Acasă » Știri » Autorizație demolare casă 2026. Cât costă și ce prevede legea

Autorizație demolare casă 2026. Cât costă și ce prevede legea

De: Anca Chihaie 27/02/2026 | 11:33
Autorizație demolare casă 2026. Cât costă și ce prevede legea
Autorizație demolare casă 2026. Cât costă și ce prevede legea

Demolarea unei case vechi sau bătrânești nu mai este doar o decizie personală, ci un proces strict reglementat prin lege. Proprietarii care intenționează să desființeze o locuință veche trebuie să urmeze pași legali bine definiți, începând cu evaluarea stării construcției și continuând cu obținerea autorizației de demolare eliberată de primărie.

În limbajul uzual, o casă bătrânească se referă la o locuință construită cu zeci de ani în urmă, care prezintă semne vizibile de degradare și nu mai poate fi utilizată în siguranță. Aceasta poate avea fundația afectată, structura compromisă sau elemente de rezistență degradate, reprezentând un risc pentru ocupanți sau vecini.

Cât costă și ce prevede legea

Conform Legii nr. 50/1991 privind autorizarea lucrărilor de construcții, demolarea totală sau parțială a unei gospodării se poate face doar pe baza unei autorizații emise de primăria locală. Aceasta reglementează atât lucrările de construire, cât și desființarea, pentru a asigura că acestea nu afectează mediul, vecinii sau utilitățile publice.

În 2026, taxa oficială pentru autorizația de demolare este calculată ca procent din valoarea impozabilă a clădirii, stabilită prin certificatul fiscal. În general, aceasta reprezintă aproximativ 0,1% din valoarea imobilului. În practică, costul variază între 500 și 1.000 de lei, fără a include cheltuielile suplimentare, cum ar fi taxa pentru certificatul de urbanism, proiectul tehnic de demolare sau avizele necesare de la diverse autorități.

Autorizație demolare casă 2026. Cât costă și ce prevede legea

Procesul începe cu obținerea certificatului de urbanism. Acesta este documentul care indică ce avize și documente sunt obligatorii pentru demolare și reprezintă baza legală pentru întocmirea dosarului de autorizare. Ulterior, trebuie realizată documentația tehnică de demolare (DTAD), care descrie detaliat modul de desfășurare a lucrărilor și măsurile de siguranță.

Dosarul pentru autorizația de demolare include cererea tip, dovada titlului de proprietate, certificatul de urbanism, documentația tehnică, avizele necesare și dovada plății taxelor. După depunerea completă, primăria are obligația legală de a emite autorizația în termen de 30 de zile calendaristice.

Executarea demolării propriu-zise trebuie realizată de o firmă autorizată, specializată în astfel de lucrări. Este important ca lucrările să înceapă în termen de maximum 12 luni de la emiterea autorizației, altfel documentul își pierde valabilitatea și procedura trebuie reluată.

El a fost marele absent! Unde se afla Ștefan Bănică Jr. în timpul înmormântării fostei soacre

Lavina Pîrva, înapoi pe băncile facultății la 40 de ani. Ce specializare a ales vedeta

Tags:

Recomandarea video

Iți recomandăm
Zodiile care au noroc la bani în martie. O lună plină de surprize
Știri
Zodiile care au noroc la bani în martie. O lună plină de surprize
ANM a anunțat cum o să fie primăvara aceasta. Temperaturi în creștere și ploi puține
Știri
ANM a anunțat cum o să fie primăvara aceasta. Temperaturi în creștere și ploi puține
Proiect de lege: scutire de impozit pe venit pentru părinții cu doi copii. Măsura merge la vot final în Camera Deputaților
Mediafax
Proiect de lege: scutire de impozit pe venit pentru părinții cu doi copii....
Indicatorul rutier care îi încurcă pe șoferi. Greșeala pe care o fac în dreptul lui
Gandul.ro
Indicatorul rutier care îi încurcă pe șoferi. Greșeala pe care o fac în...
FOTO. Ana Maria e considerată cea mai frumoasă fotbalistă din lume!
Prosport.ro
FOTO. Ana Maria e considerată cea mai frumoasă fotbalistă din lume!
Cele mai stranii locuri din Defileul Dunării. Peșterea care ascundea roiuri înfiorătoare de muște
Adevarul
Cele mai stranii locuri din Defileul Dunării. Peșterea care ascundea roiuri înfiorătoare de...
Un actor este implicat în gruparea acuzată că exploata sexual tinere într-un club de striptease din Capitală (surse)
Digi24
Un actor este implicat în gruparea acuzată că exploata sexual tinere într-un club...
Cum s-a ajuns la războiul dintre Pakistan si Afganistan
Mediafax
Cum s-a ajuns la războiul dintre Pakistan si Afganistan
Parteneri
Ce s-a ales de Ramona Gabor, după ce a plecat din România. Fosta cumnată a lui Irinel Columbeanu e total schimbată. Ce meserie are acum?
CE SE ÎNTÂMPLĂ DOCTORE?
Ce s-a ales de Ramona Gabor, după ce a plecat din România. Fosta cumnată a...
FOTO. Sharapova a intrat în piscina cu apă termală, dar a lăsat prea mult la vedere
Prosport.ro
FOTO. Sharapova a intrat în piscina cu apă termală, dar a lăsat prea mult la...
Cum au arătat Andreea Esca, Delia sau Andra când s-au căsătorit. Andreea Bănică a strălucit într-o rochie minusculă
Ciao.ro
Cum au arătat Andreea Esca, Delia sau Andra când s-au căsătorit. Andreea Bănică a strălucit...
Rețetă tiramisu de post. Cum prepari un desert la fel de gustos ca varianta originală
Click.ro
Rețetă tiramisu de post. Cum prepari un desert la fel de gustos ca varianta originală
Cine este Maria Julissa, femeia care ar fi stârnit un adevărat război în Mexic, după uciderea liderului de cartel El Mencho
Digi 24
Cine este Maria Julissa, femeia care ar fi stârnit un adevărat război în Mexic, după...
Verdict pentru Dorian Popa! Ce au decis judecătorii după ce a fost prins drogat la volan
Digi24
Verdict pentru Dorian Popa! Ce au decis judecătorii după ce a fost prins drogat la...
Arhimandritul Metodie, condamnat definitiv după ce a băut „un litru de vin” și a urcat la volan. Ce pedeapsă a primit
Promotor.ro
Arhimandritul Metodie, condamnat definitiv după ce a băut „un litru de vin” și a urcat...
BANCUL ZILEI. La coafor: – Vă iau pe la spate? Clienta...
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. La coafor: – Vă iau pe la spate? Clienta...
Filme românești și străine de văzut gratuit și legal pe YouTube în 2026
go4it.ro
Filme românești și străine de văzut gratuit și legal pe YouTube în 2026
O stea colosală și-a schimbat brusc culoarea!
Descopera.ro
O stea colosală și-a schimbat brusc culoarea!
Urmăriți cel de-al doilea trailer oficial al filmului Mortal Kombat II
Go4Games
Urmăriți cel de-al doilea trailer oficial al filmului Mortal Kombat II
Indicatorul rutier care îi încurcă pe șoferi. Greșeala pe care o fac în dreptul lui
Gandul.ro
Indicatorul rutier care îi încurcă pe șoferi. Greșeala pe care o fac în dreptul lui
Urmărește Cancan.ro pe Google News
ULTIMA ORĂ
Actorul Bobby J. Brown, cunoscut pentru rolul din „The Wire”, a murit la 62 de ani
Actorul Bobby J. Brown, cunoscut pentru rolul din „The Wire”, a murit la 62 de ani
Zodiile care au noroc la bani în martie. O lună plină de surprize
Zodiile care au noroc la bani în martie. O lună plină de surprize
ANM a anunțat cum o să fie primăvara aceasta. Temperaturi în creștere și ploi puține
ANM a anunțat cum o să fie primăvara aceasta. Temperaturi în creștere și ploi puține
Părinții cu doi copii ar putea fi scutiți de la plata impozitului. Măsura va merge la votul final
Părinții cu doi copii ar putea fi scutiți de la plata impozitului. Măsura va merge la votul final
Obiectele pe care trebuie să le ai în casă în luna martie. Aduc noroc și atrag banii
Obiectele pe care trebuie să le ai în casă în luna martie. Aduc noroc și atrag banii
Ce se va întâmpla cu fetița lui Dan și a Cătălinei, morți în accidentul din Brăila. În grija ...
Ce se va întâmpla cu fetița lui Dan și a Cătălinei, morți în accidentul din Brăila. În grija cui va rămâne
Vezi toate știrile
×