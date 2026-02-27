Acasă » Știri » Știri externe » Nicole, fosta concurentă de la Vocea, a murit la doar 19 ani. Și-a găsit sfârșitul în mod tragic

Nicole, fosta concurentă de la Vocea, a murit la doar 19 ani. Și-a găsit sfârșitul în mod tragic

De: Daniel Matei 27/02/2026 | 10:30
Nicole, fosta concurentă de la Vocea, a murit la doar 19 ani. Și-a găsit sfârșitul în mod tragic
Sursa foto: Shutterstock

Nicole Valeria Vargas Gómez, care a concurat în sezonul patru al emisiunii columbiene The Voice Kids în 2019, a murit în urma unui accident rutier.

Tânăra artistă avea numai 19 ani. Vargas Gómez se afla pe stradă când a fost lovită de o mașină în timp ce traversa. Odată cu ea a fost lovit mortal și un bărbat în vârstă de 40 de ani. Șoferul care i-a accidentat a fugit de la fața locului, scrie eonline.com.

„A avut loc un accident rutier în care pietonii au fost loviți de un vehicul neidentificat. În acest moment, persoanele pot fi identificate ca fiind William Andres Paipa și Nicole Valeria Vargas Gómez”, au transmis autoritățile într-un comunicat.

În urma accidentului fatal, anchetatorii continuă să caute vehiculul implicat în incident, au relatat publicațiile locale.

Nicole a devenit cunoscută în 2019, când a participat la sezonul patru al competiției muzicale pentru copii. Atunci a vorbit deschis despre începuturile sale în muzică.

Spunea că bunica ei îi cânta încă de când era bebeluș și că așa a descoperit dragostea pentru muzică. Un episod din copilărie a rămas definitoriu pentru ea, la școală, s-a blocat într-o toaletă, iar profesoara, îngrijorată că nu o găsea, a început să o caute. În loc să plângă, Nicole a început să cânte, iar profesoara a ascultat la fiecare cabină până când a descoperit de unde se auzea vocea.

Sursa foto: Instagram

Artista a murit la numai 19 ani

Gómez a explicat că s-a „îndrăgostit” de genurile muzicale columbiene, precum pasillo și bambuco, în timp ce s-a cufundat și în lumea muzicii hip-hop. „Trec de la o extremă la alta în muzică”, spunea ea.

După perioada petrecută în cadrul concursului, Gómez și-a continuat studiile de administrare a afacerilor la Universitatea din Quindío, unde a fost membră în grupul vocal al universității.

„Atât în ​​sala de clasă, cât și pe scenă, și-a lăsat amprenta prin disciplina, sensibilitatea și dragostea profundă pentru arte. Astăzi ne luăm rămas bun de la o studentă exemplară, o artistă pasionată și o ființă umană care a luminat fiecare spațiu în care s-a aflat cu vocea și prezența ei”, a transmis universitatea prin intermediul unui comunicat.

CITEȘTE ȘI:

Vedeta TV e de nerecunoscut după ce a slăbit! Fanii o acuză că își modifică pozele, dar ea susține că procesul a fost natural

Christina Applegate, o copilărie marcată de abuzuri: ”M-am simțit rău, speriată și tristă”

Tags:

Recomandarea video

Iți recomandăm
Fostul star al boxului Ruben Castillo a murit la 68 de ani. Sportivul a dus o lungă luptă cu cancerul
Showbiz internațional
Fostul star al boxului Ruben Castillo a murit la 68 de ani. Sportivul a dus o lungă luptă…
Noi acuzații grave pentru Russell Brand. Actorul pledează nevinovat și așteaptă procesul
Showbiz internațional
Noi acuzații grave pentru Russell Brand. Actorul pledează nevinovat și așteaptă procesul
Proiect de lege: scutire de impozit pe venit pentru părinții cu doi copii. Măsura merge la vot final în Camera Deputaților
Mediafax
Proiect de lege: scutire de impozit pe venit pentru părinții cu doi copii....
Pakistan declară război Afganistanului. A început bombardarea capitalei Kabul și a altor orașe afgane
Gandul.ro
Pakistan declară război Afganistanului. A început bombardarea capitalei Kabul și a altor orașe...
FOTO. Ana Maria e considerată cea mai frumoasă fotbalistă din lume!
Prosport.ro
FOTO. Ana Maria e considerată cea mai frumoasă fotbalistă din lume!
Putin și-a vândut palatul de la Marea Neagră, la prețul unei mașini vechi. Oliharhul rus care a pus mâna pe proprietatea fabuloasă
Adevarul
Putin și-a vândut palatul de la Marea Neagră, la prețul unei mașini vechi....
Un actor este implicat în gruparea acuzată că exploata sexual tinere într-un club de striptease din Capitală (surse)
Digi24
Un actor este implicat în gruparea acuzată că exploata sexual tinere într-un club...
Cum s-a ajuns la războiul dintre Pakistan si Afganistan
Mediafax
Cum s-a ajuns la războiul dintre Pakistan si Afganistan
Parteneri
O mai ții minte pe Ninel Conde, actrița din telenovela Rebelde? Cum arată acum actrița, la 50 de ani. Nu a îmbătrânit deloc și pozează provocator
CE SE ÎNTÂMPLĂ DOCTORE?
O mai ții minte pe Ninel Conde, actrița din telenovela Rebelde? Cum arată acum actrița,...
FOTO. Sharapova a intrat în piscina cu apă termală, dar a lăsat prea mult la vedere
Prosport.ro
FOTO. Sharapova a intrat în piscina cu apă termală, dar a lăsat prea mult la...
Cum au arătat Andreea Esca, Delia sau Andra când s-au căsătorit. Andreea Bănică a strălucit într-o rochie minusculă
Ciao.ro
Cum au arătat Andreea Esca, Delia sau Andra când s-au căsătorit. Andreea Bănică a strălucit...
Rețetă tiramisu de post. Cum prepari un desert la fel de gustos ca varianta originală
Click.ro
Rețetă tiramisu de post. Cum prepari un desert la fel de gustos ca varianta originală
Cine este Maria Julissa, femeia care ar fi stârnit un adevărat război în Mexic, după uciderea liderului de cartel El Mencho
Digi 24
Cine este Maria Julissa, femeia care ar fi stârnit un adevărat război în Mexic, după...
Verdict pentru Dorian Popa! Ce au decis judecătorii după ce a fost prins drogat la volan
Digi24
Verdict pentru Dorian Popa! Ce au decis judecătorii după ce a fost prins drogat la...
Dorian Popa, condamnat definitiv la închisoare pentru conducere sub influența drogurilor. Cum va executa pedeapsa
Promotor.ro
Dorian Popa, condamnat definitiv la închisoare pentru conducere sub influența drogurilor. Cum va executa pedeapsa
BANCUL ZILEI. La coafor: – Vă iau pe la spate? Clienta...
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. La coafor: – Vă iau pe la spate? Clienta...
Bărbat atacat de dulăi, salvat în mod neașteptat de explozia telefonului din buzunar
go4it.ro
Bărbat atacat de dulăi, salvat în mod neașteptat de explozia telefonului din buzunar
O stea colosală și-a schimbat brusc culoarea!
Descopera.ro
O stea colosală și-a schimbat brusc culoarea!
Urmăriți cel de-al doilea trailer oficial al filmului Mortal Kombat II
Go4Games
Urmăriți cel de-al doilea trailer oficial al filmului Mortal Kombat II
Pakistan declară război Afganistanului. A început bombardarea capitalei Kabul și a altor orașe afgane
Gandul.ro
Pakistan declară război Afganistanului. A început bombardarea capitalei Kabul și a altor orașe afgane
Urmărește Cancan.ro pe Google News
ULTIMA ORĂ
Fostul star al boxului Ruben Castillo a murit la 68 de ani. Sportivul a dus o lungă luptă cu cancerul
Fostul star al boxului Ruben Castillo a murit la 68 de ani. Sportivul a dus o lungă luptă cu cancerul
Tulcea sub alertă! Mai multe mesaje RO-ALERT transmise populației din zona de graniță cu Ucraina
Tulcea sub alertă! Mai multe mesaje RO-ALERT transmise populației din zona de graniță cu Ucraina
Oase, blestemul banilor câștigați de la Antena 1. Totul s-a rupt, după ce a luat marele premiu
Oase, blestemul banilor câștigați de la Antena 1. Totul s-a rupt, după ce a luat marele premiu
Ce pensie primește Marius Urzică, finalistul Power Couple? Câți bani ia fostul gimnast, de fapt
Ce pensie primește Marius Urzică, finalistul Power Couple? Câți bani ia fostul gimnast, de fapt
Test IQ cu chibrituri | Corectați 0 + 3 = 5, mutând un singur băț
Test IQ cu chibrituri | Corectați 0 + 3 = 5, mutând un singur băț
Cine este nevasta lui CAV de la Survivor și ce legătură are cu Călin Donca
Cine este nevasta lui CAV de la Survivor și ce legătură are cu Călin Donca
Vezi toate știrile
×