Dana Roba și-a scos iubitul din casă cu forța: a chemat urgent jandarmii! Vedeta a recunoscut motivul pentru care s-au certat și l-a înjurat

De: Denisa Iordache 21/01/2026 | 18:20
Dana Roba s-a despărțit cu scandal de iubitul ei! Cu toate că finalul de an o prindea cu rezoluții mari și mărturisea că speră să se vadă mireasă, nu a durat mult până când povestea de dragoste s-a rupt. Bărbatul a fost scos din casă cu jandarmii! Toate detaliile în articol.

Dana Roba povestea foarte frumos despre iubitul ei și mărturisea că este bărbatul alături de care vrea să își petreacă toată viața. Make-up artista a vorbit recent pentru CANCAN.RO despre despărțire (VEZI AICI).

Ei bine, anul a început cu stângul din punct de vedere amoros pentru Dana Roba. Aceasta a mărturisit că a fost nevoită să îl scoată din casă cu jandarmii pe bărbat. Mai mult, ea a spus că motivele despărțirii sunt cheltuielile la care fostul iubit refuza să participe, sperând că poate trăi pe banii ei.

„Nu mai suntem împreună și asta e. Nu ne-am mai înțeles, pur și simplu. Acum suntem pentru totdeauna despărțiti. Nu mă mai împac nici dacă rămân singură pe viață. (n.r. le-am spus și fetițelor) că nu ne mai înțelegem și au văzut că nu ne mai înțelegem și la revedere. Eu nu mai sunt genul de femeie care să facă vreun compromis cu vreun bărbat, de genul acesta mai ales.

Ne-am certat foarte tare și nu mai… el s-a mutat la mine și a zis că va plăti cheltuielile. Și, când au venit facturile, s-a suparat că i-am cerut bani pe cheltuieli, 1.000 lei, atât te costă, dă banii, că trebuie să plătesc cheltuielile. (n.r. el nu a vrut) și am început să înjur… până seara mi-a trimis banii, deci a avut bani și nu a vrut să plătească. Atunci i-am zis să plece. L-am scos afară cu jandarmii, pentru că nu mai suport să fac compromisuri”, a spus Dana Roba.

Iubitul Danei Roba are o relație bună cu fiicele ei: ”Îl iubesc foarte mult, jur pe viața mea.” Ce studii are bărbatul?

Dana Roba, mamă pentru a treia oară?! Make-up artistul a făcut totul public: ”Curând!”

