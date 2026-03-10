Prognoza meteo azi, 10 martie 2026. Ploile își fac apariția în est, dar sudul se încălzește

Prognoza meteo azi, 10 martie 2026. În ansamblu, vremea va fi una tipică pentru începutul primăverii. Temperaturile vor fi moderate, cu maxime cuprinse între 9 și 15 grade Celsius în majoritatea regiunilor. Cerul va fi variabil, iar pe alocuri pot apărea ploi slabe, mai ales în estul și nord-estul țării. În zonele montane, vremea va rămâne mai rece, însă în restul regiunilor se vor simți treptat semnele primăverii.

Vremea de mâine va fi în general plăcută și apropiată de normalul perioadei de început de primăvară. Cerul va fi variabil în cea mai mare parte a țării, cu înnorări temporare și posibile ploi slabe pe arii restrânse, în special în regiunile estice și nord-estice. Temperaturile maxime se vor situa, în general, între 9 și 15 grade Celsius, în timp ce dimineața și noaptea valorile minime vor coborî între 2 și 6 grade. Vântul va sufla slab până la moderat, cu intensificări ușoare în zonele de munte și pe litoral.

Vremea de azi în România

Nordul și vestul țării

În regiunile din nord și vest, vremea va fi relativ blândă. Cerul va fi variabil, iar perioadele cu soare se vor alterna cu înnorări trecătoare. Vântul va sufla slab până la moderat, iar temperaturile maxime vor ajunge la 12 – 14°C, în timp ce minimele din timpul nopții vor coborî spre 3 – 5°C.

Sudul și sud-estul țării

În sudul și sud-estul României, vremea va fi ușor mai caldă decât în restul țării. Cerul va fi parțial noros, iar pe arii restrânse pot apărea ploi slabe. Temperaturile maxime vor urca la 13 – 15°C, iar cele minime vor fi cuprinse între 4 și 6°C.

Oltenia și sud-vestul

În Oltenia și în sud-vestul țării, vremea se va menține relativ stabilă, cu perioade însorite și cer variabil. Vântul va sufla slab, iar temperaturile maxime vor ajunge la 14 – 15°C, în timp ce minimele nocturne vor fi de 4 – 6°C.

Estul și nord-estul țării

În est și nord-est, cerul va avea mai multe înnorări și sunt posibile ploi slabe trecătoare. Temperaturile vor fi ușor mai scăzute, cu maxime de 11 – 13°C și minime de 3 – 4°C.

Centrul țării și zona Carpaților

În centrul țării, vremea va fi mai răcoroasă. În zonele montane și în depresiunile intracarpatice, temperaturile vor rămâne mai scăzute, iar în zonele înalte pot apărea precipitații mixte. Maximele vor fi de 8 – 11°C, iar minimele pot coborî spre 0 – 2°C.

Dobrogea și zona Mării Negre

În Dobrogea, cerul va fi variabil, iar vântul va sufla moderat dinspre mare. Temperaturile maxime vor ajunge la 11 – 13°C, iar minimele vor fi în jur de 5 – 6°C, menținând o atmosferă răcoroasă pe litoral.

Vremea de azi în București

În București, vremea va fi relativ plăcută pentru această perioadă a anului. Cerul va fi variabil, cu unele înnorări trecătoare, iar vântul va sufla slab până la moderat. Temperatura maximă va ajunge la aproximativ 13 – 14°C, în timp ce minima nopții va coborî spre 4 – 5°C. Pe parcursul zilei sunt posibile și intervale cu soare, ceea ce va face ca atmosfera să fie destul de confortabilă pentru începutul lunii martie.

Vremea de azi în Cluj-Napoca

La Cluj-Napoca, vremea va fi răcoroasă, specifică zonei de podiș și apropiată de cea din centrul țării. Cerul va fi variabil, cu perioade de soare alternând cu înnorări trecătoare. Temperatura maximă va ajunge la aproximativ 11 – 12°C, iar minima nopții va coborî la 3 – 4°C. Dimineața și seara se va simți o ușoară răcoare.

Vremea de azi în Timișoara

În Timișoara, vremea va fi ușor mai caldă decât în restul regiunilor vestice. Cerul va fi variabil, iar vântul va sufla slab până la moderat. Temperatura maximă va ajunge la 13 – 14°C, iar minima nopții va fi de aproximativ 4 – 5°C, oferind o zi relativ plăcută pentru activități în aer liber.

Vremea de azi în Iași

În Iași, cerul va fi mai mult noros, iar pe parcursul zilei sunt posibile ploi slabe, trecătoare. Temperatura maximă va ajunge la aproximativ 12 – 13°C, iar minima nopții va coborî spre 3 – 4°C. Vântul va sufla moderat, accentuând ușor senzația de răcoare.

Vremea de azi în Craiova

La Craiova, vremea se anunță destul de plăcută. Cerul va fi variabil, iar perioadele însorite vor alterna cu unele înnorări. Temperatura maximă va ajunge la 14 – 15°C, iar minima nopții va fi de 5 – 6°C, ceea ce va face ca ziua să fie una dintre cele mai calde din țară.

Vremea de azi în Constanța

În Constanța și pe litoral, vremea va fi mai răcoroasă din cauza influenței Mării Negre. Cerul va fi variabil, iar vântul va sufla moderat. Temperatura maximă va ajunge la 11 – 12°C, iar minima nopții va fi de aproximativ 6°C.

Vremea de azi în Brașov

La Brașov, vremea va fi mai rece decât în restul țării. Cerul va fi variabil, iar dimineața și seara temperaturile vor fi destul de scăzute. Maxima zilei va ajunge la aproximativ 9 – 10°C, iar minima nopții va coborî spre 1 – 2°C, mai ales în zonele din apropierea munților.

