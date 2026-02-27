Tulcea sub alertă! Mai multe mesaje RO-ALERT transmise populației din zona de graniță cu Ucraina

Locuitorii județului Tulcea aflați în apropierea graniței cu Ucraina au fost vineri dimineață ținta a trei alerte transmise prin sistemul RO-ALERT, în contextul tensiunilor generate de războiul din Ucraina. Aceasta marchează cea de-a șasea notificare de alertă emisă de autorități de la începutul săptămânii, după primele mesaje transmise miercuri seara.

Mesajele primite de tulceni au avertizat asupra riscului de cădere a unor obiecte din spațiul aerian și au recomandat populației să rămână în siguranță, fie în adăposturi special amenajate, fie în subsolurile locuințelor. În cazul în care nu există un astfel de spațiu, oamenii au fost sfătuiți să se adăpostească în interiorul caselor, evitând geamurile și pereții exteriori. Fiecare notificare a avut o durată estimată de aproximativ o oră și jumătate.

Un nou mesaj RO-ALERT pentru locuitorii din Tulcea

Aceste mesaje vin după ce, miercuri seara, locuitorii din aceeași zonă au primit primul RO-ALERT referitor la posibile incursiuni în spațiul aerian național. Joi, autoritățile au emis alte două mesaje de avertizare, după ce mai multe drone rusești au fost detectate în apropierea graniței. Conform informațiilor oficiale, drona inițial observată în după-amiaza zilei de joi nu a intrat efectiv în spațiul aerian al României, ceea ce a dus la ridicarea măsurilor de alertă pentru scurt timp.

„În lipsa unui adăpost, rămâneţi în interiorul casei, departe de geamuri şi pereţi exteriori. Durata estimată a alertei: 90 de minute”, este mesajul RO-ALERT.

Mai târziu, aceeași zi a adus o nouă detectare: o altă dronă a traversat pentru scurt timp granița, fiind urmărită de avioane militare F-16 dislocate de la Baza Aeriană Fetești. Incursiunea a durat aproximativ 30 de minute, timp în care nu s-au raportat incidente care să afecteze populația sau infrastructura civilă. În sprijinul operațiunii, au fost mobilizate și două aeronave Eurofighter Typhoon, provenind din Forțele Aeriene ale Germaniei și Spaniei, pentru monitorizarea situației și asigurarea securității spațiului aerian.

