea că l-a dat afară din casă cu jandarmii. Ce s-a întâmplat? Toate detaliile în articol.

Anul 2026 a început cu stângul din punct de vedere amoros pentru Dana Roba. Aceasta a mărturisit că a fost nevoită să îl scoată din casă cu jandarmii pe bărbat. Mai mult, ea a spus atunci că motivele despărțirii sunt cheltuielile la care fostul iubit refuza să participe, sperând că poate trăi pe banii ei.

„Nu mai suntem împreună și asta e. Nu ne-am mai înțeles, pur și simplu. Acum suntem pentru totdeauna despărțiti. Nu mă mai împac nici dacă rămân singură pe viață. (n.r. le-am spus și fetițelor) că nu ne mai înțelegem și au văzut că nu ne mai înțelegem și la revedere. Eu nu mai sunt genul de femeie care să facă vreun compromis cu vreun bărbat, de genul acesta mai ales. Ne-am certat foarte tare și nu mai… el s-a mutat la mine și a zis că va plăti cheltuielile. Și, când au venit facturile, s-a suparat că i-am cerut bani pe cheltuieli, 1.000 lei, atât te costă, dă banii, că trebuie să plătesc cheltuielile. (n.r. el nu a vrut) și am început să înjur… până seara mi-a trimis banii, deci a avut bani și nu a vrut să plătească. Atunci i-am zis să plece. L-am scos afară cu jandarmii, pentru că nu mai suport să fac compromisuri”, a spus Dana Roba la acel moment.

Dana Roba s-a întors la bărbatul pe care l-a scos din casă cu jandarmii în trecut

Sinceră mereu cu fanii ei, Dana Roba îi ține la curent cu ceea ce face și nu se ferește să le arate ce se întâmplă cu adevărat în viața ei. Prin urmare, urmăritorii ei de pe Instagram au rămas de multe ori surprinși de ceea ce se petrece în viața șatenei, la fel ca acum.

Ei bine, fanii nu se așteptau la această împăcare! Make-up artista a postat pe rețelele de socializare o fotografie în care se află alături de bărbat și a folosit o melodie cu un înțeles destul de interesant:

„Cu tine m-aș căsători oricând. Cu tine am încredere să plâng. Lângă tine vreau să văd copiii mei cum cresc / Cu tine , lângă tine”

