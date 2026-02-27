Nicole, fosta concurentă de la Vocea, a murit la doar 19 ani. Și-a găsit sfârșitul în mod tragic

Nicole Valeria Vargas Gómez, care a concurat în sezonul patru al emisiunii columbiene The Voice Kids în 2019, a murit în urma unui accident rutier.

Tânăra artistă avea numai 19 ani. Vargas Gómez se afla pe stradă când a fost lovită de o mașină în timp ce traversa. Odată cu ea a fost lovit mortal și un bărbat în vârstă de 40 de ani. Șoferul care i-a accidentat a fugit de la fața locului, scrie eonline.com.

„A avut loc un accident rutier în care pietonii au fost loviți de un vehicul neidentificat. În acest moment, persoanele pot fi identificate ca fiind William Andres Paipa și Nicole Valeria Vargas Gómez”, au transmis autoritățile într-un comunicat.

În urma accidentului fatal, anchetatorii continuă să caute vehiculul implicat în incident, au relatat publicațiile locale.

Nicole a devenit cunoscută în 2019, când a participat la sezonul patru al competiției muzicale pentru copii. Atunci a vorbit deschis despre începuturile sale în muzică.

Spunea că bunica ei îi cânta încă de când era bebeluș și că așa a descoperit dragostea pentru muzică. Un episod din copilărie a rămas definitoriu pentru ea, la școală, s-a blocat într-o toaletă, iar profesoara, îngrijorată că nu o găsea, a început să o caute. În loc să plângă, Nicole a început să cânte, iar profesoara a ascultat la fiecare cabină până când a descoperit de unde se auzea vocea.

Artista a murit la numai 19 ani

Gómez a explicat că s-a „îndrăgostit” de genurile muzicale columbiene, precum pasillo și bambuco, în timp ce s-a cufundat și în lumea muzicii hip-hop. „Trec de la o extremă la alta în muzică”, spunea ea.

După perioada petrecută în cadrul concursului, Gómez și-a continuat studiile de administrare a afacerilor la Universitatea din Quindío, unde a fost membră în grupul vocal al universității.

„Atât în ​​sala de clasă, cât și pe scenă, și-a lăsat amprenta prin disciplina, sensibilitatea și dragostea profundă pentru arte. Astăzi ne luăm rămas bun de la o studentă exemplară, o artistă pasionată și o ființă umană care a luminat fiecare spațiu în care s-a aflat cu vocea și prezența ei”, a transmis universitatea prin intermediul unui comunicat.

CITEȘTE ȘI:

Vedeta TV e de nerecunoscut după ce a slăbit! Fanii o acuză că își modifică pozele, dar ea susține că procesul a fost natural

Christina Applegate, o copilărie marcată de abuzuri: ”M-am simțit rău, speriată și tristă”