Carambol pe autostrada A4, din cauza poleiului! 9 mașini implicate în accident + 13 persoane au avut nevoie de îngrijiri medicale

De: Alina Drăgan 04/03/2026 | 11:53
Carambol pe autostrada A4, din cauza poleiului /Foto: Captură Pro TV

Un accident de proporții a dat peste cap traficul în această dimineață, 4 martie. Totul s-a întâmplat pe Autostrada A4, la ieșirea din Constanța, acolo unde s-a produs un carambol de amploare. Mai mulți șoferi au fost prinși în blocaj, iar autoritățile au intervenit în forță. De asemenea, 13 persoane au avut nevoie de îngrijiri medicale.

Un accident în lanț a avut loc pe autostradă A4, în județul Constanța. Nouă autoturisme au fost implicate. Alarma a fost dată imediat, iar pompierii și echipele medicale au intervenit rapid la fața locului.

În această dimineață, condițiile meteo le-au dat ceva bătăi de cap șoferilor. Județul Constanța s-a aflat sub incidența unui cod galben de ceață și polei. Ei bine, condițiile dificile au dus la un accident în lanț, în care au fost implicate 9 mașini.

Pompierii de la Inspectoratul pentru Situații de Urgență Dobrogea au fost solicitați în această dimineață să intervină la un accident rutier produs în apropiere de autostrada A4, în municipiul Constanța. În accident au fost implicate nouă autoturisme, iar polițiștii care au ajuns la fața locului spun că neadaptarea vitezei la condițiile de drum a fost cauza principală.

În urma celor întâmplate, 13 persoane au avut nevoie de îngrijiri medicale. Două persoane implicate în carambolul de pe DN3 spre autostrada A4 au fost transportate la Spitalul Județean Constanța, iar restul victimelor au fost evaluate la fața locului, fără a mai fi nevoie de internare.

Centrul INFOTRAFIC din Inspectoratul General al Poliției Române transmite că în zonă s-au produs, de fapt, patru accidente rutiere. Este vorba despre trei tamponări (două între câte două autoturisme și una în care au fost implicate trei autovehicule) și o coliziune între două autoturisme, soldată cu rănirea a două persoane, aflate în evaluare medicală.

Centrul INFOTRAFIC informează că pe DN 3 Constanța – Murfatlar, la ieșirea din municipiul Constanța către localitatea Valu lui Traian, circulația rutieră se desfășoară îngreunat, prin dirijarea polițiștilor și în condiții de ceață, valorile de trafic fiind ridicate în zonă, atât la intrarea, cât și la ieșirea din municipiul Constanța.

