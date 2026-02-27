Autorizație demolare casă 2026. Cât costă și ce prevede legea

Demolarea unei case vechi sau bătrânești nu mai este doar o decizie personală, ci un proces strict reglementat prin lege. Proprietarii care intenționează să desființeze o locuință veche trebuie să urmeze pași legali bine definiți, începând cu evaluarea stării construcției și continuând cu obținerea autorizației de demolare eliberată de primărie.

În limbajul uzual, o casă bătrânească se referă la o locuință construită cu zeci de ani în urmă, care prezintă semne vizibile de degradare și nu mai poate fi utilizată în siguranță. Aceasta poate avea fundația afectată, structura compromisă sau elemente de rezistență degradate, reprezentând un risc pentru ocupanți sau vecini.

Cât costă și ce prevede legea

Conform Legii nr. 50/1991 privind autorizarea lucrărilor de construcții, demolarea totală sau parțială a unei gospodării se poate face doar pe baza unei autorizații emise de primăria locală. Aceasta reglementează atât lucrările de construire, cât și desființarea, pentru a asigura că acestea nu afectează mediul, vecinii sau utilitățile publice.

În 2026, taxa oficială pentru autorizația de demolare este calculată ca procent din valoarea impozabilă a clădirii, stabilită prin certificatul fiscal. În general, aceasta reprezintă aproximativ 0,1% din valoarea imobilului. În practică, costul variază între 500 și 1.000 de lei, fără a include cheltuielile suplimentare, cum ar fi taxa pentru certificatul de urbanism, proiectul tehnic de demolare sau avizele necesare de la diverse autorități.

Procesul începe cu obținerea certificatului de urbanism. Acesta este documentul care indică ce avize și documente sunt obligatorii pentru demolare și reprezintă baza legală pentru întocmirea dosarului de autorizare. Ulterior, trebuie realizată documentația tehnică de demolare (DTAD), care descrie detaliat modul de desfășurare a lucrărilor și măsurile de siguranță.

Dosarul pentru autorizația de demolare include cererea tip, dovada titlului de proprietate, certificatul de urbanism, documentația tehnică, avizele necesare și dovada plății taxelor. După depunerea completă, primăria are obligația legală de a emite autorizația în termen de 30 de zile calendaristice.

Executarea demolării propriu-zise trebuie realizată de o firmă autorizată, specializată în astfel de lucrări. Este important ca lucrările să înceapă în termen de maximum 12 luni de la emiterea autorizației, altfel documentul își pierde valabilitatea și procedura trebuie reluată.

