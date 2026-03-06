Vom avea cea mai caniculară vară din ultimii 100 de ani, în România. Meteorologii Easeweather eu emis prognoza pentru iunie, iulie și august 2026

Vara acestui an va fi caracterizată de vreme instabilă, secdetă, caniculă și disconfort termic accentuat. Vom avea cea mai caniculară vară din ultimii 100 de ani. Meteorologii Easeweather eu emis prognoza meteo pentru iunie, iulie și august 2026.

După cum se poate vedea în estimările meteorologilor Easeweather, vara acestui an va fi caracterizată de disconfort termic accentuat (cu temperaturi de peste 30 de grade Celsius la umbră), vreme instabilă și căldură peste medie. Sun șanse mari ca vara anului 2026 să fie cea mai caniculară vară de când se fac măsurători în țara noastră. În lunile iunie, iulie și august se vor înregistra temperaturi de până la 36 de grade Celsius.

Meteo Easeweather: prognoza luna iunie 2026

Luna iunie va fi marcată de temperaturi ridicate, însă unele zile vor fi însoțite de precipitații. La început, temperaturile se vor situa în jurul maximelor de 26 de grade Celsius. Pe parcursul lunii, temperaturile vor varia și pot ajunge până la 34 de grade Celsius, însă nu vor lipsi zilele cu nori și ploaie. Spre finalul perioadei, vremea se îmbunătățește. Vor fi mai multe zile cu soare, unele dintre ele caniculare, când temperaturile urcă până la 34 de grade.

Meteo Easeweather: prognoza luna iulie 2026

La fel ca în luna precedentă, iulie debutează cu ploi și zile înnorate, cu temperaturi minime de 30 de grade Celsius. Spre mijlocul lunii se va instala canicula și va crește disconfortul termic. Se vor înregistra chiar și 36 de grade Celsius, chiar dacă în majoritatea timpului va ploua și va fi înnorat. Temperaturile se vor situa în jurul valorilode 34-36 de grade Celsius.

Meteo Easeweather: prognoza luna august 2026

În luna august, precipitațiile încep să fie aproape inexistente, iar temperaturile ajung până la 35 de grade Celsius, chiar dacă în unele zile cerul va fi înnorat temperaturile caniculare nu vor coborî sub 30 de grade Celsius, ceea ce înseamnă că indicele de căldură resimtiț poate fi semnificativ mai mare decât temperatura înregistrată.

Meteorologii se așteaptă la posibile precipitații asociate cu perioade de secetă, în unele regiuni, alături de perioade cu instabilitate atmosferică accentuată, un regim termic peste media climatologică – cu o distribuție spațială și temporală inegală a precipitațiilor.

